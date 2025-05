Aserbaidschan: Alijew gratuliert Erdogan zur PKK-Auflösung

Teilen

Baku – Der aserbaidschanische Präsident Ilham Alijew hat seinem türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdoğan zur angekündigten Auflösung und Waffenniederlegung der als Terrororganisation eingestuften PKK gratuliert.

In einem Post auf X wandte er sich an das türkische Volk und bezeichnete Erdoğan als „Bruder“:

Dieses Ereignis stellt einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur Verwirklichung des von meinem geschätzten Bruder verkündeten Ziels einer „Türkei ohne Terrorismus“ dar. Es ist das Ergebnis einer entschlossenen Politik, die das Land auf seinem Weg zu einem starken und bedeutenden Staat verfolgt – ein Sieg der starken Führung, des unbeirrbaren Willens sowie der nationalen Einheit und Solidarität. Ich wünsche dem türkischen Staat und Volk viel Erfolg bei der vollständigen Umsetzung dieser richtungsweisenden Entscheidung.

PKK kündigt Auflösung an

Die Terrororganisation PKK hat am heutigen Montag in einer offiziellen Mitteilung angekündigt, nach 40 Jahren die Waffen niederzulegen und sich aufzulösen.

Die heutige Ankündigung markiert einen möglichen Wendepunkt in einem Konflikt, der sich über vier Jahrzehnte erstreckt und mindestens 40.000 Menschenleben gefordert hat.

Das Exekutivkomitee der PKK veröffentlichte eine Erklärung, die von der PKK-freundlichen Nachrichtenagentur ANF zitiert wurde und in der die Entscheidung der Gruppe bestätigt wurde, sich nach einem Aufruf ihres inhaftierten Gründers und Führers Abdullah Öcalan aufzulösen.

„Wir haben beschlossen, den bewaffneten Kampf zu beenden und unsere Organisation aufzulösen“, hieß es in der Erklärung, in der das Engagement der Gruppe für Öcalans Vision von Frieden und demokratischem Engagement betont wurde. Die Ankündigung stützt sich auf einen am 1. März 2025 erklärten Waffenstillstand, den die PKK als Reaktion auf Öcalans Aufruf, die Waffen niederzulegen und sich aufzulösen, initiiert hatte.

Der Entscheidung der PKK gingen monatelange diskrete Verhandlungen voraus, die von der türkischen Regierung unter maßgeblicher Beteiligung von Devlet Bahçeli, dem Vorsitzenden der Partei der Nationalistischen Bewegung (MHP) und einem wichtigen Verbündeten von Präsident Recep Tayyip Erdoğan, geführt wurden.

Im Oktober 2024 machte Bahçeli eine überraschende Friedensgeste und schlug vor, dass Öcalan vor dem Parlament die Auflösung der PKK verkünden könnte, was den Weg für verbesserte Haftbedingungen oder eine bedingte Freilassung ebnen könnte. Dieses Angebot und Besuche von Vertretern der DEM-Partei bei Öcalan ebneten den Weg für die endgültige Auflösung der Gruppe.

Der 75-jährige Öcalan, der seit seiner Gefangennahme im Jahr 1999 in nahezu völliger Isolation auf der Insel İmralı festgehalten wird, gab im Februar 2025 eine bahnbrechende Erklärung ab, in der er die PKK aufforderte, ihren bewaffneten Kampf aufzugeben und sich aufzulösen.

Er argumentierte, dass die ursprünglichen Ziele der Gruppe, ein separates kurdisches Heimatland oder eine Autonomie zu sichern, nicht mehr realisierbar seien, und nannte die Anerkennung der kurdischen Identität durch die Türkei und das Potenzial für eine demokratische Beteiligung als Alternativen zur Gewalt.

„Die Achtung der Identitäten, die freie Selbstdarstellung und die demokratische Selbstorganisation sind nur durch die Existenz einer demokratischen Gesellschaft und eines politischen Raums möglich“, erklärte Öcalan, wie von Mitgliedern der prokurdischen Partei für Gleichheit und Demokratie der Völker (DEM) berichtet wurde.

Erdoğan begrüßt die Ankündigung der PKK

Erdoğan begrüßte die Ankündigung der PKK und bezeichnete sie als „historische Chance“, einen Konflikt zu beenden, der den Südosten der Türkei seit langem destabilisiert und die Beziehungen zu den Nachbarländern Irak und Syrien, in denen PKK-Mitglieder operieren, belastet hat.

Er warnte jedoch davor, dass die Türkei ihre Militäroperationen wieder aufnehmen würde, wenn die Gruppe nicht vollständig entwaffnet würde. „Wenn die gegebenen Versprechen nicht eingehalten werden, werden wir unsere laufenden Operationen fortsetzen“, sagte Erdoğan während einer Ramadan-Veranstaltung in Istanbul zu Beginn dieses Jahres.

Weitreichende Auswirkungen auf die Region

Die Auflösung der PKK könnte weitreichende Auswirkungen auf die Region haben. In Syrien stehen die PKK-nahen Volksschutzeinheiten (YPG), ein Kernbestandteil der von den USA unterstützten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF), unter Druck, sich zu entwaffnen, da die Türkei versucht, militante kurdische Gruppen an ihren Grenzen zu neutralisieren.

Salih Muslim, Ko-Vorsitzender der Partei der Demokratischen Union (PYD), einer mit der PKK verbundenen syrischen Kurdengruppe, erklärte, er unterstütze Öcalans Aufruf, betonte jedoch, dass jede Entwaffnung von politischen Garantien abhängen würde.

Im Irak, wo die PKK in den Qandil-Bergen Stützpunkte unterhält, könnte die Auflösung der Gruppe die Spannungen zwischen Bagdad und Ankara, das häufig grenzüberschreitende Operationen gegen PKK-Ziele durchführt, verringern.

Analysten führen die Entscheidung der PKK auf eine Kombination von Faktoren zurück, darunter die fortgeschrittenen militärischen Kampagnen der Türkei, die die operative Kapazität der Gruppe seit 2016 erheblich geschwächt haben, und die sich verändernde regionale Dynamik nach dem Sturz des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad im Dezember 2024.

„Die PKK ist sich sehr wohl bewusst, dass sich der regionale Kontext verändert hat“, sagt Bayram Balci, Analyst bei Sciences Po Paris. „Sie hat nicht mehr die Unterstützung von Assad, und die amerikanische Unterstützung für ihre syrischen Verbündete ist ungewiss.“