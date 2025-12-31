Israel verbannt Ärzte ohne Grenzen aus dem Gazastreifen

Israel hat angekündigt, die Arbeit von Ärzte ohne Grenzen (MSF) und mehr als 30 weiteren humanitären Organisationen im Gazastreifen ab dem 1. Januar 2026 auszusetzen.

Gaza – Israel hat angekündigt, die Arbeit von Ärzte ohne Grenzen (MSF) und mehr als 30 weiteren humanitären Organisationen im Gazastreifen ab dem 1. Januar 2026 auszusetzen.

Die Entscheidung, von der auch Organisationen wie Oxfam, CARE, der Norwegische Flüchtlingsrat, World Vision International, Caritas und ActionAid betroffen sind, hat angesichts der anhaltenden humanitären Krise im Gazastreifen scharfe internationale Kritik ausgelöst.

Das Verbot und Israels Rechtfertigung

Die israelischen Behörden werfen den Organisationen vor, die Anforderungen zur Weitergabe detaillierter Informationen über Personal, Finanzierung und Aktivitäten nicht zu erfüllen.

Insbesondere Ärzte ohne Grenzen (MSF) – einer der größten medizinischen Dienstleister im Gazastreifen, der rund 20 % der Krankenhausbetten und ein Drittel der Geburten unterstützt – wurde herausgegriffen, weil es angeblich versäumt habe, die Rolle einiger Mitarbeiter zu klären, denen Verbindungen zur Hamas oder zum Palästinensischen Islamischen Dschihad vorgeworfen werden.

MSF bezeichnete die Entscheidung als „katastrophal“ und warnte, dass dadurch Hunderttausende Palästinenser ihrer lebensrettenden medizinischen Versorgung, ihres Wassers und ihrer Unterstützung beraubt würden.

„MSF würde niemals wissentlich Personen beschäftigen, die sich an militärischen Aktivitäten beteiligen“, erklärte die Organisation und wies die Vorwürfe als unbegründet zurück. Der Norwegische Flüchtlingsrat bezeichnete sie als „einen weiteren Schritt, um humanitäre Akteure mit Prinzipien zu verdrängen”, während Oxfam und andere auf Sicherheitsbedenken für Mitarbeiter hinwiesen, wenn persönliche Daten weitergegeben werden.

Die UN bezeichnete die Anforderungen als „vage, politisiert und ohne Verletzung humanitärer Grundsätze unmöglich zu erfüllen“. In einer gemeinsamen Erklärung forderten die Außenminister von zehn Ländern – darunter Großbritannien, Frankreich, Kanada und die nordischen Staaten – Israel auf, dafür zu sorgen, dass Hilfsorganisationen „auf nachhaltige und vorhersehbare Weise“ arbeiten können, und warnten, dass eine Blockade angesichts der katastrophalen Lage im Gazastreifen „inakzeptabel“ sei.

Kritik an ideologischen Anforderungen

Kritiker werfen Israel vor, über Sicherheitsüberprüfungen hinauszugehen und humanitären Organisationen ideologische Kriterien aufzuerlegen. Berichten und Aussagen betroffener Gruppen zufolge verlangen die neuen Vorschriften nicht nur den Nachweis, dass Mitarbeiter keine Verbindungen zu militanten Gruppen haben, sondern disqualifizieren auch NGOs, die Boykotte gegen Israel unterstützt, Aspekte der Angriffe vom 7. Oktober geleugnet oder internationale Gerichtsverfahren gegen israelische Soldaten oder Führer unterstützt haben.

„Das ist keine Überprüfung, das ist Nötigung“, sagte ein Kritiker. Israel wolle die Politik der Organisationen kontrollieren.

Solche Maßnahmen, so argumentieren die Gegner, kommen inmitten einer schweren humanitären Krise in Gaza, wo das Gesundheitssystem durch den mehr als zwei Jahre andauernden Konflikt zerstört wurde. Hungersnot, zusammengebrochene Krankenhäuser, Medikamentenknappheit, Amputationen ohne Betäubung, Infektionskrankheiten und weit verbreiteter Hunger bestehen fort – selbst unter der fragilen Waffenruhe –, wodurch unabhängige Hilfslieferungen wichtiger denn je sind.

