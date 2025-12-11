Auslöser für die Drohungen war Accursos lautstarke Fürsprache für palästinensische Kinder während der anhaltenden Militäroperationen Israels im Gazastreifen.

New Yok – In einer erschreckenden Eskalation von Online-Belästigungen hat die beliebte Pädagogin und Youtuberin Rachel Griffin Accurso, weithin bekannt als Ms. Rachel, bekannt gegeben, dass sie sich gezwungen sah, private Sicherheitskräfte für ihre Familie anzuheuern, nachdem sie einer Flut von Morddrohungen und Einschüchterungsversuchen durch eine pro-israelische Interessengruppe ausgesetzt war.

Die 39-jährige Pädagogin, deren sanfte Lieder und interaktive Videos Millionen von kleinen Kindern weltweit begeistern, berichtete am Donnerstag in einer emotionalen Instagram-Erklärung von ihren Qualen und hob dabei die tiefgreifenden Auswirkungen auf ihr Privatleben und ihre beiden kleinen Söhne hervor.

„Ich hätte nie gedacht, dass meine Stimme für die Kinder dieser Welt zu so etwas führen würde“, schrieb Accurso in ihrem Beitrag, begleitet von einem Foto, auf dem sie eines ihrer Kinder im Arm hält. „Wir haben Drohbriefe, Anrufe und Nachrichten erhalten, die uns um unsere Sicherheit fürchten lassen. Mein Sohn hat zufällig mitbekommen, wie wir darüber gesprochen haben, und hat die ganze Nacht geweint und meine Hand festgehalten, weil er Angst hatte, dass mir etwas zustoßen könnte.“

In den letzten Monaten nutzte sie ihre Plattform – mit über 10 Millionen YouTube-Abonnenten und Milliarden von Aufrufen –, um auf die humanitäre Krise aufmerksam zu machen, unter anderem durch Gebete für die Kinder im Gazastreifen und Spendenaktionen für Hilfsorganisationen. In einem ergreifenden Video rezitierte sie unter Tränen ein Gebet: „Bitte hört auf, ihnen wehzutun“, in Anspielung auf den gemeldeten Tod Tausender palästinensischer Kinder.

Diese Bekundungen von Mitgefühl, betont sie, entspringen ihrem Engagement, ihrem jungen Publikum Inklusivität und Anti-Hass-Prinzipien zu vermitteln, und nicht etwa politischen Motiven.

Wer ist Ms. Rachel?

Rachel Griffin Accurso eroberte während der COVID-19-Pandemie mit ihrem YouTube-Kanal „Songs for Littles“ die digitale Szene. Dort spielt sie die Rolle von Ms. Rachel – einer fröhlichen Lehrerin, die Gebärdensprache verwendet und Babys und Kleinkindern durch rhythmische Lieder, Puppenspiel und spielerisches Lernen dabei hilft, Sprachkenntnisse aufzubauen.

Als ehemalige Vorschullehrerin mit einem Master-Abschluss in Musikpädagogik der Vanderbilt University legt Accurso in ihren Inhalten den Schwerpunkt auf Emotionsregulation, Vielfalt und Freundlichkeit, was bei erschöpften Eltern weltweit großen Anklang findet. Ihr Kanal ist zu einem globalen Phänomen geworden und hat ihr Auftritte in Shows wie Sesame Street und Partnerschaften mit großen Marken eingebracht.

Accurso, die mit einem Musikerkollegen verheiratet ist und zwei Söhne hat (von denen einer sie zu ihrer Ausrichtung auf Kleinkinder inspirierte), positioniert sich seit langem als neutrale, kindzentrierte Persönlichkeit. „In meiner Arbeit geht es darum, jedem Kind eine Stimme zu geben, egal woher es kommt“, sagte sie 2023 in einem Interview mit dem Magazin Parents.

Die Gegenreaktion: Von Empathie zu Vorwürfen des Antisemitismus

Accursos Probleme begannen letzten Monat, als die pro-israelische Überwachungsgruppe StopAntisemitism sie für ihre jährliche Auszeichnung „Antisemit des Jahres“ nominierte.

In der Nominierung wurde ihr vorgeworfen, „Hamas-nahe Propaganda” zu verbreiten, indem sie die Notlage palästinensischer Familien hervorhob und Israels Bombardierung des Gazastreifens kritisierte, die laut den Gesundheitsbehörden in Gaza zu über 40.000 Todesfällen geführt hat, darunter eine unverhältnismäßig hohe Zahl von Kindern.

Die Direktorin von StopAntisemitism, Liora Rez, eskalierte die Kampagne, indem sie einen Brief an die US-Generalstaatsanwältin Pam Bondi schrieb und eine Untersuchung durch die Bundesbehörden forderte, um zu klären, ob Accurso von der Hamas „bezahlt” wurde und damit gegen das Gesetz zur Registrierung ausländischer Agenten (FARA) verstieß.

Kritiker der Gruppe, darunter auch Accurso, argumentieren, dass solche Etikettierungen Vorwürfe des Antisemitismus als Waffe einsetzen, um abweichende Meinungen zu Israels Politik zum Schweigen zu bringen – eine Taktik, die von Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International als eine Form der „Verleumdungskampagne“ gegen pro-palästinensische Stimmen verurteilt wird.

Accurso, die jüdische Familienmitglieder hat, betonte in ihrer Erklärung, dass ihre Unterstützung für Gaza nicht antijüdisch, sondern pro-menschlich sei:

„Ich habe so viel Mitgefühl für eine israelische Mutter, die darauf wartet, dass ihr Kind nach Hause kommt, und ich habe so viel Mitgefühl für die Menschen in Gaza, die ihre Familien verlieren.”

Die Bemühungen der Gruppe gingen über Nominierungen hinaus: Sie überschütteten die Medien mit unbegründeten Behauptungen und setzten Accursos Geschäftspartner unter Druck, ihre Beziehungen zu ihr abzubrechen. Medien wie die New York Post verstärkten diese Darstellung und veröffentlichten Artikel, in denen sie ihre Motive trotz fehlender Beweise in Frage stellten.

Accurso beschrieb die Folgen als verheerend: „Sie haben versucht, unser Leben zu ruinieren, unsere Partner dazu zu bringen, uns fallen zu lassen, und uns ohne Beweise schwerer Verbrechen zu beschuldigen.“

Eine Welle der Unterstützung Accursos Enthüllung hat eine heftige Gegenreaktion gegen StopAntisemitism ausgelöst, wobei sich Social-Media-Nutzer, andere Kreative und Aktivisten zu ihrer Verteidigung zusammengeschlossen haben. Hashtags wie #StandWithMsRachel und #ProtectTheChildren waren auf X (ehemals Twitter) und Instagram im Trend und erzielten Millionen von Aufrufen. Prominente Stimmen, darunter die Schauspielerin Alyssa Milano und die Autorin Roxane Gay, verurteilten die Drohungen als „als Aktivismus getarntes Mobbing“.

Eltern überschütteten die Kommentarbereiche mit Dankesbotschaften und erzählten, wie Rachels Videos ihnen in schwierigen Zeiten Trost gespendet hatten. „Sie lehrt unsere Kinder, in einer Welt, die alles andere als freundlich ist, freundlich zu sein”, schrieb eine Mutter. Die Spendenaktionen für Gaza, die Accurso aufgrund der Kritik vorübergehend ausgesetzt hatte, erlebten einen Aufschwung, da Fans in ihrem Namen spendeten.

StopAntisemitism hat auf Anfragen nach einer Stellungnahme zu den Sicherheitsbedrohungen nicht reagiert, aber in einer Erklärung auf seiner Website verteidigte die Gruppe ihre Mission als „Aufdeckung von Antisemitismus in all seinen Formen“. Accurso verspricht unterdessen, ihre Arbeit unbeirrt fortzusetzen. „Ich werde weiterhin für die stimmlosen Kinder sprechen, denn das ist die Aufgabe einer Lehrerin“, schloss sie ihren Beitrag.

Da die Grenzen zwischen Online-Engagement und realen Gefahren zunehmend verschwimmen, erinnert Accursos Geschichte eindringlich an die Gefahren, denen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens ausgesetzt sind, die festgefahrene Narrative in Frage stellen. Vorerst bleibt die Familie unter Schutz und hofft, dass der Sturm vorüberzieht, damit Rachel wieder das tun kann, was sie am besten kann: einer Generation, die Hoffnung braucht, Schlaflieder singen.