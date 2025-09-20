Israel: Geheime Einheit gegen Gaza-Journalisten

Ziel der Einheit war es, nach Angaben von drei anonymen Geheimdienstquellen Informationen zu sammeln, um die öffentliche Wahrnehmung Israels zu verbessern

Jerusalem – Eine Spezialeinheit des israelischen Militärs soll laut einer Untersuchung von israelischen und palästinensischen Quellen gezielt Reporter als mutmaßliche Hamas-Kämpfer identifizieren, um sie zu töten und internationale Kritik zu minimieren.

Die sogenannte ‚Legitimierungszelle‘ wurde nach dem Hamas-Angriff am 7. Oktober 2023 gegründet, wie das unabhängige israelisch-palästinensische Magazin +972 und die hebräischsprachige Publikation Local Call berichten.

Ziel der Einheit war es, nach Angaben von drei anonymen Geheimdienstquellen Informationen zu sammeln, um die öffentliche Wahrnehmung Israels zu verbessern und die diplomatische sowie militärische Unterstützung wichtiger Verbündeter zu sichern, so der Bericht.

Laut dem Bericht hat die Einheit Informationen manipuliert, um Journalisten als Terroristen darzustellen.

Im August tötete Israel etwa den Al-Jazeera-Journalisten Anas al-Sharif und drei Kollegen in ihrem provisorischen Nachrichtenraum, nachdem es behauptet hatte, Sharif sei ein Hamas-Kommandeur. Die Morde lenkten die weltweite Aufmerksamkeit auf die extremen Gefahren, denen palästinensische Journalisten in Gaza ausgesetzt sind, und auf Israels Bemühungen, die Berichterstattung über den Krieg in den Medien zu manipulieren.

Journalisten wird Einreise untersagt

Ausländischen Reportern wurde die Einreise nach Gaza untersagt, abgesehen von einigen kurzen und streng kontrollierten Reisen mit dem israelischen Militär, das ihnen Beschränkungen auferlegt, darunter ein Verbot, mit Palästinensern zu sprechen.

Palästinensische Journalisten, die vor Ort berichten, sind laut dem Komitee zum Schutz von Journalisten (CPJ) weltweit am stärksten gefährdet: In weniger als zwei Jahren wurden mehr als 180 von ihnen durch israelische Angriffe getötet. Israel habe in diesem Zeitraum 26 gezielte Tötungen von Journalisten durchgeführt, so das CPJ, das diese als Morde bezeichnete.

Israel hat ein wenig überzeugendes Dossier mit unbestätigten Beweisen über Sharifs angebliche Verbindungen zur Hamas vorgelegt und es versäumt, zu erklären, wie er eine militärische Führungsrolle mit regelmäßigen Sendeaufgaben an einem der am stärksten überwachten Orte der Welt hätte vereinbaren können. Israel hat nicht versucht, die Tötung seiner drei Kollegen zu rechtfertigen.

Pressefreiheitsgruppen warnen vor falschen Vorwürfen

Vor dem Angriff hatten Pressefreiheitsgruppen und Sharif selbst gewarnt, dass die israelischen Vorwürfe über Verbindungen zur Hamas, die erstmals 2024 erhoben wurden, darauf abzielten, „Zustimmung zum Töten zu erzeugen“. Sie wurden wieder aufgegriffen und immer häufiger wiederholt, nachdem seine Berichterstattung über die Hungersnot in Gaza viral gegangen war.

Geheimdienstquellen berichteten dem Magazin +972, dass die „Legitimierungszelle“ daran arbeitete, die Arbeit palästinensischer Journalisten sowie ihren Schutzstatus nach internationalem Recht zu untergraben.

Die Beamten waren bestrebt, einen Medienmitarbeiter zu finden, den sie mit der Hamas in Verbindung bringen konnten, weil sie überzeugt waren, dass Journalisten aus Gaza „den Namen [Israels] vor der Welt in Verruf bringen“, wie eine Quelle zitiert wurde.

„Sie waren bestrebt, ihn als Ziel, als Terroristen zu brandmarken, um zu sagen, dass es in Ordnung sei, ihn anzugreifen”, erinnerte sich einer. „Sie sagten: Tagsüber ist er Journalist, nachts ist er Terrorist. Alle waren begeistert. Aber es gab eine Kette von Fehlern.”

Wenn die Medienkritik an Israel zu einem bestimmten Thema zunahm, hatte die Zelle die Aufgabe, Informationen zu finden, die freigegeben und zur Entkräftung der Darstellung verwendet werden konnten, berichtete das Magazin.

„Wenn die weltweiten Medien darüber berichten, dass Israel unschuldige Journalisten tötet, wird sofort versucht, einen Journalisten zu finden, der vielleicht nicht ganz so unschuldig ist, als würde das die Tötung der anderen 20 irgendwie akzeptabel machen“, zitierte der Artikel eine Quelle aus dem Geheimdienst.

„Die Idee war, (dem Militär zu ermöglichen) ohne Druck zu operieren, damit Länder wie Amerika die Waffenlieferungen nicht einstellen“, sagte eine zweite Quelle. „Alles, was Israels internationale Legitimität stärken könnte, um weiter zu kämpfen.“