Anschlag in Australien: Muslimischer Held stoppt Angreifer

Sydney – In einem erschütternden Terrorakt, der die festliche Stimmung der Chanukka-Feierlichkeiten am berühmten Bondi Beach in Sydney zerstörte, eröffneten zwei bewaffnete Männer das Feuer auf unschuldige Strandbesucher und töteten mindestens 12 Menschen und verletzten Dutzende weitere.

Doch inmitten des Chaos wendete die außergewöhnliche Tapferkeit eines Mannes das Blatt: Ahmed al Ahmed, ein 43-jähriger muslimischer Vater von zwei Kindern und Besitzer eines Obstladens, entwaffnete einen der Angreifer heldenhaft mit bloßen Händen und rettete damit wahrscheinlich unzählige Leben.

Der Angriff ereignete sich am Sonntagmittag, als sich Familien und Freunde auf dem sonnenverwöhnten Sandstrand von Bondi Beach zu einer Gemeinschaftsveranstaltung anlässlich des jüdischen Chanukka-Festes versammelt hatten.

Augenzeugen berichteten von einer Szene plötzlicher Hektik – Schreie durchdrangen die Luft, als zwei Angreifer, die offenbar die jüdische Versammlung ins Visier genommen hatten, Schüsse abfeuerten.

„Es war wie in einem Albtraum“, sagte ein Überlebender, der anonym bleiben wollte. „Die Menschen rannten überall herum und versteckten sich hinter Sonnenschirmen und Kühlboxen.“ Die australischen Behörden stufen den Vorfall als Terroranschlag ein. Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass die Schützen möglicherweise aus antisemitischem Hass gehandelt haben.

Einer der Täter wurde identifiziert, Details werden jedoch bis zur offiziellen Anklageerhebung unter Verschluss gehalten. Der zweite Schütze wurde von der Polizei überwältigt, doch zuvor hatte der Angriff bereits einen hohen Blutzoll gefordert.

Da kam Ahmed al Ahmed ins Spiel, ein Einwohner von Sutherland Shire libanesischer Abstammung, der gerade in der Nähe spazieren ging, als die Schießerei ausbrach. Ohne zu zögern schlich sich der unbewaffnete Vater – von seinen Angehörigen als „ruhiger Familienvater ohne militärischen Hintergrund” beschrieben – hinter einen der Schützen und rang ihn zu Boden.

In einem heftigen Kampf, der teilweise auf einem Video von Umstehenden festgehalten wurde, entriss Ahmed dem Angreifer die Waffe und hielt ihn so lange fest, bis andere eingreifen konnten. Doch sein Heldentum hatte einen hohen Preis. Während Ahmed kämpfte, schoss der zweite Schütze aus einer nahe gelegenen Position und traf ihn zweimal – einmal in die Hand und einmal in die Schulter.

Ahmed wurde mit starken Blutungen in ein örtliches Krankenhaus gebracht, wo er am späten Sonntagabend notoperiert wurde. Sein Cousin Mustafa sprach vor dem Krankenhaus mit Reportern, seine Stimme war vor Emotionen gebrochen.

„Er kam gerade vorbei und traf eine spontane Entscheidung“, sagte Mustafa. „Er ist jetzt dort drinnen, und wir wissen nicht genau, was vor sich geht, aber wir hoffen, dass es ihm gut geht. Er ist zu 100 Prozent ein Held.“

Ahmed, ein hingebungsvoller Vater von zwei kleinen Kindern und eine feste Größe auf dem Obstmarkt seiner Gemeinde, verkörpert den unerschütterlichen Geist der einfachen Australier. „Ahmeds Handeln hat dieses Monster davon abgehalten, weitere Schüsse in die Menge abzufeuern“, fügte Mustafa hinzu. „Er hat Juden, Muslime, alle dort Anwesenden gerettet – ohne zu zögern.“

Der Vorfall wurde von Politikern und Religionsführern aller Couleur scharf verurteilt. Der australische Premierminister Anthony Albanese bezeichnete ihn als „verabscheuungswürdigen Angriff auf unser multikulturelles Gefüge“ und versprach eine umfassende Untersuchung sowie verstärkte Sicherheitsmaßnahmen für religiöse Veranstaltungen.

Führende Vertreter der jüdischen Gemeinde lobten Ahmeds Tapferkeit, und ein Rabbiner bemerkte: „Angesichts des Hasses hat uns dieser muslimische Bruder gezeigt, wie wahre Menschlichkeit aussieht.“

In den sozialen Medien gab es eine Welle der Unterstützung, mit Hashtags wie #AhmedTheHero, die weltweit zum Trend wurden, mit Videos von seiner mutigen Intervention und Forderungen, ihm die höchste zivile Auszeichnung des Landes zu verleihen.

Während Bondi Beach unter starker Polizeipräsenz verstummt, dient die Geschichte von Ahmed al Ahmed als Leuchtfeuer der Hoffnung inmitten tiefer Trauer. In einer Nation, die oft durch Spannungen gespalten ist, erinnert uns seine selbstlose Tat daran, dass Mut keine Glaubensrichtung kennt – nur den unerschütterlichen Willen, einander zu schützen. Mit Anbruch des Morgens in Sydney werden weitere Informationen zu den Opfern und den Ermittlungen erwartet.