Türkei: PKK-Chef Öcalan verkündet Auflösung der Terrorgruppe

Istanbul – Der in der Türkei inhaftierte militante Kurdenführer Öcalan hat seine bewaffnete Gruppe PKK dazu aufgerufen, die Waffen gegen den türkischen Staat niederzulegen.

Die Botschaft des PKK-Führers wurde nach einem Treffen mit hochrangigen Vertretern der pro-kurdischen Partei DEM übermittelt. Die PKK müsse sich auflösen, hieß es in einer Erklärung Öcalans. Die Terrorgruppe PKK kämpft seit 1984 gegen die Türkei.

Mehr Info in Kürze…

#BREAKING Jailed PKK ringleader Abdullah Ocalan calls for dissolution of all groups under PKK, urging end to its terror campaign of over 40 years pic.twitter.com/rslTgwke1y

— Anadolu English (@anadoluagency) February 27, 2025