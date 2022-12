Bester Sandstrand in Kroatien

Hier sind nur einige von unseren Favoriten – lesen Sie weiter und entscheiden Sie selbst, welcher Sandstrand der beste in Kroatien ist.

Wenn Sie an die wunderschönen Sandstrände denken, fallen Ihnen sicher Malediven oder die Karibik ein. Sie müssen aber nicht eine ganze Weltreise machen, um die herrlichen Sandstrände zu genießen, denn das kleine südöstliche Land Kroatien hat viele Sandstrände zu bieten.

Sakarun

Der Strand Sakarun gilt schon jahrelang als der beste Sandstrand Kroatiens. Dieser herrliche Sandstrand befindet sich auf der Insel Dugi Otok in der Nähe der populären Stadt Zadar.

Sakarun oder Saharun, wie er ebenfalls genannt wird, gilt als einer der schönsten Strände weltweit. Wundert nicht, denn wegen des weißen Sandes und des kristallklaren Wassers hat man das Gefühl, in der Karibik zu sein.

Nach dem Schwimmen können Sie sich entweder auf diesem wunderschönen weißen Sand sonnen oder sich in den Schatten des Kiefernwaldes erholen.

Sakarun ist ebenfalls gut geeignet für den Tagesausflug aus Zadar. Also falls Sie schon in Zadar eine Unterkunft gebucht haben und dort Ihren Urlaub machen werden, ist Sakarun perfekt, um dort einen Tag zu verbringen.

Unser Tipp: Wenn Sie schon da sind, besuchen Sie ebenfalls den Leuchtturm im Ort Veli Rat, der als der schönste Leuchtturm in Kroatien gilt.

Jadranovo

Sakarun galt jahrelang als der beste Sandstrand in Kroatien, aber er bekam einen echten Konkurrenten – und zwar den Strand Jadranovo.

Dieser herrliche Strand befindet sich in der Kvarner Region, in der Nähe von der Stadt Crikvenica und wurde äußerst populär in den letzten paar Jahren. Wir verraten Ihnen warum!

Die echte Attraktion ist die Schaukel, die sich im Meer befindet. Von der Schaukel können Sie die schönsten Fotos machen. Das wunderschöne türkise Meer und der Blick auf die Insel Krk eignen sich dabei als die perfekte Fotokulisse.

Stellen Sie sich nur vor – Sie tanken die Sonne auf dem goldenen Sand und genießen den Blick auf kristallklares Wasser mit einem Cocktail in der Hand – klingt nach dem perfekten Urlaub, oder?

Es bleibt nur noch, die Koffer zu packen und sich eine luxuriöse Unterkunft bei Villas Guide zu buchen – und ab in den Urlaub!

Kraljičina plaža in Nin

Die Stadt Nin befindet sich in der Nähe von Zadar. Diese kleine Stadt war die erste königliche Stadt in Kroatien und versteckt eine echte Schönheit – den Strand Kraljičina Plaža (Der Strand der Königin).

Der Strand bekam seinen Namen wegen einer Legende. Es wird gesagt, dass die Frau des ersten kroatischen Königs sehr gerne im Sommer genau an diesem Strand ihre Zeit verbracht hat. Wundert nicht, denn dieser Kontrast des weißen Sandes und des weiten blauen Meeres ist einfach nur atemberaubend.

Die Schönheit dieses königlichen Strandes wurde sogar von dem amerikanischen Travel Channel erkannt, der den Strand für einen der besten Strände weltweit ausgewählt hat.

Der Strand ist ebenfalls perfekt für Familien, denn die Kinder können sorgenfrei im flachen Meer spielen, während die Eltern bei einer Tasse Kaffee oder einem leckeren Cocktail die schöne Aussicht genießen können.

Kommen Sie am besten selbst und erholen Sie sich dort wie ein echter König!