Russland: Schwere Explosion an Ölpipeline bei Moskau

Moskau – Am gestrigen Dienstag erschütterte eine gewaltige Explosion die Hauptölpipeline Rjasan-Moskau in der russischen Region Rjasan, verursachte einen Großbrand und unterbrach den Transport von Erdölprodukten nach Moskau auf unbestimmte Zeit.

Die Pipeline, eine wichtige Versorgungsader für die russische Hauptstadt, wurde laut mehreren Quellen, darunter ukrainische Geheimdienste und internationale Nachrichtenagenturen, schwer beschädigt.

Die Explosion, die sich in der Nähe des Dorfes Bozhatkovo im Bezirk Zheleznodorozhny in Rjasan ereignete, wurde zuerst von Anwohnern in den sozialen Medien gemeldet, die von einem lauten „Knall” und einem anschließenden Großbrand berichteten.

Ukrainische Medien bestätigten unter Berufung auf Quellen im Hauptnachrichtendienst (HUR) des ukrainischen Verteidigungsministeriums die Explosion und ihre erheblichen Folgen. The Kyiv Independent, Ukrainska Pravda und Interfax-Ukraine gehörten zu den Medien, die berichteten, dass der Vorfall eine der wichtigsten Kraftstoffversorgungsleitungen Moskaus unterbrochen habe.

Laut HUR-Quellen führte die Explosion zu einem sich schnell ausbreitenden Feuer, was die Bemühungen der russischen Behörden, die Situation unter Kontrolle zu bringen, erschwerte. Rettungsdienste und Reparaturteams wurden innerhalb weniger Stunden zum Einsatzort entsandt, aber lokalen Berichten zufolge dauerten die Bemühungen zur Löschung des Brandes und zur Begutachtung der Schäden noch an.

Pipeline von großer Bedeutung

Die Pipeline, die seit ihrer Umwidmung im Jahr 2018 vom staatlichen Unternehmen Transneft für den Transport von Kraftstoff betrieben wird, ist für den zivilen und militärischen Kraftstoffbedarf in Russland von entscheidender Bedeutung.

Die Ursache der Explosion wurde zwar noch nicht offiziell bestätigt, doch folgt der Vorfall auf eine Reihe von ukrainischen Drohnenangriffen und Sabotageaktionen gegen russische Energieinfrastrukturen, die darauf abzielen, die Kriegswirtschaft Moskaus zu untergraben.

Ukrainische Behörden haben sich nicht ausdrücklich zu diesem konkreten Angriff bekannt, doch der Zeitpunkt fällt mit verstärkten ukrainischen Bemühungen zusammen, die russischen Öl- und Gaslieferungen zu stören, wie Reuters und Euromaidan Press berichten.

Russische Beamte haben noch keine detaillierte Stellungnahme zu der Explosion abgegeben, und Vertreter von Transneft berechnen Berichten zufolge derzeit das Ausmaß der Schäden. Anwohner berichteten von der Anwesenheit von Strafverfolgungsbehörden und Reparaturteams, die daran arbeiten, die Folgen zu mildern, aber die unbefristete Einstellung des Kraftstofftransports hat zu Befürchtungen über mögliche Engpässe in Moskau geführt.

Reihe von Anschlägen auf russischen Energiesektor

Die Explosion der Pipeline zwischen Rjasan und Moskau ist der jüngste in einer Reihe von Anschlägen auf den russischen Energiesektor, nachdem zuvor bereits Raffinerien in Rjasan, Wolgograd und anderen Regionen angegriffen worden waren. Diese Störungen haben in einigen Regionen Russlands zu Kraftstoffengpässen und einem Anstieg der Benzinpreise geführt, obwohl Moskau laut The Independent dank der Lieferungen aus nahe gelegenen Raffinerien bislang größere Engpässe vermeiden konnte.

Angesichts der sich entwickelnden Lage beobachtet die internationale Gemeinschaft weiterhin die eskalierenden Vergeltungsschläge zwischen Russland und der Ukraine gegen die Energieinfrastruktur, die weitreichende Auswirkungen auf die regionale Stabilität und die globalen Energiemärkte haben.