Orbán dankt Türkei: „Wir würden in Migration versinken“

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán bedankte sich während seines offiziellen Besuchs in Ankara am Montag in ungewöhnlich deutlichen Worten bei der Türkei

Ankara – Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán bedankte sich während seines offiziellen Besuchs in Ankara am Montag in ungewöhnlich deutlichen Worten bei der Türkei und erklärte, sein Land und die gesamte Europäische Union seien der Türkei für ihre Rolle bei der Eindämmung der illegalen Migration zu großem Dank verpflichtet.

An der Seite von Präsident Recep Tayyip Erdoğan sagte Orbán wörtlich:

„Ohne die Türkei würden wir in illegaler Migration versinken. Jedes Jahr werden Hunderttausende an ihren Grenzen aufgehalten, und Millionen werden daran gehindert, weiter nach Europa vorzudringen. Ungarn steht an der Seite der Türkei und wird dafür sorgen, dass ihre Bemühungen anerkannt werden. Vielen Dank, Herr Präsident.“

Die Äußerungen des ungarischen Regierungschefs kommen zu einem Zeitpunkt, an dem das Migrationsabkommen zwischen der EU und der Türkei aus dem Jahr 2016 – das Milliarden Euro als Gegenleistung dafür vorsieht, dass Ankara Migranten auf seinem Staatsgebiet behält – erneut unter Druck gerät. Trotz häufiger Spannungen zwischen Brüssel und Erdoğan hat sich Orbán wiederholt als einer der wenigen verlässlichen Verbündeten des türkischen Präsidenten innerhalb der Europäischen Union positioniert.

Orbán signalisierte auch, dass Budapest weiterhin jeden Versuch ablehnen werde, die finanzielle Unterstützung für die Grenzschutzbemühungen der Türkei zu kürzen oder umzuleiten. Ungarn und die Türkei haben in den letzten Jahren ihre Zusammenarbeit in den Bereichen Sicherheit und Energie vertieft, wobei Orbán die Migrationspolitik Ankaras häufig als „Schutzschild Europas” lobte.

Erdoğan begrüßte seinen „lieben Freund“ und betonte die Vertiefung der bilateralen Zusammenarbeit in wichtigen Bereichen. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz im Anschluss an die 7. Sitzung des Hochrangigen Strategischen Kooperationsrats Türkei-Ungarn hob Erdoğan die starke Partnerschaft zwischen den beiden Ländern hervor, insbesondere in den Bereichen Energiesicherheit, Handelsausbau und Verteidigung.

Erdoğan betonte, dass das Ziel eines jährlichen Handelsvolumens von 6 Milliarden US-Dollar bald erreicht sei, und schlug vor, es auf 10 Milliarden US-Dollar anzuheben, da noch ungenutztes Potenzial vorhanden sei. Er lobte auch die Fortschritte bei den Partnerschaften in der Verteidigungsindustrie, die sich seiner Meinung nach positiv auf Handel und Investitionen auswirken.

Mit Herrn Orbán stehen wir kurz davor, unser Ziel eines Handelsvolumens von 6 Milliarden US-Dollar zu erreichen.

Angesichts des starken Handelspotenzials zwischen uns haben wir darüber diskutiert, unser Volumenziel auf 10 Milliarden US-Dollar anzuheben. Wir sehen die positiven Auswirkungen unserer Partnerschaften in der Verteidigungsindustrie, die wir durch konkrete Projekte vorantreiben, auf Handel und Investitionen. Angesichts der sich verändernden Sicherheitslage in Europa prüfen wir Projekte, die unsere Zusammenarbeit in der Verteidigungsindustrie auf eine neue Ebene heben werden, darunter auch die gemeinsame Produktion.“

Im Jahr 2025, das zum „Türkei-Ungarischen Jahr der Wissenschaft und Innovation“ erklärt wurde, führten beide Seiten 28 gemeinsame Maßnahmen durch und stellten Mittel für Kooperationsprojekte bereit.

Der Besuch baut auf jahrelangen engeren Beziehungen auf, wobei Ungarn sich als einer der treuesten EU-Verbündeten der Türkei gegen Sanktionen und Migrationsdruck positioniert. In seiner Erklärung wurden keine direkten Zitate von Erdoğan zum Thema Migration hervorgehoben, obwohl die Tagesordnung auch die Zusammenarbeit im Bereich Sicherheit umfasste.