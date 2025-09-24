Günstiger Einstiegspunkt für den dynamischen indischen Markt

Die hohen, neuen US-Zölle auf indische Waren, die sich im August als Vergeltung für den Kauf von russischem Öl in Neu-Delhi auf 50 Prozent verdoppelt haben, haben die Unsicherheit auf dem Subkontinent weiter erhöht.

Teilen

Von Dina Ting

Die hohen, neuen US-Zölle auf indische Waren, die sich im August als Vergeltung für den Kauf von russischem Öl in Neu-Delhi auf 50 Prozent verdoppelt haben, haben die Unsicherheit auf dem Subkontinent weiter erhöht. Indiens aktuelle Umfeld könnte jedoch für Anleger, die eine sinnvolle Gewichtung in internationalen Aktien anstreben, für eine tiefergehende Betrachtung gut positioniert sein.

Eine bemerkenswerte Ausnahme von den US-Zöllen gilt für bestimmte High-End-Smartphones. In dieser Kategorie ist Indien zu einem immer wichtigeren Produktionszentrum geworden. Selbst wenn diese Ausnahme später zurückgezogen werden sollte, gehen Analysten davon aus, dass Indien aufgrund der umfangreichen Investitionen in die Lieferkette ein wichtiges Produktionszentrum für Smartphones für den US-Markt bleiben wird.

Die Kombination aus unserer Meinung nach attraktiveren Bewertungen für indische Aktien, robusten Fundamentaldaten des Finanzsektors, strukturellen Technologieinvestitionen und einer sich wandelnden Rolle innerhalb der globalen Lieferketten veranlasst viele Anleger dazu, dies als günstigen Einstiegspunkt in diesen dynamischen Markt zu betrachten.

Abgesehen von den Zollrisiken, die die Wettbewerbsfähigkeit Indiens im Exportbereich beeinträchtigen könnten, bestehen weiterhin strukturelle Probleme im Industriesektor, auch wenn Dienstleistungen und Landwirtschaft weiterhin das Wachstum vorantreiben.

Angesichts der laufenden Verhandlungen zwischen den USA und Indien und der bekannten Neigung von Präsident Trump, seine Handelspolitik zu revidieren, bleibt jedoch unklar, ob diese erhöhten Zölle letztendlich Bestand haben werden. Sollten sie rückgängig gemacht oder abgeschwächt werden, könnten sie eher als vorübergehender Gegenwind denn als strukturelle Bedrohung angesehen werden. Die USA machen etwa 20 % der Warenexporte Indiens aus.

Als Reaktion darauf hat Premierminister Narendra Modi eine Reihe von politischen Reformen zur Stärkung der inländischen Widerstandsfähigkeit beschleunigt, darunter eine Überarbeitung der Verbrauchsteuer des Landes, die darauf abzielt, die Auswirkungen der Zölle abzumildern. Die erneute Konzentration der Regierung auf Infrastrukturinvestitionen und konsumorientierte Konjunkturmaßnahmen soll ebenfalls die wirtschaftliche Dynamik stärken und ein nachhaltiges Wachstum unterstützen.

Die Senkung der indischen Waren- und Dienstleistungssteuer (GST), die Ende September in Kraft treten soll, dürfte einen erheblichen fiskalischen Anreiz darstellen, um die Auswirkungen der Zölle abzuschwächen. Neben den direkten Steuererleichterungen im Februar, den Steuersenkungen und der Abschwächung der Inflation könnten diese Senkungen mehrere Kanäle für eine Nachfragebeschleunigung schaffen.

Eine niedrigere GST auf lebenswichtige Güter könnte auch die Inflation im Einzelhandel verringern, insbesondere wenn die Einsparungen an die Verbraucher weitergegeben werden. Wir gehen davon aus, dass sich diese Effekte bereits bei den Unternehmensgewinnen des nächsten Quartals bemerkbar machen könnten.

Zu den direkten Nutznießern gehören Automobile, schnelllebige Konsumgüter und Versicherungen, der breitere Konsumschub könnte allerdings Sektoren wie dem diskretionären Einzelhandel und Nichtbanken-Finanzwerten zugutekommen. Vor dem Hintergrund sich wandelnder Handelsdynamiken traf Premierminister Modi kürzlich am Rande des Gipfeltreffens der Shanghai Cooperation Organization mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping zusammen.

Dies war Modis erster Besuch in China seit sieben Jahren. Die Staatschefs führten mehrere Gespräche und bekundeten ihr Bestreben nach einer stärkeren Partnerschaft sowie Indiens Fähigkeit, strategische bilaterale Optionen zu entwickeln.

Erfreulicherweise prognostiziert der aktuelle Weltwirtschaftsausblick des IWF für Indien ein BIP-Wachstum von 6,5 % für die Jahre 2025 und 2026, womit das Land vor China und vielen anderen Ländern der Region liegt. Diese nachhaltigen Wachstumsaussichten in Verbindung mit den laufenden Strukturreformen unterstreichen Indiens Status als die am schnellsten wachsende große Volkswirtschaft der Welt.

Abbildung 1: Indien übertrifft die Wachstumsprognosen für die Schwellenländer 2025

Geschätztes BIP-Wachstum der Schwellenländer im Jahr 2025 im Vergleich zu den Industrieländern

* IWF-Schätzungen vom August 2025. Quellen: FactSet, Internationaler Währungsfonds. Es kann nicht garantiert werden, dass eine Schätzung, Prognose oder Prognose eintreten wird.

Darüber hinaus deutet eine Umfrage von Bloomberg unter Ökonomen darauf hin, dass Indien im nächsten Jahr mit einer Wahrscheinlichkeit von nahezu null in eine Rezession geraten wird – ein starker Kontrast zu Mexiko, das weiterhin stark den Konjunkturzyklen der USA ausgesetzt ist, und zu Kanada, wo einige Indikatoren wie rückläufige Produktion und schwächere Beschäftigungszahlen darauf hindeuten, dass eine Rezession bereits eingesetzt haben könnte (siehe Abbildung 2).

Abbildung 2: Weltweite Rezessionswahrscheinlichkeit

Rezessionswahrscheinlichkeit in einem Jahr (Stand 14. August 2025)

Hinweis: Zeigt die mittlere prognostizierte Rezessionswahrscheinlichkeit an. Diese Prognosen leiten sich aus den jüngsten monatlichen und vierteljährlichen Umfragen von Bloomberg sowie aus Prognosen verschiedener Banken ab. Quelle: Bloomberg.

In der Vergangenheit wurde Indien im Vergleich zu anderen Schwellenländern mit einem Aufschlag gehandelt, was seine starken Fundamentaldaten und sein Wachstumspotenzial widerspiegelt.

Die jüngsten Marktkorrekturen haben die Bewertungen jedoch gedrückt, so dass die Kurs-Gewinn-Schätzungen des MSCI India Index für das gesamte Kalenderjahr 2025 auf das 24-fache gestiegen sind – was im Großen und Ganzen mit dem der USA mit 24,2 x übereinstimmt.

Dies ist der geringste Bewertungsunterschied Indiens zu den Vereinigten Staaten seit 2016. Da die Gewinnprognosen der Unternehmen weiterhin stabil bleiben, glauben wir, dass diese Bewertungsanpassung das Risiko-Ertrags-Profil für neue Allokationen verbessert – insbesondere für Anleger, die ein wachstumsstarkes Engagement mit einem verbesserten relativen Wert suchen.

Der indische Finanzsektor hat sich deutlich besser entwickelt als andere Segmente, wobei der Nifty Financial Services Index – eine Benchmark für Banken, Versicherungen und diversifizierte Finanzwerte – im Juni Rekordhöhen erreichte und in der ersten Jahreshälfte um mehr als 15 % zulegte.[1] Diese Rallye spiegelt die verbesserte Qualität der Vermögenswerte, stärkere Bilanzen und eine robuste Kreditnachfrage wider, die durch Rekordgewinne im Bankensektor im Geschäftsjahr 2025 unterstrichen wird.

Von der Rhetorik zum Handeln bei den Chips-Ambitionen

Indien setzt seine ehrgeizigen Ziele im Halbleiterbereich in konkrete Fortschritte um. Mit einer milliardenschweren, von der Regierung unterstützten Initiative hat Premierminister Modi ein klares Bekenntnis zum Aufbau eines eigenständigen Halbleiter-Ökosystems signalisiert.

Dieser Sektor zieht nicht nur multinationale Unternehmen an, sondern fördert auch einen schnell wachsenden Pool an einheimischen Talenten – von hochqualifizierten Forschungs- und Entwicklungsaufgaben bis hin zu Positionen in der Fertigung und Lieferkette. Damit leisten Halbleiter einen wichtigen Beitrag zur allgemeinen wirtschaftlichen Transformation Indiens und zu seinem technologiegetriebenen Wachstum.

Angesichts der Neuausrichtung der globalen Halbleiter-Lieferketten – ausgelöst durch geopolitische Veränderungen und die Notwendigkeit der Diversifizierung – positioniert sich Indien durch seine zunehmende Bedeutung in diesem wichtigen Sektor sowohl als Produktionszentrum als auch als bedeutender Arbeitgeber.

Diese Entwicklung ergänzt Indiens Position als Alternative zu China in der Lieferkette, da multinationale Unternehmen und Investoren angesichts zunehmender geopolitischer Unsicherheiten aktiv versuchen, ihre Beschaffungs- und Produktionsstandorte zu diversifizieren.

Ein digitales Kraftpaket

Indien ist die Heimat einer der weltweit größten Populationen von Smartphone-Nutzern, Internet-Abonnenten und digitalen Transaktionsvolumen. Die umfangreiche öffentliche digitale Infrastruktur – einschließlich eines nationalen biometrischen ID-Systems und eines Echtzeit-Zahlungsnetzwerks – generiert täglich riesige Datenmengen.

Diese digitale Dynamik hat Indien zum am schnellsten wachsenden Markt für ChatGPT gemacht, wobei einige Schätzungen darauf hindeuten, dass es mit rund 14 % der Gesamtnutzer inzwischen die größte Nutzerbasis der Plattform darstellt.

Indiens drängendste Herausforderungen – in den Bereichen Gesundheit, Bildung, Landwirtschaft und öffentliche Dienstleistungen – stellen auch seine größten Chancen dar. Mit einer großen Bevölkerung, einem florierenden Technologiesektor und einer robusten digitalen Infrastruktur ist Indien unserer Meinung nach einzigartig positioniert, um künstliche Intelligenz und digitale Lösungen zu skalieren, die neben dem Wirtschaftswachstum auch eine bedeutende soziale Wirkung erzielen können.

In Übereinstimmung mit dieser Vision haben Regierungsbeamte die mutige IndiaAI Mission ins Leben gerufen, die durch öffentliche Investitionen in Höhe von über 1,25 Milliarden US-Dollar unterstützt wird.

Diese Initiative zielt darauf ab, eine nationale Recheninfrastruktur aufzubauen, einheimische KI-Modelle zu entwickeln, KI-Sicherheitsrahmen zu etablieren und die Finanzierung von Start-ups und Forschungszentren zu fördern – und damit den Grundstein für Indiens Führungsrolle bei der KI-Innovation zu legen.

Mehr als Dienstleistungen und Konsum – ein sich entwickelndes Produktionszentrum

Da globale Unternehmen und Investoren sich zunehmend von traditionellen Produktionszentren abwenden, glauben wir, dass Indien als wichtige Alternative zu China immer mehr in den Fokus rückt. Seine wachsenden Produktionskapazitäten, die sich verbessernde Infrastruktur, die günstige demografische Entwicklung und politische Anreize machen es zu einem strategischen Knotenpunkt in globalen Lieferketten.

Unserer Meinung nach stärkt diese sich wandelnde Rolle Indiens langfristige Attraktivität für Investoren – nicht nur als konsumgetriebener Markt, sondern auch als wichtiger Akteur im globalen industriellen Ökosystem.

Dina Ting, Leiterin des Global Index Portfolio Management bei Franklin Templeton

AUCH INTERESSANT

– Rüstungsnews –

Milliarden-Deal: Indonesien bestellt 48 türkische KAAN-Kampfjets

Indonesien hat einen Vertrag über den Kauf von 48 KAAN-Kampfflugzeugen der fünften Generation aus der Türkei im Wert von 10 Mrd. USD unterzeichnet