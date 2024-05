Teilen

Nach der Fußballweltmeisterschaft im Jahr 2006, die in Deutschland unter dem Motto „Zu Gast bei Freunden“ stattgefunden hat, war klar: Public Viewing und Fanzonen werden bei den kommenden Welt- und Europameisterschaften nicht mehr wegzudenken sein.

Menschenmassen, die der deutschen Nationalelf die Daumen vor dem Brandenburger Tor gedrückt haben, sich in den Armen lagen und nach Siegen feierten, haben die mediale Berichterstattung beherrscht.

Wo während der EM 2024 in Deutschland wieder öffentlich die Spiele der deutschen Elf (und der anderen Nationen) verfolgt werden können, erfahren Sie im nachfolgenden Artikel.

Zwischen Hamburg und München: Hier werden Public Viewing und Fanzonen errichtet

Das erste Spiel der deutschen Nationalmannschaft, das zugleich auch die Eröffnung der EM bedeutet, findet am 14. Juni in München statt. Deutschland trifft auf Schottland. Laut den Online Buchmachern ist Deutschland der klare Favorit. Zu den weiteren Gruppengegnern gehören die Schweiz und Ungarn.

Wer wird am Ende die Gruppe A gewinnen bzw. aufsteigen? Wer wird das Turnier gewinnen? Viele Online Buchmacher haben bereits die Quoten präsentiert – auch jene, bei denen man ohne Sperrdatei wetten kann und wo es oft auch keine Spielzeiten Limits gibt, werben bereits damit, dass man die ersten Tipps für die EM abgeben kann.

Je früher getippt wird, desto besser sind die Quoten – vor allem, wenn man auf den Gesamtturniersieg wetten will.

Berlin

In Berlin gibt es zwei Public Viewing-Standorte: Die Fanzone am Reichstag wird direkt am Platz der Republik in Berlin-Tiergarten aufgebaut. Hier werden alle 51 Spiele der Europameisterschaft übertragen. Die Besucher dürfen sich über viele Freizeitaktivitäten und ein vielseitiges Kulturprogramm freuen.

Am Brandenburger Tor gibt es ebenfalls eine Fanzone mit Spielen aus dem Berliner Olympiastadion. Zudem werden alle Spiele der deutschen Elf sowie die Begegnungen im Viertelfinale und Halbfinale übertragen.

Dortmund

In der Fanzone Friedensplatz finden täglich Übertragungen der EM-Spiele statt. Zudem sollen auch diverse Aktivitäten vor Ort angeboten werden. Im Westfalenpark wird ebenfalls eine Public Viewing-Zone aufgebaut: Hier werden die Spiele aus dem BVB Stadion übertragen – es sollen auch weitere Events, inklusive Konzerte, im Westfalenpark stattfinden.

Düsseldorf

In Düsseldorf gibt es drei Fanzonen: Am Burgplatz werden alle 51 Spiele übertragen, in der Fanzone Schauspielhaus dürfen sich die Besucher über ein Kulturprogramm freuen und in der Fanzone Rheinufer gibt es die Übertragung aller Spiele aus der Arena Düsseldorf.

Frankfurt

Zwischen der Friedensbrücke und dem Holbeinsteg wird die einzige Fanzone Frankfurts aufgebaut werden. Hier dürfen sich die Besucher über alle 51 Spiele der EM freuen.

Gelsenkirchen

Im Amphitheater werden alle Spiele übertragen, die in der Arena AufSchalke stattfinden sowie alle Spiele der deutschen Elf. Im Nordsternpark gibt es ebenfalls eine Fanzone mit vielen Fußball-Aktivitäten sowie einem Bühnenprogramm.

Hamburg

In St. Pauli , genauer gesagt in der Fanzone Heiligengeistfeld, werden alle Spiele der EM übertragen. Zudem gibt es im Beach Club ein eigenes Unterhaltungsprogramm. Zudem werden hier alle EM-Spiele übertragen, die im Volksparkstadion stattfinden, alle Spiele der deutschen Nationalelf sowie alle Spiele der K.O.-Runden.

Köln

Am Heumarkt dürfen sich die Besucher über alle 51 Spiele freuen; zudem wird hier ein eigenes Rahmenprogramm mit Schwerpunkt Fußball-Aktivitäten stattfinden. Im Tanzbrunnen gibt es ebenfalls die Übertragung aller Spiele aus dem Kölner Stadion und alle Spiele mit deutscher Beteiligung.

Leipzig

Am Augustusplatz wird eine Fanzone aufgebaut – hier werden alle 51 Spiele übertragen. Zudem gibt es hier ein eigenes Fußballfeld, ein umfangreiches Rahmenprogramm sowie ein Riesenrad.

München

Die Besucher dürfen sich auf eine große Fanzone im Olympiapark freuen. Die Spiele der EM werden am Hans Jochen Vogel-Platz übertragen. Hier dürfen sich die Besucher über alle Spiele der EM freuen.

Stuttgart

Die Stadt mit den meisten Fanzonen: Am Schlossplatz gibt es an allen Spieltagen Public Viewing, am Schillerplatz Verköstigung mit regionalen Speisen sowie Getränken und am Marktplatz Sport- und Kinderaktivitäten. Am Karlsplatz wird zudem noch ein Kulturprogramm geboten.

Ist um 22 Uhr Schluss?

Eine interessante Info: Aufgrund der Tatsache, dass fast 50 Prozent aller Spiele der EM um 21 Uhr angepfiffen werden, musste die bestehende deutsche Lärmschutzverordnung gelockert werden. Das heißt, die gesetzliche Nachtruhe kann verlängert werden, wenn das Spiel länger als bis 22 Uhr dauert. „Wenn im Sommer die EM stattfindet, dann wollen viele Menschen gemeinsam Spiele anschauen, mitfiebern und feiern und das auch draußen“, so die deutsche Bundesumweltministerin Steffi Lemke.