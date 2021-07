Kryptowährungen – in welchen Ländern sie seit 2020 boomen!

Im Vergleich zu anderen Ländern besitzt Deutschlands Bevölkerung aktuell nur einen kleineren Anteil an Bitcoins und anderen digitalen Währungen. Überraschend scheint die Auswahl der Staaten, in welchen Kryptowährungen am meisten verbreitet sind, meldet ein Krypto-Währungsanbieter.

Obwohl Japan und die USA in die Top 10 der Länder gehören, die am Krypto-freundlichsten sind, überrascht es um so mehr, dass dort nur wenige Bürger Kryptowährungen besitzen. Während laut Online-Umfragen in Japan nur vier Prozent Bitcoins oder andere Kryptowährung besitzen, sind es in den USA zwar mehr, aber auch nur sechs Prozent.

Dass Deutschland traditionell mit der digitalen Technologie sehr hinterherhinkt, sei der Grund, wieso nur zirka fünf Prozent der Deutschen mit Kryptowährungen Geschäfte tätigen. Die jetzt erst nach und nach in Deutschland ausgebauten Netze lassen zum Teil noch zu wünschen übrig und behindern das Surfen von Nutzern regional immer noch durch zu langsame Netze.

Nigeria auf Platz 1 der Krypto-Währungsliebhaber seit 2020

Als absolute Überraschung – von allen an der Online-Umfrage teilnehmenden Ländern steht an der Spitze der Besitzer von Kryptowährungen der Staat Nigeria. Laut Statista sind im bevölkerungsreichsten Land Afrikas ein Anteil von 32 Prozent zu verzeichnen. Die Bewertung der Umfrage bezüglich Repräsentativität sei jedoch schwierig, denn in Nigeria gibt es noch viele Regionen mit wirklich hoher Armut. Doch es sprächen auch Fakten für diese weite Verbreitung der digitalen Währungen in diesem Land. Über diese Technologie ist es ohne Bankgebühren möglich, zuverlässig und schnell Geldtransaktionen an die Familie und Verwandte oder Freunde zu veranlassen. Dies sei auch der Grund, wieso explizit in Afrika Kryptowährungen so beliebt und stark verbreitet sind.

Länderliste mit den meisten Nutzern

Es fand eine Befragung von Einwohnern aus insgesamt 65 unterschiedlichen Ländern statt. An der Spitze Nigeria mit 31 Prozent, es folgt Vietnam mit 21 Prozent, Südafrika mit 18 Prozent und Peru mit 16 Prozent. Auffällig sei, dass sich gerade auf den vorderen Plätzen Länder aus Südostasien und Afrika befänden. Doch gerade in diesen Staaten seien digitale Währungen stark verbreitet und würden als Zahlungsmittel gerne genutzt. Die europäischen Staaten wie Griechenland mit 13 Prozent und die Schweiz mit 11 Prozent zeigen die größte Beliebtheit der digitalen Währungen, sie sind auch dort bei der Bevölkerung stark verbreitet. Internationale Dienstleister sind mit ihren Online-Trading-Apps aktuell auch bereits in den Nordländern vertreten. So kann der hohe Norden wie Dänemark oder Schweden bereits in der Landessprache eine Anmeldung zum Online-Handel tätigen, zum Beispiel beim Serviceanbieter BITCOIN CODE SWEDEN. Derselbe Dienstleister öffnete auch in Dänemark sein Dienstleistungsportal in dänischer Sprache unter bitcoincodesweden.com

Online Handel mit Krypto-Handelssoftware

Seit 2009, als der Bitcoin „geboren“ wurde, beschäftigen sich immer mehr Anbieter und Dienstleister mit der Vermarktung ihrer Online-Trading-Apps, die von Nutzer positiv aufgenommen werden. Einer davon ist Bitcoin Circuit. Schnelle und genaue Marktanalysen führt die Handel-Software mit ihrem intuitiven Algorithmus automatisch für den Nutzer durch. Die Software durchsucht die Märkte rund um die Uhr nach Handelsmöglichkeiten und generiert anschließend Handelssignale. Durch automatisierte oder manuelle Bedienung erfüllt die Software alle Anforderungen für Anfänger oder Profis.

Im automatisierten Modus analysiert die Software die Märkte, findet Handelsmöglichkeiten und eröffnet dem Benutzer Trades, ohne dass ein menschliches Eingreifen erforderlich ist. Die Bitcoin Circuit-Plattform ergreift Maßnahmen, die jederzeit die Privatsphäre der Benutzer und die Sicherheit von Geldern und Daten gewährleisten. Sie hält sich nach eigenen Angaben strikt an die internationalen AML- und KYC-Richtlinien, um Benutzerinformationen zu schützen. Alle Broker, mit denen sie zusammenarbeitet, wurden aufgrund der Tatsache ausgewählt, dass sie seriös sind und den Nutzern eine sichere Handelsumgebung bieten.

