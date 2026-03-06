Studie: ChatGPT-Nutzung reduziert Gehirnaktivität erheblich

ine Untersuchung des MIT Media Lab liefert erste Belege dafür, dass der Einsatz von ChatGPT und anderen KI-Assistenten die Gehirnaktivität massiv reduziert.

Cambridge – Eine Untersuchung des MIT Media Lab liefert erste Belege dafür, dass der Einsatz von ChatGPT und anderen KI-Assistenten die Gehirnaktivität massiv reduziert.

Die Studie verdeutlicht, dass Probanden, die sich beim Schreiben und Einprägen von Aufsätzen ausschließlich auf die KI verließen, nach vier Monaten einen Rückgang ihrer neuronalen, linguistischen und verhaltensbezogenen Fähigkeiten aufwiesen.

An der Studie nahmen 54 Testpersonen im Alter von 18 bis 39 Jahren aus dem Raum Boston teil. Die Forscher unterteilten die Probanden in drei Gruppen mit unterschiedlichen Aufgabenstellungen: Eine Gruppe nutzte ChatGPT von OpenAI, die zweite die Google-Suchmaschine und die dritte Gruppe arbeitete ohne technische Hilfsmittel („Brain-only“).

Methodik und neuronale Befunde

Die Forscher um die Hauptautorin Nataliya Kosmyna, die seit 2021 als Forschungswissenschaftlerin am MIT Media Lab tätig ist, untersuchten die Auswirkungen der KI-Nutzung auf schulische Leistungen. Die Teilnehmer sollten jeweils 20-minütige Aufsätze basierend auf SAT-Themen verfassen, darunter die Ethik der Philanthropie und die Fallstricke einer zu großen Auswahl („Pitfalls of having too many choices“).

Während des Schreibprozesses zeichneten die Wissenschaftler mittels Elektroenzephalografie (EEG) die Gehirnaktivität in 32 Regionen auf. Die Ergebnisse zeigten, dass die ChatGPT-Nutzer das geringste Engagement aufwiesen und auf neuronaler, linguistischer sowie Verhaltensebene konsistent schlechter abschnitten als die Vergleichsgruppen. Im Verlauf mehrerer Monate nahm die Eigenleistung der KI-Nutzer stetig ab; gegen Ende der Studie griffen viele Teilnehmer vermehrt auf „Copy-and-Paste“-Methoden zurück.

„Seelenlose“ Ergebnisse und fehlende Konzentration

Die von der ChatGPT-Gruppe eingereichten Aufsätze ähnelten sich laut den Forschern stark, wiesen kaum originelle Gedanken auf und stützten sich auf identische Ausdrucksweisen. Zwei Englischlehrer, welche die Arbeiten bewerteten, bezeichneten die Texte als weitgehend „seelenlos“. Die EEG-Daten offenbarten zudem eine geringe exekutive Kontrolle und eine schwache Aufmerksamkeitsbindung.

Besonders auffällig war die Verhaltensänderung: Ab dem dritten Aufsatz ließen viele Probanden die KI fast die gesamte Arbeit erledigen. „Es war eher so: ‚Gib mir einfach den Aufsatz, verfeinere diesen Satz, bearbeite ihn, und ich bin fertig‘“, erklärte Kosmyna.

Kontrast: Google-Suche und „Brain-only“-Gruppe

Im Gegensatz dazu zeigte die Gruppe, die ohne Hilfsmittel arbeitete, die höchste neuronale Konnektivität. Dies betraf insbesondere die Alpha-, Theta- und Delta-Bänder, welche mit kreativer Ideenfindung, Gedächtnisbelastung und semantischer Verarbeitung in Verbindung gebracht werden. Diese Gruppe war laut Studie neugieriger, engagierter und drückte eine höhere Zufriedenheit sowie ein stärkeres Eigenverantwortungsgefühl für ihre Texte aus.

Auch die Gruppe, die Google Search nutzte, zeigte eine aktive Gehirnfunktion und hohe Zufriedenheit. Die Forscher betonen diesen Unterschied, da heute immer mehr Menschen Informationen direkt in KI-Chatbots suchen, anstatt klassische Suchmaschinen zu verwenden.

Auswirkungen auf das Langzeitgedächtnis

Ein entscheidender Teil der Untersuchung war der anschließende Test, bei dem die Probanden einen ihrer früheren Aufsätze umschreiben mussten. Die ChatGPT-Gruppe musste dies nun ohne die KI tun, während die „Brain-only“-Gruppe das Tool erstmals nutzen durfte.

Die Ergebnisse waren eindeutig: Die ChatGPT-Nutzer konnten sich kaum an ihre eigenen Texte erinnern. Ihre Alpha- und Theta-Wellen waren deutlich geschwächt, was laut den Wissenschaftlern darauf hindeutet, dass tiefe Gedächtnisprozesse durch die KI-Nutzung umgangen wurden. „Die Aufgabe wurde ausgeführt, und man könnte sagen, dass es effizient und bequem war“, so Kosmyna. „Aber wie wir in der Arbeit zeigen, wurde im Grunde nichts davon in die Gedächtnisnetzwerke integriert.“

„MIT gab diesem Phänomen einen Namen: kognitive Verschuldung. Ähnlich wie bei einer finanziellen Verschuldung leiht man sich jetzt Bequemlichkeit und bezahlt später mit seiner Denkfähigkeit. Nur dass es keine Möglichkeit gibt, diese Verschuldung zurückzuzahlen“, so ein Kommentar im Netz.

Hoffnung auf produktive KI-Nutzung

Interessanterweise schnitt die „Brain-only“-Gruppe im letzten Testteil besonders gut ab. Als sie ChatGPT für die Überarbeitung einsetzten, zeigte sich ein signifikanter Anstieg der Gehirnkonnektivität über alle EEG-Frequenzbänder hinweg. Dies lässt die Forscher hoffen, dass KI – bei sachgemäßer Anwendung – das Lernen eher fördern als mindern könnte.

Die aktuelle Untersuchung findet im Kontext weiterer Studien des MIT Media Lab statt, die sich mit den Auswirkungen generativer KI befassen. Frühere Untersuchungen in diesem Jahr deuteten bereits darauf hin, dass Nutzer sich umso einsamer fühlen, je mehr Zeit sie mit Gesprächen mit ChatGPT verbringen.

