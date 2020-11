Messestadt Hannover: Zuversichtlich ins neue Jahr

Teilen

Die deutschen Messestädte wurden von der Corona-Pandemie hart getroffen: Da alle großen Messen abgesagt wurden, entgingen den Städten Milliardenbeträge durch den fehlenden Messetourismus. Mittlerweile blicken sie mit Zuversicht ins neue Jahr.

Hannover Messe 2021 soll teilweise als Präsenzmesse stattfinden

Die Nachricht von den erfolgreich wirkenden Corona-Impfstoffen sorgte weltweit für Erleichterung. Politiker und Wirtschaftsführer hoffen nun auf eine allmähliche Rückkehr zur Normalität im Jahr 2021. Nachdem die Hannover Messe 2020 nur virtuell stattfinden konnte, kündigten die Veranstalter nun eine Rückkehr zur Präsenzmesse an – zumindest teilweise. Aussteller haben die Wahl zwischen einem klassischen analogen Stand in den Messehallen, einer virtuellen Präsenz online und einem Hybridmodell aus beidem. Dazu wird an Streamingkonzepten gearbeitet.

Bei vielen anderen Messeveranstaltern ist die Lage noch unklar. Messen, die im Frühling 2021 stattfinden sollten, wurden bereits in den Herbst verschoben, darunter die Spielwarenmesse Nürnberg und die Leipziger Buchmesse. Die ITB Berlin, die traditionell im März stattfindet, wird dagegen rein digital stattfinden.

Rund 100 Millionen Euro Verlust in Hannover alleine

Am Beispiel Hannover zeigt sich das ganze Drama der deutschen Messelandschaft: Die Deutsche Messe AG prophezeit einen Verlust von 100 Millionen Euro für das Jahr 2020 und arbeitet derzeit an einem harten Sparkurs.

Hannover gehört zu den wichtigsten Messestädten Deutschlands. Jährlich finden rund 62 Messen mit über einer Million Besuchern in Hannover statt, Tendenz bis zu Corona steigend. Das Messegelände bietet eine überdachte Fläche von fast 500.000 Quadratmetern und eine perfekte Verkehrsanbindung an die Autobahn und den Bahnverkehr.

Auch die umliegende Infrastruktur ist ganz auf Messebesucher ausgerichtet. Wer ein hochmodernes Tagungshotel in Hannover sucht, findet auf Portalen wie ALLOCABO eine riesige Auswahl in allen Preisklassen. Selbst ein Campingplatz für Wohnmobile ist vorhanden. S-Bahnen und Regionalzüge verbinden das Messegelände in kürzester Zeit mit dem internationalen Flughafen in Langenhagen nördlich des Zentrums.

Deutsche Wirtschaft leidet unter Corona

Die Messebranche ist nicht die einzige deutsche Wirtschaftsbranche, die unter Corona leidet. Die neue IW-Konjunkturprognose sagt einen Rückgang des Bruttoinlandsproduktes um neun Prozent voraus. Das Vorjahresniveau wird demnach erst im dritten Quartal 2021 wieder erreicht sein – aber auch nur, wenn keine neuen wirtschaftlichen Schocks auftreten.

Der Dax ist immerhin schon wieder in Feierlaune: Die Ankündigung wirksamer Impfstoffe trieb nicht nur die Kurse der Pharmahersteller Biontech/Pfizer, Moderna und AstraZeneca in die Höhe. Auch andere bisherige Corona-Verlierer wie die Airlines und die Tourismusbranche wittern wieder Morgenluft.