Teilen

Ankara – Die PKK Terrorgruppe hat einen Waffenstillstand mit der Türkei angekündigt und folgt somit einem Aufruf ihres inhaftierten Führers Abdullah Öcalan.

Die Ankündigung der verbotenen Gruppe, über die die PKK-freundliche Nachrichtenagentur Firat (ANF) am Samstag berichtete, wird als wichtiger Schritt zur Beendigung des 40-jährigen Konflikts mit dem türkischen Staat angesehen.

„Um den Weg für die Umsetzung des Aufrufs von Führer Apo für Frieden und eine demokratische Gesellschaft zu ebnen, erklären wir ab heute einen Waffenstillstand“, erklärte das PKK-Exekutivkomitee in einer von ANF zitierten Erklärung und bezog sich dabei auf Öcalan.

„Wir stimmen mit dem Inhalt des Aufrufs überein und sagen, dass wir ihn befolgen und umsetzen werden“, so das Komitee.

„Keine unserer Kräfte wird bewaffnete Maßnahmen ergreifen, es sei denn, sie werden angegriffen“, fügte es hinzu.

Seit 1999 in Isolationshaft

Die Gruppe äußerte die Hoffnung, dass Ankara Öcalan, der seit 1999 in nahezu völliger Isolation gehalten wird, freilässt, damit er einen Entwaffnungsprozess einleiten kann, und fügte hinzu, dass die notwendigen politischen und demokratischen Bedingungen für den Erfolg des Prozesses geschaffen werden müssen.

Damit folgt die PKK einem Aufruf Öcalans von dieser Woche, der darauf abzielt, den seit vier Jahrzehnten andauernden bewaffneten Kampf im Südosten der Türkei zu beenden, bei dem Zehntausende von Menschen getötet wurden.

Die Gruppe sagte auch, dass Öcalans Haftbedingungen verbessert werden müssen, und fügte hinzu, dass er in der Lage sein muss, in körperlicher Freiheit zu leben und zu arbeiten und ungehindert Beziehungen zu jedem, den er möchte, einschließlich seiner Freunde, aufzubauen.

Nachdem die letzte Runde der Friedensgespräche 2015 gescheitert war, wurde bis Oktober kein weiterer Kontakt aufgenommen.

Friedensvorstoß der MHP

Seine Ankündigung erfolgte Monate, nachdem Devlet Bahceli, der Vorsitzende der nationalistischen türkischen Partei MHP und Verbündeter der türkischen Regierung, eine Initiative zur Beendigung des Konflikts gestartet hatte.

In einem Brief, der von den DEM-Parteimitgliedern Ahmet Turk und Pervin Buldan in kurdischer und türkischer Sprache verlesen wurde, hatte Öcalan an die Mitglieder der PKK appelliert und zur Entwaffnung aufgerufen.

Er sagte, „alle Gruppen müssen ihre Waffen niederlegen und die PKK muss sich selbst auflösen“, und fügte hinzu, seine Bewegung sei vor allem deshalb entstanden, weil „die Kanäle der demokratischen Politik geschlossen waren“.

Bahceli habe jedoch, unterstützt durch positive Signale des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und anderer politischer Parteien, das richtige Umfeld für die PKK geschaffen, um ihre Waffen niederzulegen, fügte Öcalan hinzu.

Die kurdischen Führer begrüßten diese Entwicklung weitgehend. Lokalen Berichten zufolge versammelten sich Tausende von Menschen, um die Erklärung auf Großbildschirmen in den Städten Diyarbakir und Van im überwiegend kurdischen Südosten zu verfolgen.

PKK declares ceasefire with Turkey ending 40 years of armed struggle

➡️ https://t.co/O1g3Cxyd93 pic.twitter.com/6kI8p6wRZM — FRANCE 24 (@FRANCE24) March 1, 2025

Zum Thema

– PKK-Auflösung –

Türkei: PKK-Chef Öcalan verkündet Auflösung der Terrorgruppe

Der in der Türkei inhaftierte militante Kurdenführer Öcalan hat seine bewaffnete Gruppe PKK dazu aufgerufen, die Waffen gegen den türkischen Staat niederzulegen.