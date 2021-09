Kärnten liegt südlich von Österreich und gehört zu den schönsten Bundesländern. Hier findet man zahlreiche Naturparks, Seen und alte Städte vor, die man unbedingt erkunden sollte. Doch nicht nur in der warmen Jahreszeit ist Kärnten ein Besuch wert, sondern auch im Winter kann man hier ein wunderschönes Schneeparadies in den Bergen vorfinden.

Tourismus Seen und Naturparks in Kärnten

Der Dobratsch Naturpark

Wer sich für einen Ausflug nach Kärnten entscheidet, sollte auch unbedingt den Dobratsch Naturpark erkunden. Es handelt sich dabei um den beliebtesten Naturpark in Kärnten, der sich in den Alpen befindet. Er weist eine wunderschöne und abwechslungsreiche Tier- und Pflanzenwelt auf. Ebenfalls kann man in diesem Naturpark viele unterschiedliche Naturräume vorfinden. Weite Weidewiesen, weitläufige Nadelwälder und endlose Moorgebiete, genau das ist auszeichnend für diesen wunderschönen Naturpark in Kärnten.

Hier kann man zur Ruhe finden und sich vollkommen entspannen, während man den Blick auf die Alpenlandschaft genießt. Ebenfalls hat man hier die Auswahl an vielen unterschiedlichen gemütlichen Unterkünften. Im Winter bietet sich zum Beispiel eine Berghütte sehr gut an.

Großglockner Nationalpark

Ein weiteres Naturhighlight in Kärnten ist der Großglockner Nationalpark. Dieser weist eine Größe von ganzen 2.571 qkm auf und bietet den Besuchern ebenfalls eine beeindruckende Tier- und Pflanzenwelt. In diesem Park kann man vor allem sehr viele Tiere vorfinden, die es nur noch in geringen Maßen gibt. Seit 1999 hält der Nationalpark täglich seine Türen für Besucher auf der ganzen Welt offen. Direkt im Nationalpark befindet sich zudem auch der bekannte Alpengipfel Großglockner. Welcher sich auch für Touren sehr gut eignet. Dieser kann sowohl im Sommer als auch im Winter erkundet werden.

Die Seen in Kärnten

Kärnten eignet sich perfekt für einen erholsamen Sommerurlaub. Hier kann man viele Seen entdecken, die nicht nur ausreichend Badespaß für die ganze Familie bieten, sondern auch viele unterschiedliche Aktivitäten geeignet sind. Auch als Angelurlaub bieten sich die Kärntner Seen sehr gut an. Ein sehr bekannter und wunderschöner See in Kärnten ist zum Beispiel der Wörthersee. Er befindet sich in der Nähe der Hauptstadt Klagenfurt in Velden. Der Wörter See erfreut sich täglich über zahlreiche Besucher. Des Weiteren bietet sich auch der Ossiacher See für einen Ausflug in Kärnten sehr gut an. Dieser See bietet sich für die ganze Familie perfekt an. Ebenfalls kann man hier in der Umgebung viele unterschiedliche Wanderwege vorfinden. Im Winter sind die Seen in Kärnten alle zugefroren und eignen sich für das Eislaufen sehr gut.

Die Burgenstadt Friesach

Die Burgenstadt Friesach ist die älteste Stadt in Kärnten und bietet den Besuchern viele versteckte Ecken. Die malerischen Häuser und die Burgen, die man in dieser Altstadt vorfinden kann, sind allemal sehenswert. Auch heute noch kann man die Burgen im Inneren erkunden. Immer wieder finden in der Stadt auch tolle Burgenfestspiele statt, die man unbedingt ansehen sollte, wenn man sich in Kärnten befindet.

Wenn auch Sie auf der Suche nach einer unentdeckten Natur sind, dann bietet sich ein Urlaub in Kärnten sehr gut an.