Nach den US-israelischen Angriffen auf den Iran analysiert das chinesische Militär fünf strategische Lehren. Peking thematisiert die Gefahren interner Instabilität und die Notwendigkeit nationaler Selbstversorgung.

Peking – Das chinesische Militär hat eine formelle Analyse der jüngsten militärischen Konfrontation zwischen den USA, Israel und dem Iran veröffentlicht. Unter dem Titel „Fünf strategische Lehren“ warnt die offizielle Pressestelle der Streitkräfte, China Military Bugle, vor sicherheitspolitischen Fehleinschätzungen und betont die Notwendigkeit absoluter Souveränität.

Hintergrund der Veröffentlichung ist der großangelegte US-israelische Angriff auf den Iran, bei dem Regierungsgebäude, Militärbasen und Atomanlagen getroffen wurden. Neben der Tötung des Obersten Führers Ayatollah Ali Khamenei und mehrerer hochrangiger Kommandeure in Teheran führte ein Raketeneinschlag in eine iranische Mädchenschule zum Tod von 165 Schülerinnen. Peking verurteilte die Operation als „inakzeptablen“ Akt, kritisierte die gezielte Herbeiführung eines Regimewechsels und beklagte die massiven zivilen Opfer.

Die fünf Kernpunkte der chinesischen Militär-Analyse

Die Analyse benennt spezifische Schwachstellen in der iranischen Verteidigungs- und Sicherheitsarchitektur:

Gefahr des internen Verrats: Als „tödlichste Bedrohung“ wird die Unterwanderung von innen identifiziert. Dies bezieht sich sowohl auf die jüngsten Protestbewegungen im Iran als auch auf massive Sicherheitslücken. Berichten zufolge ermöglichte erst die Infiltrierung der Videoüberwachungssysteme (CCTV) in Teheran durch israelische Geheimdienste die Lokalisierung und Liquidierung der Führungsebene.

Als „tödlichste Bedrohung“ wird die Unterwanderung von innen identifiziert. Dies bezieht sich sowohl auf die jüngsten Protestbewegungen im Iran als auch auf massive Sicherheitslücken. Berichten zufolge ermöglichte erst die Infiltrierung der Videoüberwachungssysteme (CCTV) in Teheran durch israelische Geheimdienste die Lokalisierung und Liquidierung der Führungsebene. Fehleinschätzung der Friedenslage: Der „blinde Glaube an den Frieden“ wird als die „kostspieligste Fehlkalkulation“ bezeichnet. Peking signalisiert damit, dass diplomatische Bemühungen ohne eine gleichzeitig robuste militärische Abschreckung unzureichend seien.

Der „blinde Glaube an den Frieden“ wird als die „kostspieligste Fehlkalkulation“ bezeichnet. Peking signalisiert damit, dass diplomatische Bemühungen ohne eine gleichzeitig robuste militärische Abschreckung unzureichend seien. Bedeutung der Feuerkraft: Die „kälteste Realität“ bleibe laut der Analyse die Tatsache, dass überlegene Waffentechnologie und Feuerkraft die Endergebnisse militärischer Konflikte diktieren.

Die „kälteste Realität“ bleibe laut der Analyse die Tatsache, dass überlegene Waffentechnologie und Feuerkraft die Endergebnisse militärischer Konflikte diktieren. Die Illusion des Sieges: Gewarnt wird vor einem kurzfristigen Siegesglaube nach dem Sturz einer Führung. Verwiesen wird hierbei auf die langfristigen Instabilitäten nach US-Interventionen im Irak, in Syrien und in Libyen.

Gewarnt wird vor einem kurzfristigen Siegesglaube nach dem Sturz einer Führung. Verwiesen wird hierbei auf die langfristigen Instabilitäten nach US-Interventionen im Irak, in Syrien und in Libyen. Notwendigkeit der Selbstversorgung: „Selbstvertrauen“ und nationale Eigenständigkeit in Verteidigungsfragen werden als die einzig wahre Garantie für staatliche Souveränität deklariert.

Aufarbeitung und Kritik an den USA

Flankiert wurde die Veröffentlichung der strategischen Lehren durch eine verstärkte visuelle Kampagne der chinesischen Streitkräfte gegen die USA. Über offizielle Social-Media-Kanäle wurden Grafiken und Videos verbreitet, die die Rolle Washingtons in dem Konflikt thematisieren.

Besondere Aufmerksamkeit erregte eine Darstellung, die kurz nach den „fünf Lehren“ veröffentlicht wurde. Die Grafik zeigt eine Militärperson mit Machete und Ketten vor einem Hintergrund sterbender Kinder, während am Boden ein zerbrochenes Emblem der Vereinten Nationen liegt.

Die Veröffentlichung wurde mit dem Titel „Zerstörer des Friedens“ versehen und verdeutlicht die scharfe rhetorische Abkehr Pekings von der bisherigen diplomatischen Zurückhaltung gegenüber US-Militäroperationen in der Region.

Wirtschaftliche und diplomatische Auswirkungen

Die militärische Eskalation hat massive Auswirkungen auf die globale Energieversorgung. Der Schiffsverkehr in der Straße von Hormus ist um schätzungsweise 70 Prozent zurückgegangen, nachdem mehrere Öltanker getroffen wurden. China ist direkt betroffen, da es rund 80 Prozent der gesamten iranischen Rohölproduktion abnimmt.

Auf diplomatischer Ebene gab der chinesische Außenminister Wang Yi bekannt, dass die Verhandlungen über das Atomabkommen unmittelbar vor dem Angriff „signifikante Fortschritte“ erzielt hatten. Diese Gespräche gelten nach den jüngsten Ereignissen als gescheitert. Peking fordert eine sofortige Einstellung aller Kampfhandlungen und die Rückkehr zu diplomatischen Kanälen, um eine weitere Ausweitung des Flächenbrandes am Persischen Golf zu verhindern.