Turkish Airlines baut weltweit größtes Frachtterminal

Turkish Airlines plant den Bau des weltweit größten Frachtterminals am Istanbul Airport. Die Investition beläuft sich auf rund 2,3 Milliarden US-Dollar.

Das Projekt soll in Phasen umgesetzt werden, der erste Abschnitt bis 2028 fertiggestellt sein. Das Terminal wird mit modernster Automation ausgestattet und die jährliche Kapazität auf Millionen Tonnen steigern.Turkish Airlines-Vorsitzender Ahmet Bolat nannte die Investition einen „strategischen Meilenstein“ für das Unternehmen und die türkische Luftfahrt.

Das neue Terminal soll die Position von Turkish Cargo als einer der globalen Top-Player im Frachtbereich weiter festigen

Explosives Wachstum in den letzten 10 Jahren

Turkish Airlines hat in den vergangenen zehn Jahren ein beeindruckendes Wachstum hingelegt – nicht nur im Cargo-Bereich. Die Passagierzahlen haben sich mehr als verdoppelt, die Airline fliegt nun über 340 Ziele in 129 Ländern an – mehr als jede andere Fluggesellschaft weltweit.

Die Flotte wuchs auf über 450 Maschinen, darunter viele Widebody-Jets für Langstrecken.Im Cargo-Segment hat sich Turkish Cargo zu einem der Top-5-Air-Cargo-Anbieter entwickelt, mit Millionen Tonnen Fracht jährlich und eigenen Frachtern in Schlüssel-Märkte.

Dieses Wachstum wird durch strategische Partnerschaften unterstützt, wie das kürzlich geschlossene Codeshare-Abkommen mit South African Airways.

Das neue Frachtterminal ist Teil einer größeren Vision: Istanbul Airport als globaler Logistik-Hub zwischen Europa, Asien und Afrika. Mit Investitionen in Digitalisierung und Nachhaltigkeit (z. B. SAF-Treibstoff) positioniert sich Turkish Airlines als Vorreiter.

Bolat: „Wir bauen nicht nur ein Terminal – wir bauen die Zukunft der Luftfracht.“ Die Türkei profitiert wirtschaftlich: Mehr Jobs, höhere Exporte und stärkere geopolitische Rolle. Das Projekt unterstreicht den Aufstieg Turkish Airlines zur Weltspitze.