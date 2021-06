Fußball Europameisterschaft: Türkei mit Ambitionen

Glaubt man den Buchmachern, scheidet die Türkei in der Vorrunde der EM 2021 aus. Das türkische Team will jedoch ambitioniert ins Turnier gehen und weiterkommen.

Türkei rechnet sich Chancen aufs Weiterkommen aus

Am 11. Juni 2021 startet die UEFA Fußball Europameisterschaft 2021 mit dem Eröffnungsspiel im Olympiastadion von Rom um 21.00 Uhr Ortszeit mit dem Spiel zwischen der Türkei und Italien. Die weiteren Vorrundenspiele der Türkei finden dann am 16. Juni in Baku um 18 Uhr gegen Wales und am 20. Juni ebenfalls um 18 Uhr in Baku gegen die Schweiz statt. Nicht nur die Fans, sondern auch das türkische Team rechnet sich dieses Mal gute Chancen auf ein Weiterkommen ins Achtelfinale aus.

Letzte Spiele gegen Italien endeten Unentschieden

Der vermeintlich stärkste Gegner in der türkischen Gruppe A ist sicherlich Italien. Italien steht immerhin auf Platz sieben der Fifa Weltrangliste, die Türkei dagegen nur auf Platz 29. Auch bei den Buchmachern wird Italien als haushoher Favorit gesehen. Im direkten Duell zwischen den beiden Mannschaften im Eröffnungsspiel steht die Quote für einen Sieg für Italien aktuell bei lediglich 1.57. Für einen Sieg der Türkei beträgt die Quote 6.0 und für ein Unentschieden 3.80. Wer für den Freitag noch eine Wette platzieren will, der kann sich beim Buchmacher Betway anmelden.

Hoffnung machen jedoch die letzten beiden direkten Duelle gegen Italien, die beide 1:1 Unentschieden endeten. Darüber hinaus zeigte sich die türkische Mannschaft zuletzt in guter Verfassung. Die EM-Qualifikation beendete man hinter Weltmeister Frankreich auf dem zweiten Platz und in den letzten Testspielen gelangen zwei Siege gegen Aserbaidschan und Moldawien sowie ein Unentschieden gegen Guinea. Insgeheim erhofft man sich auf türkischer Seite einen italienischen Fehlstart vor eigenem Publikum. Bei Eröffnungsspielen von großen Turnieren ist es schließlich gar nicht so selten, dass der Favorit strauchelt und erst später in die Gänge kommt. Dagegen spricht jedoch, dass Italien vor heimischem Publikum spielt und die letzten Spiele allesamt deutlich gewonnen wurden.

Gegen Wales muss ein Sieg her

Der vermeintlich schwächste Gegner in der Gruppe A ist Wales. Hier sehen auch die Buchmacher die Türkei als leichten Favoriten. Das Problem ist die Defensivstärke der Waliser. Das letzte Testspiel der Waliser gegen Albanien endete torlos. Gegen Tschechien gewannen die Waliser überraschend mit 1:0. Gegen Frankreich mussten die Männer von der Insel dagegen mit 0:3 eine deutliche Niederlage hinnehmen.

Am 20. Juni kommt es dann zur Auseinandersetzung mit der Schweiz. Das Spiel wird von vielen Beobachtern als das entscheidende fürs Weiterkommen ins Achtelfinale gesehen. Die Schweizer Mannschaft hatte zuletzt eine beeindruckende Serie mit sechs Siegen hingelegt. Davor konnte die Schweiz Deutschland in der Nations League ein 3:3 abtrotzen und auch das Spiel gegen Spanien endete mit einem unentschieden. Will man die Schweiz besiegen, muss nicht nur dem Papier nach eine geschlossene Mannschafts- und vor allem Abwehrleistung her. Mit Xhaka, Shakiri, Embolo, Seferovic und Gavranovic verfügt die Schweiz gleich über ein ganzes Arsenal an torgefährlichen Offensivkräften, die es jeder Mannschaft bei dieser EM schwer machen können.

Sollte die Türkei es tatsächlich schaffen, ins Achtelfinale zu kommen, würde dieses in Amsterdam oder London stattfinden. Mögliche Gegner wären dann zum Beispiel Belgien oder die Niederlande.

