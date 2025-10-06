Jüdische Aktivisten fordern Waffenboykott gegen Israel

Über 1.000 Rabbiner und jüdische Aktivisten veranstalten Yom-Kippur-Protest in New York und fordern Waffenstillstand in Gaza angesichts wachsender weltweiter Empörung

New York – In einer eindrucksvollen Demonstration des Glaubens und der Solidarität an einem der heiligsten Tage des Judentums versammelten sich am Donnerstag mehr als 1.000 Rabbiner und jüdische Friedensaktivisten in Brooklyn, um einen sofortigen und dauerhaften Waffenstillstand in Gaza und ein Ende der US-Waffenlieferungen an Israel zu fordern.

Die Veranstaltung, die in der Brooklyn Borough Hall stattfand, verwandelte sich während Jom Kippur – dem Versöhnungstag – in eine öffentliche Gedenkfeier, bei der die Teilnehmer Trauergebete, darunter den Yizkor-Gottesdienst, sprachen, um der Opfer des anhaltenden Konflikts zu gedenken.

Als die feierliche Gedenkfeier gegen 15:30 Uhr endete, marschierten Dutzende von Demonstranten, von denen viele traditionelle Gebetsschals trugen und Schilder mit der Aufschrift „Rabbis for Ceasefire” (Rabbiner für Waffenstillstand) trugen, in Richtung Brooklyn Bridge. Sie blockierten gewaltfrei den Verkehr zu der berühmten Brücke und machten so auf die humanitäre Krise in Gaza aufmerksam.

Fast 60 Personen wurden von Beamten der New Yorker Polizei wegen ungebührlichen Verhaltens festgenommen, aber die Demonstration verlief friedlich, was das Bekenntnis der Aktivisten zum gewaltfreien Widerstand unterstreicht.

„Dies ist ein Tag der Buße, ein Tag, an dem wir über unsere kollektive Verantwortung nachdenken müssen“, sagte ein Organisator der Gruppe „Jewish Voice for Peace“, die bei der Koordination der Veranstaltung half, gegenüber Medien. „Wir können keine Buße tun, solange unsere Steuergelder Tod und Zerstörung in Gaza finanzieren.“

Gaza: Über 66.000 Tote

Der Protest findet vor dem Hintergrund der eskalierenden Zerstörung im Gazastreifen statt, wo laut palästinensischen Gesundheitsbehörden seit Oktober 2023 mehr als 66.000 Menschen durch israelische Militäroperationen ums Leben gekommen sind.

Eine Analyse von UN Women schätzt, dass mehr als 28.000 der Getöteten Frauen und Mädchen sind. Unabhängige Überprüfungen zeigen, dass etwa 70 % der Todesopfer in Wohngebieten Zivilisten sind, vorwiegend Frauen und Kinder.

Bombardierungen verschärfen humanitäre Katastrophe

Die verstärkten Bombardierungen in den letzten Wochen haben die humanitäre Katastrophe verschärft. Es gibt Berichte über zusammenbrechende Infrastruktur und eingeschränkten Zugang zu Hilfsgütern.

Weltweite Verurteilungen Israels

Die Aktionen Israels haben zu einer breiten internationalen Verurteilung geführt, unter anderem durch die Vereinten Nationen, die das Land im September des Völkermords in Gaza beschuldigten.

Eine Untersuchungskommission der Vereinten Nationen stellte fest, dass Israel gegen das Völkerrecht verstößt, und forderte die Staaten auf, Waffenlieferungen einzustellen und Sanktionen zu verhängen.

Führende Politiker der Europäischen Union, darunter der britische Premierminister Keir Starmer, haben in gemeinsamen Erklärungen eine sofortige Einstellung der Offensive gefordert, während Menschenrechtsgruppen die Pläne zur Teilbesetzung als Verstoß gegen die UN-Charta verurteilen.

In Anlehnung an die Demonstration in New York sind in den letzten Tagen weltweit Millionen Menschen auf die Straße gegangen, um gegen die Militäraktion Israels zu protestieren. Allein in Europa demonstrierten am Wochenende Hunderttausende in Rom, Barcelona und Madrid, wobei die Gewerkschaften in Italien zu einem Generalstreik aufgerufen hatten, an dem sich über 2 Millionen Menschen beteiligten.

Bei ähnlichen Kundgebungen in Spanien, Portugal und Griechenland kam es in einigen Gebieten zu Zusammenstößen mit der Polizei, während sich in London Zehntausende versammelten, was zu über 400 Festnahmen führte.

Die Organisatoren begründeten diese Aktionen als Reaktion auf die Abfangung einer Hilfsflotte für Gaza durch Israel, was weitere Empörung und Forderungen nach Rechenschaft auslöste.

Während der Krieg in sein zweites Jahr geht, verdeutlicht die Protestaktion in Brooklyn die wachsende Spaltung innerhalb der jüdischen Gemeinden weltweit, wobei Aktivisten argumentieren, dass echte Sühne Gerechtigkeit für die Palästinenser erfordert.

Israelische Beamte verteidigen ihre Operationen als notwendig für die Sicherheit, aber die zunehmende diplomatische Isolation und die öffentliche Kritik deuten auf eine sich verschärfende Krise an mehreren Fronten hin.

Das US-Außenministerium hat sich noch nicht zu den Verhaftungen in New York geäußert, bekräftigte jedoch seine Unterstützung für eine Zwei-Staaten-Lösung inmitten der laufenden Waffenstillstandsverhandlungen. Mit dem Ende der Jom-Kippur-Gottesdienste weltweit hoffen die Befürworter, dass die Themen des Tages zum Nachdenken anregen und neue diplomatische Bemühungen zur Beendigung der Gewalt vorantreiben werden.

