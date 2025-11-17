Was als Verdachtsfall einer Lebensmittelvergiftung durch einen beliebten Straßenverkäufer in Istanbul begann, hat eine dunklere Wendung genommen

Nach dem tragischen Tod einer Mutter (27) und ihrer zwei Kinder (3 und 6) aus Hamburg in Istanbul verdichten sich die Hinweise auf eine Vergiftung durch illegale Schädlingsbekämpfungsmittel in einem Hotel. Die Hotelleitung soll laut Berichten der türkischen Tageszeitung „Hürriyet“ Pestizide gegen Bettwanzen eingesetzt haben.

Der Vorfall ereignete sich am 12. November, als die aus Deutschland angereiste Familie in einem belebten Lokal im Stadtteil Ortaköy, einem Touristenmagneten, der für seine Aussicht auf das Wasser und seine lebendige Gastronomieszene bekannt ist, gefüllte Muscheln und andere lokale Köstlichkeiten verspeiste.

Frühe Berichte deuteten auf kontaminierte Straßenverpflegung als Ursache hin, nachdem die Familienmitglieder kurz nach dem Essen unter starker Übelkeit, Erbrechen und Atemnot litten.

Die beiden Kinder im Alter von 6 und 3 Jahren erlagen ihren Symptomen am nächsten Tag, dem 13. November, während ihre Mutter am 14. November folgte. Der Vater befindet sich weiterhin intubiert in kritischem Zustand in einem örtlichen Krankenhaus.

„Tragischerweise hat sich herausgestellt, dass es sich bei dem vermeintlich eindeutigen Fall einer lebensmittelbedingten Erkrankung um tiefgreifendere Sicherheitsmängel handelt“, erklärte der Justizminister von Istanbul, Yilmaz Tunç, am Samstag in einer Stellungnahme, wie lokale Medien berichteten. Der Minister bestätigte, dass vorläufige Tests des Straßenessens keine üblichen Krankheitserreger ergeben hätten, sodass sich die Ermittlungen nun auf die Unterkunft der Familie konzentrierten.

Am späten Freitag richtete sich der Fokus auf das Hotel im historischen Zentrum Istanbuls, in dem die Familie gewohnt hatte. Zwei nicht miteinander verwandte Touristen in dem Hotel wurden ebenfalls mit ähnlichen Symptomen – Übelkeit und Erbrechen – ins Krankenhaus eingeliefert, was am 15. November zu einer raschen Evakuierung aller Gäste führte.

Forensische Teams begaben sich vor Ort und nahmen Proben von Bettwäsche, Handtüchern, Wasserflaschen und Lüftungsöffnungen. Vorläufige Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Vergiftung auf eine kürzlich durchgeführte Pestizidbehandlung zurückzuführen ist, bei der möglicherweise verbotene Agrarchemikalien zur Schädlingsbekämpfung in Innenräumen missbräuchlich eingesetzt wurden.

„Anstatt mit zertifizierten Unternehmen zusammenzuarbeiten, beauftragen viele Hotels in den Vierteln Fatih, Laleli und Beyazıt nicht lizenzierte Firmen. Bettwanzen sind in den Hotelbetten dieser Gegenden weitverbreitet. Diese Firmen kaufen illegale Pestizide auf dem Schwarzmarkt und setzen sie dann ein“, so die Biologin Emel Kayıkçı gegenüber Hürriyet.

Diese Substanzen töten durch Inhalation sämtliche Lebewesen in der Umgebung ab. Bei einem Befall mit Bettwanzen in einem Hotel sind die Betten vermutlich mit solchen Mitteln besprüht worden. Die Chemikalien können über die Haut aufgenommen werden und zu schweren Vergiftungen führen. Daraufhin hat die Polizei Bettwäsche und Wasserproben sichergestellt.