Schwellenländer wenden sich zunehmend der Emission heimischer Anleihen zu, was einen strukturellen Wandel darstellt, der die Abhängigkeit von externen Krediten in Hartwährungen verringert.

Teilen

Von Magdalena Polan

Schwellenländer wenden sich zunehmend der Emission heimischer Anleihen zu, was einen strukturellen Wandel darstellt, der die Abhängigkeit von externen Krediten in Hartwährungen verringert.

Diese Entwicklung spiegelt das Wachstum der lokalen Märkte, steigende Einkommen und stärkere staatliche Institutionen in vielen Ländern wider. Das Wachstum der lokalen Märkte variiert stark innerhalb der Schwellenländer und wird von der Qualität der Regierungsführung und der wirtschaftlichen Entwicklung beeinflusst.

Eine besser funktionierende Regierungsführung geht wahrscheinlich einem nachhaltigen Wachstum des inländischen Anleihemarktes eines Landes voraus. Die folgende Analyse zeigt auf, wo lokale Märkte florieren – und wo sie noch nicht so weit sind. Diese Entwicklung hat erhebliche wirtschaftliche Auswirkungen und schafft Chancen auf den lokalen und Hartwährungsmärkten der Schwellenländer.

Jahrzehntelang hatten viele Schwellenländer keine andere Wahl, als Kredite in Fremdwährung aufzunehmen – eine Abhängigkeit, die Ökonomen als „Erbsünde“ bezeichneten. Laut einer Studie des IWF aus dem Jahr 2024 beliefen sich die öffentlichen und staatlich garantierten Schulden in Ländern mit niedrigem Einkommen Anfang der 1990er Jahre auf über 75 % des BIP.

Mehr als die Hälfte davon waren konzessionäre Auslandsschulden (d. h. in Fremdwährung, aber zu unter dem Marktpreis liegenden Kosten), während die Inlandsschulden kaum 10 % des BIP ausmachten.

Mit der wirtschaftlichen Entwicklung der Länder führten steigende Einkommen und Ersparnisse zu einem Wachstum der inländischen Finanzmärkte, wodurch Regierungen und private Kreditnehmer Zugang zu lokalen Finanzmitteln erhielten und sich die Zusammensetzung der Schulden allmählich veränderte.

Dieser Trend beschleunigte sich während und nach der Pandemie, als die Haushaltsdefizite stiegen, obwohl viele Länder mit niedrigerem Einkommen mit unerschwinglich hohen Kosten für Auslandskredite konfrontiert waren. Heute übersteigt die Inlandsverschuldung in derselben Ländergruppe 20 % des BIP, wobei fortgeschrittenere Schwellenländer sogar noch höhere Anteile aufweisen.

Lokale Schuldtitel werden zu zunehmend attraktiven Anlageklasse

Lokale Schuldtitel werden wahrscheinlich zu einer noch wichtigeren Finanzierungsquelle für Schwellenländer und zu einer zunehmend attraktiven Anlageklasse für alle Investoren werden.

Die entscheidende Frage lautet daher: Welche Länder werden wann ein höheres und nachhaltigeres Wachstum ihrer inländischen Anleihemärkte verzeichnen? Als Beispiel könnte man Länder mit relativ hoher institutioneller Stärke und Spielraum für eine Expansion des Inlandsmarktes anführen.

Tatsächlich sollte die Stärkung der Governance der Vertiefung des Marktes vorausgehen, und die Beobachtung von Verbesserungen in Ländern mit einem geringer als erwarteten Anteil an inländischen Schulden wird Aufschluss über die sich entwickelnde Schuldendynamik der Länder geben.

Für Anleger könnten die Beobachtung von Verbesserungen in der Fiskalpolitik, den Rahmenbedingungen und der Unabhängigkeit der Zentralbanken sowie des regulatorischen Umfelds Chancen auf den Hartwährungs- und Lokalwährungsmärkten eröffnen. Auf der Hartwährungsseite kann eine Verlagerung hin zu lokalen Kreditaufnahmen einen „Knappheitseffekt” auf den externen Märkten hervorrufen und die Nachfrage nach Hartwährungsanleihen stützen.

Ein höheres, nachhaltigeres Wachstum der inländischen Anleihemärkte ist nur einer von mehreren Faktoren, die vor einer Investition in ein Schwellenland zu berücksichtigen sind. Während Haushaltsdisziplin, Inflationskontrolle, Wechselkurspolitik und Regulierung weiterhin entscheidende Determinanten für das Fundamentaldatenprofil eines Landes sind, fügt die sich entwickelnde Dynamik zwischen lokalen und Hartwährungsmärkten eine weitere Überlegung zu den Alpha-Chancen im gesamten EMD-Sektor hinzu.

Magdalena Polan, Head of Emerging Market Macroeconomic Research bei PGIM`s Fixed Income Busines