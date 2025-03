Autozulieferer Boryszew ist insolvent

Teilen

Halle – Einer der größten Autozulieferer Sachsen-Anhalts, die Boryszew Kunststofftechnik Deutschland GmbH aus Gardelegen, ist insolvent.

„Ich führe aktuelle Gespräche mit der Geschäftsleitung und dem Betriebsrat“, sagte der vorläufige Insolvenzverwalter Silvio Höfer von Anchor Rechtsanwaltsgesellschaft der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung. Gründe für die Insolvenz konnte er noch nicht nennen. Laut Betriebsrat verzeichnete das Unternehmen Absatzrückgänge und hatte Liquiditätsprobleme.

Das Unternehmen stellt sogenannte Spritzgussteile aus Kunststoff her, die unter anderem in Autoinnenräumen verbaut werden. Am Standort in der Altmark sind knapp 500 Mitarbeiter beschäftigt. Zu den wichtigen Kunden zählt unter anderem der VW-Konzern.

Laut Insolvenzverwalter Höfer laufe die Produktion trotz der Insolvenz weiter. Die Gehälter der Beschäftigten sind durch das Insolvenzgeld für die kommenden drei Monate gesichert. Das Unternehmen Boryszew Kunststofftechnik Deutschland gehört zu dem polnischen Konzern Boryszew.

