Turkish Airlines zum 9. Mal beste Fluggesellschaft Europas

Paris – Turkish Airlines wurde von der Luftverkehrs-Ratingagentur Skytrax zum achten Mal in Folge zur besten Fluggesellschaft Europas gekürt, teilte die türkische Fluggesellschaft am Dienstag mit.

Bei den World Airline Awards erhielt das Unternehmen außerdem die Auszeichnungen für das beste Business-Class-Catering und die beste Fluggesellschaft in Südeuropa.

„Diese Auszeichnungen unterstreichen die außergewöhnliche Servicequalität der Fluggesellschaft in ihrem ausgedehnten Streckennetz und unterstreichen das Engagement der Fluggesellschaft, ihren Passagieren ein nahtloses und komfortables Reiseerlebnis zu bieten“, so Turkish Airlines in einer Erklärung.

Turkish Airlines-Chef Bilal Ekşi:

Mit der Aufnahme der Strecke nach Melbourne im März 2024 hat sich das Streckennetz der nationalen Fluggesellschaft auf sechs Kontinente ausgedehnt, zitiert Hürriyet aus der Erklärung.

In den ersten fünf Monaten des Jahres 2024 beförderte Turkish Airlines 32,75 Millionen Passagiere, 5,7 Prozent mehr als im Vorjahr.

SunExpress, ein Joint Venture von Turkish Airlines und Lufthansa, wurde als „Beste Ferienfluggesellschaft in Europa“ (Leisure Airlines) ausgezeichnet.

„Diese bemerkenswerte Auszeichnung ist ein Zeugnis für das unglaubliche Engagement und den außergewöhnlichen Service des phänomenalen Teams der Fluggesellschaft“, sagte Max Kownatzki, CEO von SunExpress.

SunExpress belegte außerdem den zweiten Platz in der Kategorie „World’s Best Leisure Airlines“.

We are proud to celebrate our 9th consecutive win as “Best Airline in Europe“ at the Skytrax 2024 World Airline Awards.

Recognized for our exceptional flight experience and high-quality service, we have also been honored with the awards for „Best Business Class Onboard… pic.twitter.com/129VWu33aE

