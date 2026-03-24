Barrack Obama und die Epstein-Files

Den bisher gesichteten Unterlagen des US-Justizministeriums zufolge taucht der Name Barack Obama weder in den Flugprotokollen des „Lolita Express“ noch in den Listen der Inselbesucher auf.

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Seit der Veröffentlichung von über drei Millionen Dokumentseiten durch das US-Justizministerium Ende Januar 2026 kursieren verstärkt Behauptungen über eine Verwicklung des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama in den Epstein-Skandal. Ein Abgleich mit den offiziellen Akten zeichnet jedoch ein anderes Bild der aktuellen Beweislage.

Die Einträge in den offiziellen Dokumenten

Den bisher gesichteten Unterlagen des US-Justizministeriums zufolge taucht der Name Barack Obama weder in den Flugprotokollen des „Lolita Express“ noch in den Listen der Inselbesucher auf. Laut US-Faktencheckern wie PolitiFact und der Associated Press (AP) gibt es in dem gesamten 3,5-Millionen-Seiten-Konvolut (Stand März 2026) keinen Hinweis auf eine persönliche Begegnung oder eine Beteiligung Obamas an den Aktivitäten von Jeffrey Epstein.

Die Verbindung über Kathryn Ruemmler

Die virale Verbreitung des Namens Obama im Kontext der „Epstein-Files“ lässt sich laut Medienberichten (u. a. TIME und PBS) primär auf die Erwähnung von Kathryn Ruemmler zurückführen. Ruemmler war von 2011 bis 2014 Rechtsberaterin im Weißen Haus unter Obama.

Laut den Akten: Die Dokumente belegen einen intensiven E-Mail-Austausch zwischen Ruemmler und Epstein im Zeitraum von 2014 bis 2018 – also nach ihrer Zeit im Weißen Haus.

Konsequenzen: Ruemmler gab im Februar 2026 ihren Rücktritt als Chefjuristin von Goldman Sachs bekannt, nachdem die Tiefe dieser Verbindung durch die neuen Akten publik wurde. Eine direkte Verbindung oder ein Wissen des ehemaligen Präsidenten über diese Kontakte geht aus den vorliegenden Dokumenten jedoch nicht hervor.

Das Narrativ zum „Sweetheart Deal“

Oft wird behauptet, die Obama-Regierung habe Epstein 2008 einen milden Deal ermöglicht. Den historischen Fakten zufolge wurde die entsprechende Vereinbarung (Non-Prosecution Agreement) jedoch bereits im Jahr 2007 unterzeichnet und im Juni 2008 rechtskräftig – zu einem Zeitpunkt, als die Bush-Administration im Amt war. Obama trat seine Präsidentschaft erst im Januar 2009 an.

Hat Ghislaine Maxwell etwas mit Obama zu tun?

In den bisher veröffentlichten Epstein-Files gibt es keine Belege für eine direkte Verbindung oder Zusammenarbeit zwischen Ghislaine Maxwell und Barack Obama.

Es existieren keine verifizierten Fotos, Flugprotokolle oder Terminkalender-Einträge, die auf ein Treffen oder eine persönliche Beziehung hindeuten. In den Zeugenaussagen der Opfer (wie Virginia Giuffre oder Johanna Sjoberg), die Maxwell schwer belasten, wird der Name Obama im Zusammenhang mit den Inselbesuchen oder kriminellen Handlungen nicht genannt. Maxwell wurde 2021 unter der Biden-Administration verurteilt; während des Prozesses tauchten keine Dokumente auf, die eine Verbindung zur Obama-Administration nahelegten.

Die methodische Herausforderung: Fakten vs. Datenflut

Die Veröffentlichung der 3,5 Millionen Dokumentseiten ermöglichte es der Öffentlichkeit zwar, Epsteins Verbindungen zu untersuchen, öffnete jedoch gleichzeitig eine „Büchse der Pandora“ voller Gerüchte, Fehlinterpretationen und gezielter Desinformation. Laut Experten besteht die größte Schwierigkeit derzeit darin, überprüfbare Fakten von viralen Fiktionen zu unterscheiden.

DW Fact Check erläutert in diesem Zusammenhang, warum die Einordnung der Dokumente so komplex ist. „Nur weil man die Dokumente hat, heißt das noch lange nicht, dass man sie sofort durchsuchen kann“, so Gianna Grün, Leiterin des Datenjournalismus bei der Deutschen Welle. Die Unterlagen müssten erst maschinenlesbar gemacht werden, bevor eine systematische Auswertung möglich sei.

Zudem warnt Steve Eder, investigativer Reporter der New York Times, vor voreiligen Schlüssen: „Auch wenn es sich nun um öffentliche Aufzeichnungen handelt, bedeutet das nicht, dass sie verifiziert, wahr oder korrekt sind.“ Die New York Times bezeichnet die Sichtung des Materials als eines der größten und komplexesten Berichterstattungsprojekte ihrer jüngeren Geschichte. Derzeit durchforsten Dutzende von Redaktionen weltweit das Material, teilweise unter Einsatz von KI-Tools, um die gewaltigen Datenmengen zu strukturieren.

Was sind die Epstein-Files?

Der Begriff „Epstein-Files“ bezieht sich auf eine gigantische Sammlung von Gerichtsunterlagen, Ermittlungsakten und E-Mail-Korrespondenzen im Zusammenhang mit dem verstorbenen US-Multimillionär Jeffrey Epstein. Die Dokumente stammen primär aus Zivilklagen der Opfer gegen Epsteins Vertraute Ghislaine Maxwell, die 2021 wegen Beihilfe zum sexuellen Missbrauch Minderjähriger zu 20 Jahren Haft verurteilt wurde.

Jeffrey Epstein selbst wurde im Juli 2019 wegen des Betriebs eines Rings zum sexuellen Missbrauch Minderjähriger verhaftet. Er verstarb im August 2019 unter umstrittenen Umständen durch Suizid in seiner Gefängniszelle in New York, noch bevor es zu einem Prozess kommen konnte. Seit seinem Tod fordern Opferverbände und die Öffentlichkeit die vollständige Offenlegung seiner Kontakte zu mächtigen Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Unterhaltung.

Die aktuelle Welle der Berichterstattung im März 2026 resultiert aus der massiven Entscheidung des US-Justizministeriums vom Januar 2026, über 3,5 Millionen Seiten zuvor unter Verschluss gehaltener Akten freizugeben. Diese Veröffentlichung löste weltweit Spekulationen aus, da sie nicht nur die berüchtigten Flugprotokolle seines Privatjets – des sogenannten „Lolita Express“ – enthält, sondern auch detaillierte Terminkalender und private Korrespondenzen aus über zwei Jahrzehnten.

Stand März 2026 bleibt die Behauptung, Barack Obama sei Teil des Epstein-Netzwerks, eine unbewiesene Spekulation, die durch die vorliegenden Justizdokumente nicht gestützt wird.

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