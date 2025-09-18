US-Israel-Treffen: Wo bleibt Friedrich Merz?

Thomas: "Insgesamt 250 Abgeordnete der US-Regierung befinden sich derzeit bei einem Ereignis in Israel, auf dem sie neu auf ihre Gefolgschaft zu dem Land eingeschworen werden".

Ein Gastkommentar von Michael Thomas

In einer Zeit, in der Israel weltweit zunehmend isoliert ist, traf die bislang größte Delegation von US-Gesetzgebern aus allen 50 Bundesstaaten in Israel ein.

Premierminister Benjamin Netanjahu und Außenminister Gideon Sa’ar sprachen am Montag bei einer Veranstaltung im Außenministerium mit dem Titel „50 Staaten, ein Israel“ vor der Delegation.

„Willkommen in Jerusalem, der ewigen Hauptstadt Israels“, erklärte Lior Haiat, stellvertretender Direktor für Nordamerika im Außenministerium, bei der Eröffnung der Veranstaltung.

250 US-Abgeordnete

Wenn Trump vor wenigen Tagen erst verblüffend offen und öffentlich zugegeben hatte, dass die US-Regierung ferngesteuert unter vollständig israelischer Kontrolle gewesen ist und nun ein gewisser Rückgang festzustellen sei, gibt es nun Abhilfe.

Der Vorgang ist derart skurril und grotesk, dass ich Probleme in der Wortfindung habe:

Insgesamt 250 (!) Abgeordnete der US-Regierung befinden sich derzeit bei einem Ereignis in Israel, auf dem sie neu auf ihre Gefolgschaft zu dem Land eingeschworen werden. Es hat den klangvollen Namen: „50 Staaten, ein Israel„.

Ich will es mal so sagen:

Leucochloridium ist der Name eines Pilzes, dessen Lebensweise auf Menschen gruselig wirkt. Er befällt Schnecken, gräbt sich in ihrem Inneren bis zum Hirn vor und zwingt seinem Wirtstier einen Weg in den eigenen Untergang auf. Die Zeitschrift GEO beschreibt dies so:

“ … Eine Schnecke, deren Fühler riesenhaft angeschwollen sind und bunt pulsieren – ein Anblick wie aus einem Science-Fiction-Schocker. Was so bizarr aussieht, ist der gruselige Trick des Saugwurms Leucochloridium paradoxum, um in seinen Endwirt, einen Vogel, zu gelangen.“

Die USA sind befallen.

Sie gehorchen bereits dem Befehl der israelischen Führung, gefälligst Gesetze zu erlassen, die ihre Vormachtstellung im Land festigen und beschützen. Der israelische Außenminister, soweit ist das Immunsystem der USA bereits korrumpiert, kann frech und offensiv in den USA selbst Forderungen oktroyieren, wie dort Gesetze verfasst werden sollen.

Die Fühler der Schnecke USA pulsieren bereits

Für Netanyahu ist es überlebenswichtig, sich seinen Vasallen USA bedingungslos zu unterwerfen. Er zeigte in den letzten Tagen erstmals öffentlich bezüglich der anwachsenden Isolierung Israels auf der Weltbühne Wirkung.

Ihm bleibt nur übrig, wie dem Nazi-Deutschland in seinen letzten Tagen damals, seine dahinschmelzende Anhängerschaft mit immer giftigeren, gewaltvolleren, aggressiveren und religiös durchwirkten Märchen und Behauptungen an sich zu binden und die USA zu unterwerfen, um sie benutzen zu können.

Die Frage bleibt: warum eigentlich ist der deutsche Bundeskanzler diesem Ereignis in Israel ferngeblieben?

Immerhin verfärben sich die Fühler der deutschen Schnecke ja bereits ebenfalls?

Gastbeiträge geben die Meinung der Autoren wieder und stellen nicht zwingenderweise den Standpunkt von NEX24 dar.

Zum Autor