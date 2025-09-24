Istanbul erneut zum weltbesten Flughafen gewählt

Die Leser des internationalen Reisemagazins Travel + Leisure haben erneut über die „Top 10 der internationalen Flughäfen weltweit” abgestimmt, und zum zweiten Mal in Folge belegte der iGA Istanbul Airport den ersten Platz auf der Liste.

Teilen

Die Leser des internationalen Reisemagazins Travel & Leisure haben erneut über die „Top 10 der internationalen Flughäfen weltweit” abgestimmt, und zum zweiten Mal in Folge belegte der iGA Istanbul Airport den ersten Platz auf der Liste.

In der jährlichen Umfrage von Travel & Leisure, einem der weltweit führenden Reise- und Lifestyle-Magazine, hat der iGA Istanbul Airport alle Mitbewerber hinter sich gelassen und wurde von den Lesern des Magazins erneut zum „World’s Best Airport” gewählt.

Der iGA Istanbul Airport ist bekannt für sein Engagement für kontinuierliche Verbesserung und seinen kundenorientierten Ansatz und hat sich damit die Anerkennung sowohl internationaler Luftfahrtorganisationen als auch von Reisenden aus aller Welt gesichert. Der Flughafen hat nun zum zweiten Mal in Folge seine Position als bester Flughafen der Welt bestätigt.

Die Preisverleihung von Travel + Leisure fand in New York City, dem Hauptsitz des Magazins, statt und versammelte Branchenführer und hochrangige Gäste. Der Preis für den iGA Istanbul Airport wurde dem Direktor für Unternehmenskommunikation, Gökhan Şengül, von der Chefredakteurin von Travel + Leisure, Jacqueline Gifford, überreicht.

In seiner Rede bei der Zeremonie sagte Şengül:

„Wir fühlen uns sehr geehrt, dass die Dienstleistungen, die wir am iGA Istanbul Airport erbringen, nicht nur für ihre operative Exzellenz, sondern auch für ihren kulturellen Wert anerkannt werden. Für uns ist es besonders bedeutsam, dass die türkische Kultur, die für ihre Gastfreundschaft, Raffinesse und ihren Service bekannt ist, der globale Standards übertrifft, durch unseren Flughafen hervorgehoben wird. Dabei sind wir sehr stolz darauf, nicht nur iGA, sondern auch Istanbul und das reiche kulturelle Erbe unseres Landes auf der internationalen Bühne zu vertreten und gleichzeitig zu seinem Markenwert beizutragen.“

Laut den Lesern von Travel + Leisure wurden die Flughäfen anhand ihrer Erreichbarkeit, des Check-in-Erlebnisses, der Sicherheit, der gastronomischen Angebote, der Einkaufsmöglichkeiten und des Gesamtdesigns bewertet.

Der Flughafen Istanbul iGA, der 2021 als erster türkischer Flughafen überhaupt in das renommierte Ranking des Magazins aufgenommen wurde, hat erneut seine Exzellenz unter Beweis gestellt und wurde zum besten Flughafen der Welt für 2024 gekürt.

Hinter dem iGA Istanbul Airport folgten in den diesjährigen Top Ten einige der weltweit bekanntesten Flughäfen, darunter diejenigen in Singapur, Katar, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Südkorea, Japan, Indien und Hongkong, was die bemerkenswerte Leistung des iGA auf der globalen Bühne unterstreicht.

Mit dem Laden des Beitrags akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Facebook.

Mehr erfahren Beitrag laden Facebook-Beiträge immer entsperren

ZUM THEMA

– Saltbae-Burger –

Nusret-Restaurant jetzt auch am Flughafen Istanbul

Der türkische Starkoch und Unternehmer Nusret Gökçe, auch als Saltbae bekannt, hat mit der Eröffnung seines ersten Saltbae-Burger-Restaurants am internationalen Flughafen Istanbul erneut Wellen in der kulinarischen Szene geschlagen.