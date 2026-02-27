Teilen

London/Lagos – Eine umfassende globale Studie stellt die gängige Annahme infrage, dass wirtschaftlicher Wohlstand zwangsläufig zu einem besseren Wohlbefinden führt.

Der aktuelle „Global Mind Health Report“ zeigt ein überraschendes Bild: Während junge Erwachsene in hochentwickelten Industrienationen wie Großbritannien, Japan und Neuseeland mit massiven psychischen Problemen kämpfen, weist die Jugend in den Ländern südlich der Sahara die weltweit höchste mentale Stabilität auf, berichtet Businesss Insider.

Die Untersuchung von Sapien Labs basiert auf Daten von fast einer Million Internetnutzern aus 84 Ländern. Das Ergebnis ist eine Zäsur für die westliche Welt: Ghana belegt weltweit den ersten Platz beim sogenannten „Mind Health Quotient“ (MHQ) der 18- bis 34-Jährigen, gefolgt von Nigeria, Kenia, Simbabwe und Tansania.

Damit wird die Top 5 der Weltrangliste ausschließlich von afrikanischen Nationen dominiert. Am anderen Ende der Skala finden sich wohlhabende Länder wie das Vereinigte Königreich (Platz 81) und Japan, die trotz ihrer fortschrittlichen Gesundheitssysteme am schlechtesten abschneiden.

Die Ursachen der Krise im Westen

Die Forscher identifizierten vier Hauptfaktoren, die den mentalen Niedergang der Jugend in wohlhabenden Ländern vorantreiben und in den afrikanischen Spitzenreitern deutlich weniger stark ausgeprägt sind:

Frühe Smartphone-Nutzung:

In afrikanischen Ländern erhalten Kinder ihr erstes Smartphone oft deutlich später als im Westen. Der Bericht sieht einen direkten Zusammenhang zwischen einem sehr frühen Zugang zu digitalen Geräten und späteren emotionalen Schwierigkeiten sowie einer gestörten sozialen Entwicklung.

Hochverarbeitete Lebensmittel:

Der Konsum von ultra-verarbeiteten Nahrungsmitteln (UPFs) ist in den USA und Europa am höchsten und korreliert stark mit erhöhten Raten von Depressionen und kognitiven Einschränkungen.

Erosion familiärer Bindungen:

In den afrikanischen Top-Ländern sind die familiären Netzwerke und die soziale Unterstützung innerhalb der Gemeinschaft signifikant stärker als in den individualistischen Gesellschaften des Westens.

Verlust an Spiritualität:

Der Bericht stellt fest, dass ein Sinn für Spiritualität – unabhängig von der spezifischen Religion – ein starker Schutzfaktor für die mentale Gesundheit ist. Dieser Faktor ist in Ländern wie Tansania besonders hoch, während er in Westeuropa einen historischen Tiefstand erreicht hat.

Resilienz trotz ökonomischer Härte

Das Besondere an diesen Ergebnissen ist, dass sie die rein ökonomische Sichtweise auf das Leben aushebeln. Obwohl junge Menschen in den afrikanischen Staaten oft mit größeren finanziellen Unsicherheiten und einer schlechteren Infrastruktur konfrontiert sind, verfügen sie über eine höhere „psychologische Immunität“.

Die Wissenschaftler warnen jedoch davor, diese Ergebnisse als bloße Kuriosität abzutun. Dass fast 41 Prozent der jungen Erwachsenen weltweit angaben, mit ihrer psychischen Gesundheit zu kämpfen, stelle eine Gefahr für die globale Wirtschaft und die Stabilität von Gesellschaften dar.

Die Studie zeigt deutlich: Mehr Geld und mehr Technologie sind kein Heilmittel für den menschlichen Geist – oft scheinen sie sogar Teil des Problems zu sein.

Ein Signal für Deutschland und die Türkei

Während die Türkei durch ihre traditionell starken Familienbande noch eine gewisse Resilienz bewahrt, rutschen Länder wie Deutschland immer tiefer in die Kategorie der „digital gestressten“ Gesellschaften.

Die Daten von Sapien Labs machen deutlich, dass die Lösung der mentalen Krise nicht in mehr Therapieplätzen oder höheren Budgets liegt, sondern in der Rückbesinnung auf soziale Stabilität und eine gesündere digitale Balance. Wohlstand, so zeigt der Bericht 2026 eindrucksvoll, hat einen hohen Preis für die menschliche Psyche, wenn die kulturellen Wurzeln verloren gehen.

