Top-10: Die Länder mit den größten Menschen

London – Als der größte Mensch der Welt gilt der Türke Sultan Kösen aus Ankara. Mit einer Größe von 2,51m wurde er 2011 in das Guinness-Buch der Weltrekorde aufgenommen. Kösens Schuhgröße wird mit 62 angegeben. Er ist auch Rekordhalter für die größten Hände eines lebenden Menschen. Sie messen von der Spitze des Mittelfingers bis zum Handgelenk 28.5 Zentimeter. Doch welche Länder haben die größten Menschen im Durchschnitt?

Die Weltgesundheitsorganisation legte internationale Standards für das Wachstum von Kindern bis zum Alter von 5 Jahren fest. Diese Klassifikation basiert auf Normen, die bei Kindern aus wirtschaftlich begünstigten Verhältnissen zu beobachten sind und ähnliche Wachstumsmuster aufweisen, wenn sie im Säuglingsalter gestillt wurden. Die Größe einer Person wird mithilfe eines Stadimeters von den Füßen bis zum Scheitel gemessen.

Es existieren einige Faktoren, die mit dem Wachstum zusammenhängen. Bevölkerungen, die denselben Umwelteinflüssen ausgesetzt sind und denselben genetischen Hintergrund besitzen, weisen oft ähnliche Merkmale in der Statur auf.

Unsere menschlichen Gene sind in der Lage, gegensätzliche Extreme wie Zwergwuchs oder Gigantismus zu verursachen. Im Gegensatz dazu, können Kinder jedoch auch unter verzögertem Wachstum und einer deutlichen Abnahme der Körpergröße im Erwachsenenalter leiden – verursacht durch Unterernährung und externe Faktoren, wie z. B. in Kriegszeiten oder in wirtschaftlichen Situationen wie Armut.

BBC berichtet über eine Analyse, die in The Lancet erschien: Schlechte Ernährung von Kindern im Schulalter könne zu einem durchschnittlichen Höhenunterschied von 20 cm zwischen der größten und der kleinsten Nation beitragen. Diese Analyse hätte ergeben, dass 2019 die größten männlichen 19-Jährigen in den Niederlanden und die kleinsten in Timor Leste lebten. Die männlichen 19-jährigen Briten wären in der weltweiten Rangliste der Körpergröße von Platz 28 im Jahr 1985 auf den 39. Platz im Jahr 2019 (1,78 Meter) nach unten gerutscht.

Die Forschung erachte es als wichtig, Veränderungen der Größe und des Gewichts von Kindern auf der ganzen Welt im Laufe der Zeit zu verfolgen. Es könne die Qualität der verfügbaren Ernährung und die Gesundheit der Umwelt für junge Menschen widerspiegeln. Ein Team analysierte Daten von mehr als 65 Millionen Kindern und Jugendlichen im Alter von 5 bis 19 Jahren aus mehr als 2000 Studien zwischen 1985 und 2019. Sie stellten dabei fest, dass im Jahr 2019 im Durchschnitt Kinder und Jugendliche in Nordwest- und Mitteleuropa (z. B. in den Niederlanden und Serbien) die höchsten Werte der Welt aufwiesen. Die 19-Jährigen, die im Durchschnitt am kleinsten waren, leben in Süd- und Südostasien, Lateinamerika und Ostafrika.

Mit diesem Hintergrundwissen wurden die Länder mit den höchsten Durchschnittsbevölkerungszahlen der Welt betrachtet, die alle in Europa zu finden sind. Diese Durchschnitts-Körpergrößen stellen den Mittelwert für die gesamte analysierte Bevölkerung dar, einschließlich der männlichen und weiblichen Teilnehmer.

Im Gegensatz dazu verzeichnen die Länder Länder Iran, Grönland, Südkorea, Japan, Belgien Spanien Portugal, Hongkong und Türkei bei Männern (seit dem Jahr 1914 bis heute) die höchste prozentuale Steigerung der Körpergröße.

Obwohl die Türkei in der Liste die Länder mit den größten Menschen der Welt beiderlei Geschlechts mit einer Durchschnittsgröße von 1,674 Metern (Männer 1,742 Meter, Frauen 1,605 Meter) nur auf Platz 61 rangiert, beweist der erreichte Platz 10 in der prozentualen Steigerung der Körpergröße, dass auch in der Türkei durch eine bessere Ernährung und wesentlich verbesserte Wirtschafts- und Umweltfaktoren das Wachstum einen großen Schritt voran ging (Studie des Imperial College London).

Die Top 10 der Liste von Imperial College London mit den Ländern der größten Menschen der Welt beiderlei Geschlechts. Die Angaben beziehen sich auf Erwachsene im Alter von 20 Jahren (Geburtsjahr 1994). Die Länder sind nach den durchschnittlichen männlichen und weiblichen Medianwerten sortiert.

1. Niederlande & Lettland: 175,6cm

Mit ihrer Körpergröße liegen die Niederländer mit durchschnittlichen 1.825 Metern (Männer) und 1,687 Metern (Frauen) gemeinsam mit Lettland an erster Stelle. Wie die Weltgesundheitsorganisation feststellte, haben die Lebensqualität und eine gute Ernährung aus Milchprodukten und Kaltwasserfischen möglicherweise zu ihrer großen Statur beigetragen. Die Niederlande verfügt über eine Interessenvertretung für große Menschen. Interessant ist auch, dass alle Regierungsgebäude in den Niederlanden hohe Türen besitzen. Nationalgericht: Stamppot. Die Basis eines jeden Stramppots (deutsch: Stampftopf) bilden gestampfte Kartoffeln, die von der Konsistenz her unserem Kartoffelbrei ähneln. Außerdem sind verschiedene Gemüsesorten und traditionellerweise eine geräucherte Ringwurst, Bestandteil des Eintopfgerichtes.

Lettland

Lettlands Männer (1,814 Meter) und Frauen (1,698 Meter) belegen mit den Niederlanden den ersten Platz. Politische Stabilität und Rechtsstaatlichkeit, sowie eine stabile Wirtschaft, gemäßigtes Klima und eine fruchtbare Landwirtschaft tragen zum Platz 1 in der Liste bei. Nationalgericht: Zu den typischen lettischen Spezialitäten gehören das lettische Nationalgericht Pelmeni (Mit Schweinefleisch gefüllte Teigtaschen).