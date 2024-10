TEMSA: 6.000 türkische Busse auf französischen Straßen

Der türkische Bushersteller ist in Deutschland kaum bekannt, jedoch sind die Fahrzeuge TEMSAs bereits auf zahlreichen europäischen Straßen unterwegs - auch in Deutschland.

TEMSA setzt sein starkes Wachstum in Europa fort und hat mit der jüngsten Buslieferung nach Frankreich die Zahl seiner Fahrzeuge in diesem Land auf sechstausend erhöht. Ingesamt hat das türkische Unternehmen Busse in 70 Länder exportiert.

Mit der Lieferung von Fahrzeugen des Modells LD SB Plus 13 an Tchizz Voyages – Cars Ferry, ein in den französischen Vogesen tätiges Unternehmen, erzielte TEMSA kürzlich einen historischen Erfolg auf ausländischen Märkten. Somit wurde Frankreich das Land mit der höchsten Anzahl an Fahrzeugen von TEMSA im Ausland.

Evren Güzel, CEO von TEMSA, betonte, dass die globale Präsenz von TEMSA von Jahr zu Jahr zunimmt:

Wir haben unser Exportvolumen seit 2020 nachhaltig gesteigert. Im Jahr 2023 haben wir in den Exportmärkten von TEMSA Rekordwachstumsraten erzielt. Wir freuen uns, diese starke Leistung auch im Jahr 2024 fortzusetzen. In den ersten 9 Monaten dieses Jahres stiegen unsere Exporte um 32 Prozent an der Stückzahl und 68 Prozent in Dollar gemessen am Umsatz im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres.

TEMSA wurde 1968 in der Türkei gegründet und produziert in seiner 510.000 Quadratmeter großen Produktionsstätte in Adana seit 1987 jährlich über 10.000 Busse, Midibusse und leichte Lkw.

Außerhalb der Türkei ist TEMSA mit führenden Marktanteilen in großen Volkswirtschaften wie den USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland und Italien sowie weltweit in 70 Ländern tätig. Mit seiner breiten Produktpalette erfüllt TEMSA die einzigartigen Bedürfnisse der verschiedenen Regionen.

