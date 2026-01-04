Turkish Airlines baut weltweit größtes Frachtterminal

Istanbul – Turkish Airlines plant den Bau des weltweit größten Frachtterminals am Istanbul Airport. Die Investition beläuft sich auf rund 2,3 Milliarden US-Dollar.
Das Projekt soll in Phasen umgesetzt werden, der erste Abschnitt bis 2028 fertiggestellt sein. Das Terminal wird mit modernster Automation ausgestattet und die jährliche Kapazität auf Millionen Tonnen steigern.Turkish Airlines-Vorsitzender Ahmet Bolat nannte die Investition einen „strategischen Meilenstein“ für das Unternehmen und die türkische Luftfahrt.
Das neue Terminal soll die Position von Turkish Cargo als einer der globalen Top-Player im Frachtbereich weiter festigen
Explosives Wachstum in den letzten 10 Jahren
Turkish Airlines hat in den vergangenen zehn Jahren ein beeindruckendes Wachstum hingelegt – nicht nur im Cargo-Bereich. Die Passagierzahlen haben sich mehr als verdoppelt, die Airline fliegt nun über 340 Ziele in 129 Ländern an – mehr als jede andere Fluggesellschaft weltweit.
Die Flotte wuchs auf über 450 Maschinen, darunter viele Widebody-Jets für Langstrecken.Im Cargo-Segment hat sich Turkish Cargo zu einem der Top-5-Air-Cargo-Anbieter entwickelt, mit Millionen Tonnen Fracht jährlich und eigenen Frachtern in Schlüssel-Märkte.
Dieses Wachstum wird durch strategische Partnerschaften unterstützt, wie das kürzlich geschlossene Codeshare-Abkommen mit South African Airways.
Das neue Frachtterminal ist Teil einer größeren Vision: Istanbul Airport als globaler Logistik-Hub zwischen Europa, Asien und Afrika. Mit Investitionen in Digitalisierung und Nachhaltigkeit (z. B. SAF-Treibstoff) positioniert sich Turkish Airlines als Vorreiter.
Bolat: „Wir bauen nicht nur ein Terminal – wir bauen die Zukunft der Luftfracht.“ Die Türkei profitiert wirtschaftlich: Mehr Jobs, höhere Exporte und stärkere geopolitische Rolle. Das Projekt unterstreicht den Aufstieg Turkish Airlines zur Weltspitze.
Türkiye büyüyor, Türk Hava Yolları kanatlanıyor. ✈️
100 milyar TL’lik yatırımla dünyanın en büyük kargo terminalini ve uçak içi ikram tesisini kuruyor, 26 bin yeni istihdamla geleceği birlikte inşa ediyoruz. Türkiye’nin bayrak taşıyıcı havayolu olarak bu gurur bizim! 🇹🇷… pic.twitter.com/9JPRfXaCHO
