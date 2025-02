CarJet: Ein weiterer Kunde beschuldigt das Unternehmen

Teilen

In einem beunruhigenden Muster, das zunehmend ans Licht kommt, hat CarJet, ein internationaler Autovermietungsbroker, wieder einmal einen Kunden gestrandet und finanziell im Regen stehen lassen.

Dieser Vorfall spiegelt zahlreiche Beschwerden wider, die über Online-Plattformen geteilt wurden, und wirft Fragen über die Betriebsethik und den Kundenservice des Unternehmens auf.

Das jüngste Opfer des Service-Debakels von CarJet, Kamala Mammadova, hatte ein Fahrzeug für eine Woche reserviert und im Voraus per Kreditkarte bezahlt. Bei der Ankunft am vorgesehenen Abholort in Alanya weigerte sich der im Namen von CarJet handelnde Subunternehmer, die Buchung zu erfüllen, da es Probleme mit dem Führerschein des Fahrers gab, obwohl alle Unterlagen zum Zeitpunkt der Buchung in Ordnung waren.

Der Kunde, der ohne das versprochene Fahrzeug zurückgelassen wurde, wurde daraufhin an CarJet verwiesen, um eine Erstattung zu erhalten. Die Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst erwies sich jedoch als eine Herkulesaufgabe. Nach einer erschöpfenden Suche nach einer gültigen E-Mail-Adresse und mehreren Versuchen kam schließlich eine Antwort – allerdings nicht mit der erhofften Lösung.

CarJet lehnte eine Rückerstattung ab und begründete dies mit nicht näher genannten Gründen, so dass die Zahlung des Kunden nicht zurückerstattet wurde und seine Reisepläne durcheinander gerieten.

Dies ist kein Einzelfall. In Online-Foren und auf Bewertungsportalen finden sich zahlreiche ähnliche Geschichten von Kunden, die Probleme mit CarJet hatten. Ein Thread im Rick Steves Travel Forum mit dem Titel „CarJet storniert Buchung ohne Rückerstattung (CJT-34753383)“ beschreibt eine ähnliche Erfahrung, bei der die Buchung eines Kunden in letzter Minute storniert wurde, ohne dass eine Rückerstattung erfolgte. Auch auf einer anderen Plattform, Reviews.io, berichten zahlreiche Kunden von betrügerischen Praktiken, der Verweigerung von Rückerstattungen und Schwierigkeiten, den Kundenservice zu erreichen.

Kritiker argumentieren, dass CarJet mit einem Geschäftsmodell arbeitet, bei dem der Profit Vorrang vor der Kundenzufriedenheit hat. Das Unternehmen agiert als Vermittler und nicht als direkter Autovermieter, was oft zu einem Mangel an Kontrolle über die Qualität der Fahrzeuge, die Verfügbarkeit und die Professionalität der lokalen Partner führt. Dies führt häufig zu Szenarien, in denen die Kunden mit den Folgen von Stornierungen in letzter Minute oder der Verweigerung von Dienstleistungen konfrontiert werden, ohne dass sie eine Entschädigung erhalten.

Darüber hinaus scheint der Kundenservice von CarJet notorisch undurchsichtig und unempfänglich zu sein, was die Situation bei Streitigkeiten noch verschlimmert. Das Fehlen klarer Kontaktinformationen auf der Website und die mangelnde Bereitschaft, auf Kundenbeschwerden nach der Transaktion einzugehen, deuten auf ein System hin, das eher dazu dient, das Unternehmen vor der Verantwortung zu schützen, als dem Verbraucher zu dienen.

Solche Praktiken haben weitreichende Folgen. Sie werfen nicht nur ein schlechtes Licht auf CarJet, sondern auch auf den Ruf der Autovermietungsbranche als Ganzes. Die Verbraucher sind zunehmend misstrauisch und teilen ihre Erfahrungen oft in sozialen Medien und auf Bewertungsportalen, was potenzielle Kunden abschrecken und die Glaubwürdigkeit der Branche beschädigen kann.

Experten schlagen vor, dass die Aufsichtsbehörden Unternehmen wie CarJet genauer unter die Lupe nehmen sollten, insbesondere solche, die über Subunternehmer arbeiten. Es muss eine klarere Verantwortlichkeit geben, vielleicht durch obligatorische direkte Kommunikationslinien für den Kundendienst oder eine transparente Erstattungspolitik, die für alle Partner gilt.

Für den Moment ist der Rat an die Reisenden klar: Seien Sie vorsichtig, wenn Sie über Drittanbieter wie CarJet einen Mietwagen buchen. Prüfen Sie die Bedingungen, vergewissern Sie sich, dass Sie die Stornierungs- und Rückerstattungsbedingungen verstehen, und entscheiden Sie sich vielleicht, wie viele es jetzt befürworten, für Direktbuchungen bei etablierten Mietwagenfirmen, um diese Fallstricke zu vermeiden.

Diese Geschichte ist eine deutliche Erinnerung daran, wie wichtig die Wachsamkeit der Verbraucher in einer Zeit ist, in der Online-Dienste manchmal den Profit über den Menschen stellen können.