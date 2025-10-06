Gaza: Ärzte ohne Grenzen trauern um weitere Kollegen

Die internationale medizinische Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) hat am Sonntag ihre tiefe Trauer und Empörung über den Tod ihres 15. Mitarbeiters in Gaza seit Beginn des Krieges zwischen Israel und der Hamas vor zwei Jahren zum Ausdruck gebracht.

Teilen

Genf – Die internationale medizinische Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) hat am Sonntag ihre tiefe Trauer und Empörung über den Tod ihres 15. Mitarbeiters in Gaza seit Beginn des Krieges zwischen Israel und der Hamas vor zwei Jahren zum Ausdruck gebracht.

Abed El Hameed Qaradaya, ein 43-jähriger Physiotherapie-Manager, erlag schweren Splitterverletzungen, die er letzte Woche bei einem israelischen Luftangriff erlitten hatte. Dies ist der dritte Todesfall für die Organisation innerhalb von weniger als 20 Tagen.

„Heute Morgen wurden bei einem Angriff der israelischen Streitkräfte ein Mitarbeiter von Médecins Sans Frontières (MSF), Omar Hayek, getötet und vier weitere Personen schwer verletzt“, erklärte MSF in einer ersten Stellungnahme nach dem Angriff.

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag, dem 2. Oktober, in Deir al-Balah im Zentrum des Gazastreifens, wo Qaradaya und mehrere Kollegen auf einen Bus warteten, der sie zum Feldlazarett von MSF bringen sollte. Nach Angaben von MSF waren alle Mitarbeiter deutlich erkennbar, da sie Westen mit dem Logo der Organisation trugen.

Unser Team hat Abed medizinisch versorgt, doch er erlag am 05. Oktober seinen Schrapnellverletzungen. Der Angriff ereignete sich auf einer Straße, wo das Team auf den Bus wartete, der sie in unser Feldkrankenhaus in Deir al Balah bringen sollte. Sie alle trugen Westen von Ärzte ohne Grenzen, die sie eindeutig als medizinische humanitäre Helfer:innen auswiesen. Der Verlust unserer Kollegen macht uns sprachlos und wütend. Diese Angriffe auf humanitäre Helfer:innen müssen beendet, der Genozid in Gaza gestoppt werden! Wir sind in Gedanken bei den Familien und Freund:innen von Omar und Abed. Mit den beiden sind es nun 15 Kolleg:innen, die seit Kriegsbeginn in Gaza getötet wurden.

Bei dem Angriff kam nicht nur Qaradaya ums Leben, sondern auch sein Kollege Omar Hayek, ein 42-jähriger Beschäftigungstherapeut von MSF. Mindestens vier weitere Personen wurden verletzt.

Trotz medizinischer Bemühungen verschlechterte sich Qaradayas Zustand und er starb am 5. Oktober. In einer herzlichen Würdigung beschrieb MSF Qaradaya als „Eckpfeiler“ seiner Physiotherapieabteilung, in der er 18 Jahre lang tätig war und sich sowohl auf Physiotherapie als auch auf Ergotherapie spezialisiert hatte.

Seine Kollegen erinnerten sich an ihn als einen „immer optimistischen und zutiefst mitfühlenden Menschen“, der trotz der durch die israelische Blockade verursachten schweren Versorgungsengpässe innovative Lösungen für die Patientenversorgung entwickelte.

Er war Vorreiter einer 3D-Druck-Initiative für maßgeschneiderte Prothesen und Kompressionsanzüge für Verbrennungsopfer, die nicht nur die körperlichen Fähigkeiten der Patienten wiederherstellten, sondern ihnen auch ihre Würde und Hoffnung zurückgaben.

„Abed arbeitete trotz der immensen Herausforderungen unermüdlich weiter“, heißt es in der Erklärung. „Sein Tod ist ein großer Verlust und hat tragische Auswirkungen auf seine Angehörigen, MSF und das Gesundheitssystem in Gaza.“ Qaradaya hinterlässt eine Frau und zwei kleine Söhne.

Die Todesfälle unterstreichen die gravierenden Verluste unter den humanitären Helfern in der Region. Seit dem 7. Oktober 2023, als die Hamas einen tödlichen Angriff auf Israel startete, bei dem rund 1.200 Menschen getötet und über 250 Geiseln genommen wurden, hat MSF 15 Mitarbeiter in Gaza verloren – das entspricht einem alle sechs Wochen.

Die jüngsten Todesfälle folgen auf die Ermordung des Logistikkoordinators Hussein Alnajjar am 17. September in derselben Gegend, nachdem er und seine Familie auf Evakuierungsbefehl aus Gaza-Stadt geflohen waren.

MSF hat wiederholt das, was es als „Muster der völligen Missachtung des Lebens und der Menschenwürde von Zivilisten“ bezeichnet, verurteilt und eine sofortige Waffenruhe gefordert, um das Blutvergießen zu beenden.

„Es gibt keinen sicheren Ort in Gaza“, betonte die Organisation und wies darauf hin, dass Qaradaya und Hayek nach Deir al-Balah umgezogen waren, das als „sicherere Zone“ ausgewiesen war, nur um dort das gleiche Schicksal zu erleiden.

Die israelischen Streitkräfte (IDF) bestätigten die Berichte und gaben bekannt, dass sie den Vorfall untersuchen. Ein Militärsprecher erklärte, dass der Luftangriff auf Hamas-Kämpfer in der Region abgezielt habe, man jedoch „Maßnahmen ergriffen habe, um Schäden für die Zivilbevölkerung zu minimieren”.

Die IDF betonte, dass sich die Hamas „in die Zivilbevölkerung einbettet und sie als menschliche Schutzschilde missbraucht“, eine wiederkehrende Behauptung bei ihren Operationen im Gazastreifen. Offizielle Stellen berichteten, dass ein palästinensischer Mitarbeiter einer internationalen Organisation getötet und mehrere weitere verletzt worden seien, was mit der Darstellung von MSF übereinstimmt, die Opfer jedoch als unbeabsichtigt darstellt.

Dieses Ereignis ereignet sich inmitten eskalierender Spannungen und einer humanitären Krise im Gazastreifen, wo israelische Operationen einen Großteil der Bevölkerung vertrieben und den Hilfsfluss eingeschränkt haben.

In den sozialen Medien gab es viele Beileidsbekundungen von Unterstützern aus aller Welt, wobei der offizielle X-Account von MSF Tausende von Reaktionen erhielt. Ein Beitrag hob Qaradayas Vermächtnis hervor: „Abed war einzigartig, qualifiziert in Physiotherapie und Ergotherapie … Ein großer Verlust für unsere Gemeinschaft, er ist unersetzlich.“

Aktivisten und ehemalige Kollegen schlossen sich der Trauer an und kritisierten die zurückhaltende Reaktion der internationalen Gemeinschaft. Während die Ermittlungen weitergehen, gelobt MSF, seine Mission trotz der Risiken fortzusetzen. „Wir sind empört über den Verlust unserer Kollegen“, schloss die Gruppe. „Ein sofortiger Waffenstillstand und ein Ende des Blutvergießens“ bleiben ihre dringende Forderung.

Israel kills third @MSF staff in 20 days. Abed El Hamed Qaradaya was 43 years old. He was wearing a clearly marked MSF vest when killed. pic.twitter.com/fw0EUMVygC — Samira Mohyeddin سمیرا (@SMohyeddin) October 5, 2025

ZUM THEMA

– Demos gegen Israel –

Jüdische Aktivisten fordern Waffenboykott gegen Israel

Über 1.000 Rabbiner und jüdische Aktivisten veranstalten Yom-Kippur-Protest in New York und fordern Waffenstillstand in Gaza angesichts wachsender weltweiter Empörung