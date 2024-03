Türkischer E-Bus Atak für Flughafen Rotterdam

Teilen

Rotterdam – Der in der Türkei von den türkischen Unternehmen Karsan und Adastec entwickelte und hergestellte fahrerlose E-Bus, der Atak Electric, soll künftig zwischen dem niederländischen Flughafen Rotterdam und der Innenstadt pendeln.

Wie das Unternehmen mitteilte, wurde hierfür mit der Stadtverwaltung von Rotterdam ein Vertrag über den Verkauf von zwei E-Bussen unterzeichnet. Die Auslieferung sei bis Ende 2024 geplant. Dies sei weltweit das erste autonome Flughafenprojekt.

„Mit dieser Vereinbarung will unser Unternehmen seine Präsenz auf dem europäischen Markt ausbauen und mit unseren autonomen und elektrischen Fahrzeugen ein Lösungspartner für Probleme im öffentlichen Verkehr werden“, so das Unternehmen.

Karsan-CEO Okan Baş:

Mit diesem Projekt werden wir die erste Marke der Welt sein, die den Flughafentransfer mit einem autonomen Fahrzeug durchführt. Unsere Fahrzeuge werden die Fahrgäste von der U-Bahn-Haltestelle Meijersplein abholen, sie zum Flughafen Rotterdam bringen und von dort auf einer 5 km langen Strecke zurück zur U-Bahn-Haltestelle fahren, wo die Fahrgäste mit ihren Koffern einsteigen können..

Baş erinnerte daran, dass der Bus, das erste autonome Fahrzeug für den öffentlichen Nahverkehr in Europa und seit 2022 in Stavanger, Norwegen, im Einsatz sei.

„Die von uns in Norwegen gestartete Initiative für autonomen elektrischen Nahverkehr führen wir nun auch in den Niederlanden ein. Karsan wird auch weiterhin Pionierarbeit bei der Umgestaltung weiterer Länder leisten, indem es seine Initiative für den autonomen elektrischen öffentlichen Nahverkehr fortsetzt“, so Baş weiter.

Der selbstfahrende E-Bus ist 8,30 m lang, 3,10 m hoch und 2,43 m breit. 22 Sitz- und 26 Stehplätze gibt es an Bord, der Zugang ist barrierefrei. Die Technik soll in Zukunft aber auch in größeren Bussen mit bis zu 24 m Länge zum Einsatz kommen. Die Reichweite gibt Karsan mit 300 km an. Die Akkus sollen in nur 2,5 Stunden voll aufgeladen sein.

Rekordverkäufe in Europa

Laut einer Statistik von Chatrou CME Solutions, die die Neuzulassungen von E-Bussen in Europa erfasst, hat Karsan mit einem Plus von 275 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, das größte Wachstum aller Hersteller erreicht.

Karsan hatte im vergangenen Jahr nach einer Ausschreibung mit der italienischen Beschaffungsbehörde Consip einen Rahmenvertrag zur Lieferung von insgesamt 320 Einheiten seiner Elektro-Kleinbusse e-Jest und e-Atak unterzeichnet.

„Unsere Fahrzeuge, die sich bewährt haben, sind auch nach Europa weltweit sehr gefragt. Der Karsan e-JEST war in den letzten drei Jahren der meistverkaufte elektrische Kleinbus in Europa. Der E-ATAK hingegen hat in den letzten zwei Jahren die führende Position in seinem Segment in Europa gehalten“, so so Baş.

Karsan, der türkische Pionier im Fahrzeugbau

In mehr als 50 Jahren türkischer Automobilgeschichte produziert Karsan eigene Fahrzeuge und Komponenten für weltweit führende Marken im Nutzfahrzeugbereich. Seit 1981 werden alle diese Aktivitäten mit 100 Prozent heimischem Kapital abgewickelt, und das Werk in Bursa nahe Istanbul kann im Einschichtbetrieb bis zu 18.200 Fahrzeuge pro Jahr herstellen.

Dort können ganz flexibel Pkw, Lkw, Minivans und Busse an einem Standort hergestellt werden. Das Werk befindet sich 30 km vom Stadtzentrum von Bursa entfernt und wurde auf einer Fläche von 206.000 qm errichtet, von denen 90.000 qm geschlossene Flächen umfassen.

Karsan ist seit mehr als 50 Jahren der einzige unabhängige Mehrmarken-Fahrzeughersteller in der Türkei, und die nächste Phase für das Unternehmen, unterstützt und gefördert von seinen Geschäftspartnern und Lizenzgebern, besteht darin, maßgeschneiderte Versionen von neuen und bestehenden Fahrzeugen zu entwickeln, um seine Präsenz auf alle Segmente des Güter- und Personenverkehrs auszuweiten.

Mit dem Ziel, „innovative Produkte und Dienstleistungen von der Idee bis zur Marktreife zu entwickeln“ und jedes relevante Marktsegment zu bedienen, will Karsan vor allem seine Geschäftssparte Hauptproduzenten/OEM stärken. Dabei managt Karsan die gesamte Wertschöpfungskette von der Forschung und Entwicklung über die Fertigung bis hin zum Marketing und Kundendienst.

