Zusätzlich zu ihren Siegen in Mathematik sicherten sich beide Schülerinnen und Schüler Goldmedaillen in der Kategorie Naturwissenschaften

STEM Olympiads Zwei türkische Schüler werden Weltmeister in Mathe

Teilen

Barcelona – Zwei junge türkische Schüler, Atlas Haser und Sidar Cem Kılagöz, haben ihr Land stolz gemacht, indem sie sich bei der 5. Internationalen MINT-Olympiade, die vom 9. bis 15. Juli 2025 in Barcelona stattfand, den Weltmeistertitel in der Kategorie Mathematik sicherten.

Die Veranstaltung, an der 980 Schülerinnen und Schüler aus 36 Ländern teilnahmen, zeigte die bemerkenswerten Talente dieser jungen Wunderkinder, die auch in der Kategorie Naturwissenschaften Medaillen gewannen.

Atlas Haser, ein Schüler der 6. Klasse, und Sidar Cem Kılagöz, ein Schüler der 4. Klasse, traten in ihren jeweiligen Alterskategorien an und erwiesen sich als weltweit führende Mathematiker. Ihre herausragenden Leistungen in der hart umkämpften Olympiade, die sich auf Naturwissenschaften, Technologie, Ingenieurwesen und Mathematik konzentriert, unterstreichen ihr Engagement und ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten.

Zusätzlich zu ihren Siegen in Mathematik sicherten sich beide Schülerinnen und Schüler Goldmedaillen in der Kategorie Naturwissenschaften, was ihren Status als aufstrebende Stars in der akademischen Welt weiter festigt.

Sidar Cem Kılagöz, 10 Jahre alt, hat eine beeindruckende Erfolgsbilanz vorzuweisen. Er hat bereits eine Bronzemedaille bei der Asiatischen Mathematikolympiade (AIMO) gewonnen und sich beim amerikanischen Mathematikwettbewerb platziert, was seine konstant guten Leistungen bei internationalen Wettbewerben unterstreicht.

In diesem Jahr belegte er außerdem den ersten Platz bei der nationalen Mathematikmeisterschaft der Türkei und gewann bei der FISO-Olympiade Goldmedaillen in den Kategorien Mathematik und IQ.

Beide Schüler können auf eine lange Erfolgsgeschichte bei nationalen und internationalen Wettbewerben zurückblicken, und ihre Erfolge in Barcelona werden als Beweis für ihre harte Arbeit und ihre Leidenschaft für Mathematik gewertet. Ihre Familien führen ihren Erfolg auf eine starke Arbeitsmoral und eine tiefe Liebe zu diesem Fach zurück.

„Die Disziplin und der Enthusiasmus, mit denen diese jungen Schüler ihre Studien betreiben, sind wirklich inspirierend“, sagte ein Vertreter des Fatih İslam Seçen Science and Art Center, an dem Sidar Cem eingeschrieben ist.

Es wird erwartet, dass die Siege des Duos andere junge Schülerinnen und Schüler in der Türkei inspirieren werden, sich für MINT-Fächer zu entscheiden. Ihre Erfolge kommen zu einer Zeit, in der die Türkei durch Programme wie die TÜBİTAK-Wissenschaftsolympiaden, die bereits Medaillengewinner bei internationalen Wettbewerben hervorgebracht haben, weiterhin Fortschritte bei der Förderung junger Talente macht.

Atlas und Sidar Cem ruhen sich nicht auf ihren Lorbeeren aus. Sie werden noch in diesem Monat an internationalen Mathematikwettbewerben in Thailand und Japan teilnehmen, wo sie ihre Siegesserie fortsetzen wollen.

Ihr Erfolg hat in den sozialen Medien große Aufmerksamkeit erregt: In Posts auf X wurden ihre Leistungen gefeiert und Sidar Cem wegen seines historischen Sieges als „türkisches Wunderkind“ bezeichnet. Die türkische Bildungsgemeinschaft, darunter Institutionen wie TED Atakent und die Istanbuler Provinzdirektion für nationale Bildung, zeigten sich sehr stolz auf die Leistungen der Schüler.

Die Internationale MINT-Olympiade dient jungen Menschen als Plattform, um ihre Fähigkeiten in einer globalen Arena zu präsentieren, und Atlas Haser und Sidar Cem Kılagöz haben bewiesen, dass die Zukunft der Türkei in Wissenschaft und Technologie rosig ist. Ihr Engagement und ihre Erfolge sind eine Quelle des nationalen Stolzes und eine Erinnerung daran, wie wichtig es ist, junge Talente in MINT-Disziplinen zu fördern.