Der Vertrag, der vor der eleganten Kulisse Genfs unterzeichnet wurde, verspricht ab dem 1. März 2026 nahtlose Verbindungen für Passagiere zwischen den Kontinenten.

Genf – In einem Schritt, der die Flugverbindungen zwischen Afrika und Europa neu definieren soll, hat Turkish Airlines, die nationale Fluggesellschaft der Türkei, ein wegweisendes Codeshare-Abkommen mit South African Airways (SAA), dem Stolz der südafrikanischen Luftfahrt, unterzeichnet.

Die Vereinbarung wurde von Prof. Ahmet Bolat, Vorstandsvorsitzender und Vorsitzender des Exekutivkomitees von Turkish Airlines, und Prof. John Lamola, CEO von South African Airways, unterzeichnet. An der Zeremonie nahmen Führungskräfte beider Fluggesellschaften teil und unterstrichen damit ihr verstärktes Engagement für kommerzielle Synergien und mehr Komfort für die Passagiere.

„Diese Partnerschaft ist ein bedeutender Schritt zur weiteren Stärkung unserer Präsenz auf dem afrikanischen Markt und zur Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen der Türkei und Südafrika“, erklärte Bolat bei der Unterzeichnung.

„Als größte nicht-afrikanische Fluggesellschaft, die in Afrika tätig ist, legen wir großen Wert auf nachhaltige Partnerschaften, die die Konnektivität verbessern und langfristigen Mehrwert für unsere Gäste schaffen.“

Im Rahmen der Vereinbarung wird Turkish Airlines ihren Code „TK“ auf Flügen der SAA an wichtigen afrikanischen Drehkreuzen wie Johannesburg, Kapstadt, Durban, Port Elizabeth, Windhoek, Harare, Victoria Falls und Mauritius anbringen. Diese Strecken eröffnen Passagieren von Turkish Airlines die Möglichkeit, die wichtigsten Reiseziele im südlichen Afrika mit bequemen Umstiegen über Johannesburg zu erkunden.

Im Gegenzug wird SAA ihren Code „SA“ auf ausgewählten Flügen von Turkish Airlines zwischen Istanbul und Johannesburg, Kapstadt, Durban, Frankfurt, Paris und London anbringen. Dadurch können SAA-Reisende das umfangreiche europäische und globale Streckennetz von Turkish Airlines nutzen, das koordinierte Flugpläne und mehr Reiseoptionen ohne umständliche separate Buchungen bietet.

Die Zusammenarbeit kommt für beide Fluggesellschaften zu einem entscheidenden Zeitpunkt. SAA hat in den letzten Jahren eine umfassende Umstrukturierung durchlaufen und baut seine Präsenz auf dem gesamten Kontinent aggressiv aus, während Turkish Airlines seinen Kurs als globale Luftfahrtmacht fortsetzt. „South African Airways begrüßt diese Codeshare-Partnerschaft als strategischen Schritt zum Ausbau sicherer, zuverlässiger und wettbewerbsfähiger Flugdienste für unsere Kunden“, erklärte Lamola.

„Turkish Airlines ist eine angesehene globale Fluggesellschaft, und diese Zusammenarbeit spiegelt unser gemeinsames Engagement für die Stärkung der Verbindungen zwischen Afrika und der Türkei wider, während wir gleichzeitig den Tourismus, den Handel und ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum fördern.“

Branchenanalysten begrüßen Vereinbarung

Branchenanalysten begrüßen die Vereinbarung als einen Gewinn für Reisende, die kostengünstige und effiziente Reisen suchen. Durch die Bündelung ihrer Ressourcen wollen die Fluggesellschaften die Flugpreise durch verstärkten Wettbewerb senken und reibungslosere Flugpläne mit einheitlichen Gepäckbestimmungen und Vorteilen im Rahmen von Treueprogrammen anbieten.

So können Vielflieger nun Meilen im gesamten Streckennetz beider Fluggesellschaften sammeln und einlösen, was den Wert von Programmen wie Miles&Smiles von Turkish Airlines und Voyager von SAA erhöht. Dieses Codeshare-Abkommen baut auf dem bereits beeindruckenden Afrika-Geschäft von Turkish Airlines auf, das Passagiere zu 65 Zielen in 41 Ländern befördert und damit alle anderen nicht-afrikanischen Fluggesellschaften weit übertrifft.

Die Hinzufügung der SAA-Strecken wird Istanbul als wichtige Brücke zwischen dem Globalen Norden und den pulsierenden Landschaften des südlichen Afrikas, von den tosenden Victoriafällen bis zum kosmopolitischen Treiben in Kapstadt, weiter festigen.

Erholung des Flugverkehrs nach der Pandemie

Angesichts der Erholung des Flugverkehrs nach der Pandemie signalisieren solche Allianzen einen breiteren Trend hin zu gemeinschaftlichem Wachstum in Schwellenländern. Angesichts der steigenden Nachfrage nach umweltbewusstem und inklusivem Reisen betonten beide Fluggesellschaften ihr Engagement für Nachhaltigkeit, einschließlich treibstoffsparender Betriebsabläufe und gemeindeorientierter Initiativen.

Turkish Airlines ist mittlerweile die Fluggesellschaft mit den meisten Zielen weltweit, bedient über 350 Städte in 131 Ländern und hat einen Guinness-Weltrekord für die Verbindung der meisten Nationen aufgestellt.

Die Fluggesellschaft hat außerdem zahlreiche renommierte Auszeichnungen erhalten, darunter die Auszeichnung als Europas beste Fluggesellschaft (zum neunten Mal), Weltbeste Business Class-Bordverpflegung, Europas beste Business Class und Europas beste Economy Class bei den Skytrax World Airline Awards 2025 – eine Bestätigung für ihre unerschütterliche Exzellenz in Sachen Service und Innovation.