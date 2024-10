Teilen

Jerez – Für Kenan Sofuoğlu Protegé „El Turco“ ist es der zweite Weltmeistertitel nach 2021, für BMW Motorrad Motorsport ist es der erste WM-Titel.

Der türkische Fahrer Toprak Razgatlioğlu hat in seiner ersten Saison mit BMW die Superbike-Weltmeisterschaft 2024 gewonnen und damit einen historischen Meilenstein für den Fahrer und den Hersteller gesetzt. Der Champion von 2024 sicherte sich den Titel im spanischen Jerez, wo er sich einmal mehr als die dominierende Kraft auf der Strecke erwies.

Während der gesamten Saison ließ Razgatlioğlu seine Konkurrenten immer wieder hinter sich und fuhr 17 Siege und 25 Podiumsplätze ein. Diese Leistung brachte ihm nicht nur die Meisterschaft ein, sondern festigte auch seinen Platz unter den Legenden der WorldSBK und begründete eine beeindruckende neue Partnerschaft mit BMW.

Der Türke begann 2011-2012 im IDM Yamaha R6 Cup und in der türkischen 600ccm-Straßenrennmeisterschaft. Er wechselte in den Red Bull MotoGP Rookies Cup, wo er 2014 einen Sieg auf dem Sachsenring errang. Später im selben Jahr debütierte er in der European Superstock 600 Championship mit einem Sieg in Magny-Cours.

2015 wechselte Razgatlioğlu in die WorldSBK und holte sich in seiner ersten Saison den Superstock 600 Titel. In den Jahren 2016 und 2017 trat er in der Superstock 1000 an und wurde in seinem zweiten Jahr Zweiter. 2018 gab er sein Debüt in der WorldSBK mit Kawasaki. Razgatlioğlu gewann 2021 seinen ersten WorldSBK-Titel mit Yamaha und schrieb damit Geschichte als erster türkischer Fahrer, der die WorldSBK-Meisterschaft gewann.

Als er 2024 zu BMW wechselte, festigte Razgatlioğlu sein Vermächtnis, indem er seinen zweiten WorldSBK-Titel holte. Mit seinem zweiten Titelgewinn reiht sich Toprak in den elitären Club der mehrfachen Titelträger ein, darunter Alvaro Bautista, Jonathan Rea, Max Biaggi, Troy Bayliss, Doug Polen und Fred Merkel. Mit seinem historischen Sieg ist er auch der erste BMW Fahrer, der den WorldSBK-Titel holt und damit sein Vermächtnis in der Meisterschaft weiter ausbaut.

Der in Alanya geborene Razgatlıoğlu ist der zweite Sohn des berühmten türkischen Stunt-Motorradfahrers Arif Razgatlıoğlu, der als Tek teker Arif bekannt war, was so viel bedeutet wie Wheelie Arif. Sein Vater starb zusammen mit seiner Freundin, die auf dem Soziussitz saß, bei einem Motorradunfall in Antalya am 17. November 2017.

Zahlreiche Prominente und auch Politiker gratulierten dem jungen Champion zu seinem Sieg.

Superbike World Championship

Die FIM Superbike World Championship ist die Königklasse des seriennahen Motorrad-Rennsports. Das technische Reglement stellt sicher, dass die Rennmaschinen in wesentlichen Teilen ihren Geschwistern aus der Serienproduktion entsprechen müssen. In bestimmten Bereichen sind jedoch Modifikationen erlaubt. In der WorldSBK müssen alle speziell entwickelten Komponenten von der FIM homologiert werden – sie müssen frei käuflich sein und sind mit einer Preisobergrenze versehen.

Der Basismotor inklusive der Kolben und Pleuel ist der Serienmotor der BMW S 1000 RR, mit der der türkische Fahrer an den Rennen teilnahm. Auch Zylinderkopf und Ventile basieren auf der Serienversion. Der Superbike-Rennmotor hat jedoch modifizierte Nockenwellen und Ansaugtrichter. Der flüssigkeitsgekühlte Vierzylinder-Viertaktmotor hat eine Kapazität von 999 ccm und leistet über 220 PS (bei über 13.500 U/min).