Vapen unter Jugendlichen: Trend oder Risiko?

Erfahren Sie, warum viele Jugendliche vapen und welche Risiken hiermit verbunden sein können.

Teilen

Vapen, also das Inhalieren von verdampften Flüssigkeiten über E-Zigaretten, hat in den letzten Jahren besonders unter Jugendlichen an Verbreitung gewonnen.

Dabei handelt es sich um elektronische Geräte, die sogenannte Liquids – aromatisierte Flüssigkeiten, häufig mit Nikotin – erhitzen und in Dampf umwandeln. Auffällig ist, dass E-Zigaretten zunehmend im öffentlichen Raum präsent sind. Schulen, Jugendzentren und Haltestellen berichten von einer wachsenden Nutzung im Alltag.

Was für einige als Ausdruck eines modernen Lebensstils gilt, sehen andere als besorgniserregende Konsumform. Die zentrale Frage bleibt: Handelt es sich um eine vorübergehende Mode oder um ein gesellschaftlich relevantes Thema mit Langzeitfolgen? Antworten auf diese und weitere Fragen folgen in den folgenden Abschnitten.

Wenn eine große Auswahl auf eine große Nachfrage trifft…

Wenn eine große Auswahl auf eine große Nachfrage trifft, entsteht ein dynamischer Markt mit weitreichenden Folgen. Genau das lässt sich derzeit beim Thema Vapen beobachten. Die Zahl an erhältlichen Geräten, Aromen und Nikotinstärken ist in kurzer Zeit stark gestiegen. Wer zum Beispiel Elfa Pods im Überblick behalten möchte, muss nur den Shop seiner Wahl besuchen und sich informieren.

Gleichzeitig wächst die Neugier – insbesondere bei jungen Menschen. Die Gründe dafür sind vielfältig: visuelle Reize, süßliche Geschmacksrichtungen, kompakte Geräte und eine soziale Umgebung, in der Vapen längst zum Alltag gehört.

Plattformen wie soziale Medien tragen dazu bei, dass das Dampfen als modern, experimentell oder sogar harmlos wahrgenommen wird. Die große Auswahl verstärkt diesen Eindruck, indem sie nahezu jedem eine passende Variante bietet.

Doch mit der Vielfalt wächst auch die Herausforderung: Aufklärung, Regulierung und Prävention müssen mit dem Tempo der Produktentwicklung Schritt halten. Der breite Zugang führt dazu, dass sich neue Konsumgewohnheiten ausbilden – deren gesundheitliche, soziale und kulturelle Auswirkungen noch nicht vollständig absehbar sind.

Warum Vapen auf Jugendliche attraktiv wirkt

Die Attraktivität des Vapens für Jugendliche lässt sich, ähnlich wie bei Energydrinks , durch eine Kombination mehrerer Faktoren erklären. Zum einen bietet die geschmackliche Vielfalt einen Reiz: Liquids sind in Aromen wie Cola, Erdbeere oder Energy erhältlich und sprechen damit gezielt junge Geschmäcker an.

Zum anderen wirken viele Geräte durch modernes Design, farbige Lichteffekte, kompakte Bauweise und digitale Ladeoptionen ansprechend und techniknah. Auch die äußere Gestaltung – auffällige Farben, verspielte Formen – unterscheidet sich deutlich von klassischen Tabakprodukten.

Hinzu kommt der soziale Aspekt: In Schulpausen, Jugendgruppen oder bei Treffen unter Gleichaltrigen wird das Vapen oft gemeinsam praktiziert und vermittelt ein Gefühl von Zugehörigkeit.

Die Mischung aus süßlichem Geschmack, visuellem Reiz und sozialer Dynamik macht diese Form des Konsums für viele besonders zugänglich – und damit attraktiver als andere Freizeittrends wie Mode oder Gaming.

Vapen und klassisches Rauchen: Das sind die Unterschiede

Im Vergleich zum traditionellen Rauchen unterscheidet sich das Vapen deutlich in Technik, Wirkung und gesellschaftlicher Wahrnehmung.

Während herkömmliche Zigaretten auf der Verbrennung von Tabak basieren, funktioniert das Vapen über ein elektronisches Heizsystem, das aromatisierte Flüssigkeiten – sogenannte Liquids – verdampft. Dabei entsteht kein Rauch, sondern ein feiner Dampf, oft mit süßlichem Geruch, der weniger auffällig wirkt.

Auch das Image unterscheidet sich: Rauchen wird häufig mit älteren Generationen und etablierten Gewohnheiten assoziiert, Vapen hingegen mit Jugendkultur, digitalen Trends und einem modernen Lebensgefühl. Zusätzlich zur technischen Innovation spielt die geschmackliche Vielfalt eine zentrale Rolle – vom Fruchtaroma bis zu koffeinhaltigen Varianten.

Diese Kombination beeinflusst maßgeblich die Attraktivität elektronischer Zigaretten – besonders für jüngere Zielgruppen, die sich vom klassischen Raucherbild zunehmend distanzieren. Nicht selten führt die soziale Dynamik dazu, dass Jugendliche, die sich gegen das Vapen entscheiden, in ihrem Umfeld Ausgrenzung oder sogar Mobbing erfahren.

Wenn Risiken unterschiedlich interpretiert werden…

Jugendliche schätzen die Risiken beim Vapen häufig anders ein als Erwachsene. Viele nehmen die Nutzung von E-Zigaretten als weniger schädlich wahr, da kein Tabak verbrannt wird. Studien zeigen jedoch, dass das Verständnis der Gefahren oft lückenhaft ist. Besonders die Nikotinabhängigkeit wird häufig unterschätzt, während Geschmack und Lifestyle im Vordergrund stehen.

In sozialen Netzwerken wie TikTok, Instagram oder YouTube tragen Influencer und Creator dazu bei, diese Wahrnehmung zu prägen. Dadurch erscheinen Risiken oft verzerrt oder werden durch trendbezogene Darstellungen abgeschwächt – fast wie durch einen digitalen Filter. Die Einschätzung der Gefahren orientiert sich somit weniger an wissenschaftlichen Erkenntnissen, sondern stärker an den Einflüssen der Online-Community.