PolitikAusland
1 min.Read

Europa
Naher Osten: „Europa sollte nicht nur zuschauen“

Der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, mahnt bei phoenix ein stärkeres diplomatisches Engagement der Europäer im Nahen Osten an.

NEX24
By NEX24
NEX24
By NEX24
(Symbolfoto: pixa)
Teilen

München – Der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, mahnt bei phoenix ein stärkeres diplomatisches Engagement der Europäer im Nahen Osten an. „Hier sollten wir nicht einfach zuschauen als Europäer, sondern wir sollten uns einschalten. Das wäre meine Erwartung an die gesamte Europäische Union und ihre Führung“, sagte Ischinger.

Trotz aller verständlichen Verärgerung über das Vorgehen der US-Regierung, müsse man nun mit der bestehenden Situation umgehen. Die wichtige Aussage, dass es sich beim Angriff der USA auf den Iran um ein völkerrechtswidriges Vorgehen gehandelt habe, dürfe „nicht das Ende der Fahnenstange“ sein und dazu führen, dass Europa sich heraushalte.

„Bis hierhin und nicht weiter, wir schalten uns jetzt ein, wir machen mal einen Vorschlag.“

Gerade wenn den Europäern das Vorgehen der USA und des Irans nicht passe, weil man völkerrechtliche Beenken habe, müsse die Europäische Union sagen: „Bis hierhin und nicht weiter, wir schalten uns jetzt ein, wir machen mal einen Vorschlag.“ Nichts spreche gegen ein stärkeres Engagement Europas „diplomatischer Art, politischer Art“ in dieser „wirklich schweren und sehr gefährlichen Krise im Nahen Osten“, sagte der ehemalige Botschafter dem Fernsehsender phoenix.

 

AUCH INTERESSANT

– Naher Osten –
Analyst Peter Germanos: Türkischer Pragmatismus schafft Stabilität

Der Analyst Peter Germanos lobt die strategische Klarheit der Türkei. Er vergleicht den Erfolg in Idlib und Zypern mit dem Scheitern Europas im Libanon.

Analyst Peter Germanos: Türkischer Pragmatismus schafft Stabilität

 

Auch interessant

Aktienmarkt

Das Billionen-IPO: SpaceX setzt einen neuen Bewertungsmaßstab für die Raumfahrtindustrie

NEX24 -
Von Audun Wickstrand Iversen Raumfahrt galt lange als Spielfeld staatlicher...

Odadaki Son Yetişkin Olarak Türkiye

Türkçe NEX24 -
Konuk Yazar Nabi Yücel Mevcut durumda Türkiye, Orta Doğu'nun – ve çok daha ötesinin – jeopolitik manzarasında neredeyse nesli tükenmekte olan diplomatik bir tür; yani...

Cabrio: Mit geschlossenem Dach auf der sicheren Seite

Auto & Motor NEX24 -
Coburg - Autofahren mit offenem Verdeck, für viele ist es gelebte Freiheit. Doch irgendwann endet jede Autofahrt und die Parkplatzsuche beginnt. Damit der Zweisitzer...

Linken-Kandidat für Parteivorsitz Luigi Pantisano: „Ich will die Arbeiterinnen und Arbeiter zurückgewinnen“

Deutschland NEX24 -
Berlin - Luigi Pantisano, der im Sommer die Nachfolge von Linken-Chef Jan van Aken antreten will, hat deutlich gemacht, dass er nach einer Wahl...

Kann man eine Balkon-Solaranlage im Garten nutzen?

Energie Norbert Tilburg -
Ein Balkonkraftwerk ist für kompakte städtische Bereiche vorgesehen, doch viele Nutzer fragen sich, ob es auch in einem Garten eingesetzt werden kann. Gärten bieten...

Verwandte Artikel

Headlines

Spanien kündigt Wiedereröffnung seiner Botschaft in Iran an

Ausland NEX24 -
Madrid - Spanien wird seine Botschaft in Teheran wiedereröffnen, um die Bemühungen um eine friedliche Lösung nach dem kürzlich...

Varoufakis: „Israel ist der Inbegriff eines Terrorstaates“

Ausland NEX24 -
Athen - Der israelkritische griechische Politiker Yanis Varoufakis hat auf der Plattform X erneut scharfe Kritik an Israel geübt...

Tote bei Anschlag auf israelisches Konsulat in Istanbul

Ausland NEX24 -
Istanbul - Bei einer Schießerei in der Nähe des israelischen Konsulats in Istanbul wurden mehrere Menschen verletzt. Nach Angaben des...

Facharzt: Donald Trump leidet unter Demenz

Ausland NEX24 -
New York - Der medizinische Chefanalyst von MS NOW, Dr. Vin Gupta, hat US-Präsident Donald Trump in einer klinischen...

Meinung

Deutschland

Linken-Kandidat für Parteivorsitz Luigi Pantisano: „Ich will die Arbeiterinnen und Arbeiter zurückgewinnen“

NEX24 -
Berlin - Luigi Pantisano, der im Sommer die Nachfolge von Linken-Chef Jan van Aken antreten will, hat deutlich gemacht, dass er nach einer Wahl...
Energie

Kann man eine Balkon-Solaranlage im Garten nutzen?

Norbert Tilburg -
Ein Balkonkraftwerk ist für kompakte städtische Bereiche vorgesehen, doch viele Nutzer fragen sich, ob es auch in einem Garten eingesetzt werden kann. Gärten bieten...

Das Billionen-IPO: SpaceX setzt einen neuen Bewertungsmaßstab für die Raumfahrtindustrie

Cabrio: Mit geschlossenem Dach auf der sicheren Seite

Spanien kündigt Wiedereröffnung seiner Botschaft in Iran an

Wasserfeste vs. klassische Wimperntuschen im Vergleich: Die beste Wimperntusche richtig wählen

Araştırma: ChatGPT kullanımı beyin aktivitesini önemli ölçüde azaltıyor

Türkçe NEX24 -
Cambridge – MIT Media Lab tarafından yapılan bir araştırma, ChatGPT ve diğer AI asistanlarının kullanımının beyin aktivitesini büyük ölçüde azalttığına dair ilk kanıtları sunuyor. Araştırma,...
Weiterlesen

Geleceğin Cumhurbaşkanı: Hakan Fidan

Ausland Polat Karaburan -
Polat Karaburan Recep Tayyip Erdoğan, yarım asrı aşkın bir süredir Türkiye’nin siyasi hayatına yön veriyor. 1976 yılında merhum Necmettin Erbakan’ın siyasi hareketinde filizlenen bu yolculuk,...
Weiterlesen

The Economist: Erdoğan, Müslüman dünyasının en popüler politikacısı

Türkçe NEX24 -
Londra - Neredeyse iki milyar insandan oluşan devasa ve çeşitlilik arz eden bir topluluk olan küresel Müslüman topluluğu Umma/Ümmet içinde, birleştirici bir temsilci arayışı...
Weiterlesen