Kfz-Beleuchtung – was sind die Vorteile von LED-Leuchten?

Die Fahrsicherheit ist von entscheidender Bedeutung, sowohl um die Müdigkeit während der Fahrt zu verringern als auch um sicherzustellen, dass die Fahrgäste sicher an ihrem Ziel ankommen und die Integrität des Fahrzeugs kurz-, mittel- und langfristig erhalten bleibt.

Genauso wie passive Sicherheitsmerkmale wie Auto-Fußmatten dazu beitragen, ist es notwendig, die Bedeutung der Beleuchtung des Autos zu berücksichtigen, wobei nicht nur die Innenbeleuchtung, sondern auch die Scheinwerfer eine wichtige Rolle als aktive Sicherheitsmerkmale spielen. Im Folgenden erläutern wir, wie wichtig die Wartung von Autolampen ist, warum sich immer mehr Menschen für LED-Leuchten statt für herkömmliche entscheiden, welche Vorschriften es für zugelassene LED-Leuchten gibt und welche Preis-/Leistungsvorteile sie bieten.

Warum ist es wichtig, die Autolampen regelmäßig zu wechseln?

Beim Fahren werden Fahrer und Fahrzeug zu einer Einheit, weshalb die Koordination zwischen beiden perfekt beherrscht werden muss. In diesem Sinne sind die Lichter das Mittel, mit dem der Fahrer alle Details der Straße wahrnimmt. Wenn man bedenkt, dass die Reaktionsfähigkeit des Fahrers am Steuer zu 90 % von der Qualität der Sicht abhängt, ist es umso wichtiger, dass die Beleuchtung des Fahrzeugs instand gehalten wird. Nach den Empfehlungen der Hersteller sollten die Scheinwerfer alle zwei Jahre oder alternativ alle 50.000 Kilometer ausgetauscht werden – und zwar immer paarweise, auch wenn einer der Scheinwerfer noch einwandfrei funktioniert.

Bevor ein Scheinwerfer vollständig durchbrennt, verliert er etwa 30 % seiner Leuchtkraft, was die Fahrqualität und die Sicherheit der Insassen erheblich beeinträchtigt, insbesondere auf schlecht beleuchteten Straßen und bei Nacht. Wir müssen immer daran denken, dass die Funktion des Lichts darin besteht, zu sehen und gesehen zu werden. In hohem Maße beeinflussen Faktoren wie die Marke der Leuchten die Lichtleistung und die Verlängerung der Lebensdauer, aber auch die Art der Leuchte spielt eine Rolle, wobei sich Led-Lampen fürs Auto, wie eingangs erwähnt, aufgrund ihrer Energieeffizienz, Ästhetik und einfachen Handhabung immer mehr durchsetzen.

Was besagen die gesetzlichen Bestimmungen?

Obwohl es keine Vorschriften für die Helligkeit von LED-Leuchten gibt, schreibt die Europäische Kommission vor, dass das Fernlicht eine ausreichende Ausleuchtung bieten muss und das Abblendlicht nicht blenden darf. Darüber hinaus muss die LED-Leuchte auf einer für diese Art von Licht optimalen Leuchte montiert werden, um eine ausreichende Ausleuchtung auf allen Straßen zu erreichen und andere Fahrzeuge nicht zu blenden. Die Zulassungsnorm für LED-Lampen ist ECE 128.

Die Vorteile von LED-Leuchten

Zu den wichtigsten Vorteilen von LED-Lampen gehört, dass sie effizienter sind, da sie weniger Energie verbrauchen als herkömmliche Glühbirnen. Außerdem sind sie heller und bieten daher eine bessere Sicht, insbesondere bei Nacht. Aufgrund dieser Eigenschaften haben sie eine längere Lebensdauer als herkömmliche Glühlampen und sind daher wirtschaftlicher. Die Installation der zugelassenen Glühbirnen ist einfach und schnell, da die meisten von ihnen aus flexiblen Materialien bestehen, um die Form der Schaltkreise zu berücksichtigen, und ihre Konfiguration nicht mehr als 10 Minuten erfordert.

Darüber hinaus sind LED-Leuchten nicht nur in Bezug auf die Lichtqualität und den einfachen Einbau vorteilhaft, sondern auch ein treuer Verbündeter des Autotunings, das sich in den letzten Jahren für Angel Eyes oder deren Äquivalent Devil Eyes entschieden hat. Bei dieser Art von Leuchten ist darauf hinzuweisen, dass sie zwar legal sind, dass aber die Farbe weiß sein muss und dass die gewählten Glühbirnen den gesetzlichen Anforderungen entsprechen müssen. Das am meisten verbreitete Modell ist die Angel Eyes LED H8. Die richtige Fahrzeugbeleuchtung erfüllt eine wesentliche Funktion, die für Komfort, Ästhetik und Sicherheit sorgt, um die Fahrt auf der Straße so angenehm wie möglich zu gestalten. Aus diesem Grund wird die Entscheidung für langlebige, hochwertige Beleuchtungsoptionen wie zugelassene LED-Leuchten das Fahrerlebnis zweifellos verbessern.

