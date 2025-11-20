Bali: Tote und über 20 Verletzte nach Vergiftung im Hostel

Die Behörden vermuten, dass der Vorfall mit einer kürzlich durchgeführten Begasung wegen eines schweren Bettwanzenbefalls in Zusammenhang stehen könnte

Denpasar – Ein spannendes Backpacking-Abenteuer wurde für eine Gruppe junger Reisender zum Albtraum, als die 25-jährige chinesische Touristin Deqing Zhuoga tot in ihrem Zimmer in einem Hostel aufgefunden wurde.

Berichten zufolge kam es zu einer Massenvergiftung, bei der mindestens 20 weitere Personen ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten. Die Behörden vermuten, dass der Vorfall mit einer kürzlich durchgeführten Begasung wegen eines schweren Bettwanzenbefalls in Zusammenhang stehen könnte, was dringende Fragen zur Sicherheit in Unterkünften in diesem beliebten indonesischen Urlaubsort aufwirft.

Das Grauen ereignete sich im Clandestino Hostel, einem selbsternannten „Party-Hostel” im Küstendorf Canggu, das für seine nächtlichen gesellschaftlichen Veranstaltungen und kostenlosen gemeinsamen Abendessen bekannt ist, die Alleinreisende aus aller Welt anziehen. Zhuoga, die erst seit wenigen Tagen in einem Mehrbettzimmer wohnte, nahm am 31. August zusammen mit anderen Gästen an einem gemeinsamen Abendessen teil. Innerhalb weniger Stunden brach Chaos aus, als bis zu 20 Personen – darunter auch Zhuoga – heftige Symptome zeigten: starkes Erbrechen, hohes Fieber, Schüttelfrost und in einigen Fällen Blut im Erbrochenen, berichtet Daily Mail.

Zhuogas Mitbewohnerin, Leila Li, eine Mitreisende aus China, schilderte Reportern die schreckliche Szene. „Sie war zu krank, um sich zu bewegen oder Hilfe zu rufen, und lag stundenlang in ihrem Bett und erbrach sich, während andere Gäste um Hilfe rannten“, sagte Li. Obwohl sie ihre Freundin drängte, sich in ärztliche Behandlung zu begeben, antwortete Zhuoga nie auf ihre SMS.

Li selbst wurde dreimal zu einem medizinischen Zentrum gebracht, bevor endlich ein Krankenwagen eintraf, wo die Ärzte bei ihr eine Kombination aus Pestizid- und Lebensmittelvergiftung diagnostizierten – weit entfernt von der ursprünglich vermuteten „Bali-Bauchkrankheit“, der häufigen Reisediarrhö, die oft auf kontaminierte Straßenverpflegung zurückgeführt wird.

„Mein Arzt bestätigte, dass es sich um eine Vergiftung durch Pestizide und Lebensmittelvergiftung handelte“, sagte sie.

„Als ich das Hostel verließ, ging es mir besser, aber als ich in das Zimmer zurückkehrte, traten die Symptome wieder auf.“

Sie sagte, Zhuoga habe erwähnt, dass ein benachbarter Schlafsaal kürzlich wegen einer schweren Bettwanzenplage zur Desinfektion geschlossen worden sei.

Inspektor Ahmad hat bestätigt, dass das Hostel aufgrund der vielen Gäste mit identischen Symptomen weiteren Untersuchungen unterzogen wird, aber die Überlebenden sagen, dass die Behörden viel zu langsam sind und befürchten, dass weitere Reisende zu Schaden kommen könnten.

„Sie versuchen, die Sache zu vertuschen, und ich möchte die Leute warnen, damit so etwas nicht noch einmal passiert“, sagte Frau Li.

