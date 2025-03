Trump kündigt Mega-Zölle an: Auch deutsche Autos betroffen

US-Präsident Donald Trump hat offiziell die Einführung von Zöllen in Höhe von 25 % auf alle nicht in den Vereinigten Staaten hergestellten Fahrzeuge bestätigt

Washington – US-Präsident Donald Trump hat offiziell die Einführung von Zöllen in Höhe von 25 % auf alle nicht in den Vereinigten Staaten hergestellten Fahrzeuge bestätigt, die am 3. April 2025 in Kraft treten sollen.

Die Ankündigung, die am Mittwoch im Oval Office gemacht wurde, markiert eine deutliche Eskalation der protektionistischen Handelspolitik der Regierung, die darauf abzielt, die heimische Produktion zu stärken, aber bereits scharfe Kritik von Verbündeten und Industrieführern weltweit hervorruft.

Vor Reportern erklärte Trump: „Wir werden effektiv einen Zoll von 25 % auf alle Autos erheben, die nicht in den Vereinigten Staaten hergestellt werden. Wenn Sie Ihr Auto in den USA bauen, gibt es absolut keinen Zoll. Das wird ein enormes Wachstum auslösen, wie man es noch nie zuvor gesehen hat.“

Zölle auch auf Motoren und Getriebe

Trump unterzeichnete eine Exekutiverklärung, um die Politik zu formalisieren, die sich auch auf bestimmte Autoteile, einschließlich Motoren, Getriebe und elektrische Komponenten, erstreckt. Das Weiße Haus schätzt, dass die Zölle jährliche Einnahmen in Höhe von über 100 Milliarden Dollar generieren werden, die laut Trump zum Abbau der Staatsschulden und zur Finanzierung von Steuersenkungen verwendet werden sollen.

Trade Expansion Act

Die Entscheidung stützt sich auf Trumps langjähriges Versprechen, das amerikanische verarbeitende Gewerbe wiederzubeleben, einen Eckpfeiler seiner Wirtschaftsagenda. Unter Berufung auf nationale Sicherheitsbedenken gemäß Abschnitt 232 des Trade Expansion Act von 1962 argumentiert die Regierung, dass die Abhängigkeit von ausländischen Fahrzeugen und Teilen die US-Autoindustrie, die einst ein globales Kraftzentrum war, geschwächt hat.

„Unsere Autoindustrie war das Arsenal der Demokratie im Zweiten Weltkrieg“, sagte Peter Navarro, Senior Counselor für Handel im Weißen Haus, und griff damit Trumps Rhetorik auf. „Jetzt sind wir zu einem Fließband für ausländische Teile geworden, und das ist eine Bedrohung, die wir beseitigen müssen.“

Industrie und globale Reaktion

Die Zölle, die zu dem bestehenden Basissatz von 2,5 % auf Automobilimporte hinzukommen, sind geeignet, eine hoch integrierte globale Lieferkette zu stören. Im Jahr 2024 wird fast die Hälfte der 16 Millionen in den USA verkauften Fahrzeuge importiert, wobei Mexiko, Japan, Südkorea, Kanada und Deutschland die wichtigsten Lieferanten sind.

Selbst im Inland montierte Fahrzeuge sind oft auf Teile aus dem Ausland angewiesen, was bedeutet, dass amerikanische Autohersteller wie Ford, General Motors und Stellantis neben ihren ausländischen Konkurrenten mit höheren Kosten konfrontiert werden könnten.

Branchenexperten warnen vor erheblichen Preissteigerungen

Branchenexperten warnen vor erheblichen Preissteigerungen für die Verbraucher. Schätzungen zufolge könnten die Zölle die Kosten für importierte Fahrzeuge je nach Modell um 4.000 bis 12.000 Dollar erhöhen, was sich auch auf in den USA hergestellte Fahrzeuge auswirken dürfte.

„Man kann Lieferketten nicht über Nacht verlagern“, sagte John Bozzella, Präsident der Alliance for Automotive Innovation, die große Automobilhersteller vertritt. „Dies wird die Kosten für die Käufer erhöhen, bevor es Arbeitsplätze zurückbringt – wenn es überhaupt welche gibt.

Ausländische Staatsoberhäupter verurteilten den Schritt umgehend

Der kanadische Premierminister Mark Carney nannte es einen „direkten Angriff“ auf die kanadischen Arbeitnehmer und deutete Vergeltungsmaßnahmen an.

Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, bezeichnete die Zölle als „schlecht für die Unternehmen und noch schlechter für die Verbraucher“, während der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck eine einheitliche Antwort der EU forderte.

Japans Premierminister Shigeru Ishiba sagte, Tokio werde „alle Optionen auf dem Tisch“ haben, während die Aktien japanischer Autohersteller wie Toyota und Honda stark fielen.

Uneinheitliche Reaktion im Inland

Innerhalb der USA sind die Reaktionen polarisiert. Die United Auto Workers (UAW) lobte die Zölle und ihr Präsident Shawn Fain nannte sie „einen wichtigen Schritt zur Beendigung der Freihandelskatastrophe, die die Arbeiterklasse am Boden zerstört hat“.

Fain sagte Tausende von neuen Arbeitsplätzen voraus, da die Autohersteller ihre Produktion in die USA verlagern. Handelsgruppen wie Autos Drive America, die ausländische Hersteller mit Niederlassungen in den USA vertreten, warnten jedoch vor „höheren Preisen, weniger Optionen und weniger Arbeitsplätzen“ als Folge.

Aktien von General Motors, Ford und Tesla fielen

An der Wall Street spiegelte sich die Unsicherheit wider: Die Aktien von General Motors, Ford und Tesla fielen im nachbörslichen Handel am Mittwoch. Die Analysten von Wedbush Securities bezeichneten die Zölle als „orkanartigen Gegenwind“ für die Branche, spekulierten aber, dass die Politik im Rahmen der allgemeinen Handelsverhandlungen nachgeben könnte.

Breiterer Handelskrieg droht

Die Autozölle kommen vor dem von Trump selbst ausgerufenen „Tag der Befreiung“ am 2. April, an dem er weitere „Gegenzölle“ auf Länder mit Handelsungleichgewichten oder einer von ihm als unfair empfundenen Politik einführen will.

Dies folgt auf frühere Maßnahmen, darunter ein Zoll von 10 % auf chinesische Importe und wieder eingeführte Abgaben auf Stahl und Aluminium. Trump hat Flexibilität angedeutet und am Mittwoch angedeutet, dass die EU und Kanada mit stärkeren Zöllen rechnen müssen, wenn sie ihre Vergeltungsmaßnahmen koordinieren.