Gaza: Ein weiterer Toter durch herabfallende Hilfspakete

Ein 75-jähriger Palästinense wurde am Sonntag getötet, als ein aus der Luft abgeworfenes Hilfspaket direkt auf sein Zelt fiel

Gaza – Ein 75-jähriger Palästinenser, Saber al-Zamili, wurde am Sonntag getötet, als ein aus der Luft abgeworfenes Hilfspaket direkt auf sein Zelt im Gebiet Bir 19 in Mawasi Khan Younis, einer ausgewiesenen humanitären Zone im Süden des Gazastreifens, fiel, wie seine Familie mitteilte.

Der Vorfall, über den Middle East Eye (MEE) berichtete, unterstreicht die anhaltenden Gefahren von Hilfslieferungen aus der Luft angesichts der sich verschärfenden humanitären Krise im Gazastreifen.

Saber al-Zamili befand sich in seinem provisorischen Zelt, als das aus einem Flugzeug abgeworfene Hilfspaket abstürzte und ihm tödliche Verletzungen zufügte. Seine Familie beschrieb den verheerenden Moment und berichtete, dass der ältere Mann keine Chance hatte zu fliehen, als das schwere Paket auf seine Unterkunft traf.

Seine Tochter Sarah al-Zamili sagte, sein Körper sei mit schweren Verletzungen unter dem Paket hervorgeholt worden.

„Sein ganzer Körper war gebrochen“, sagte sie unter Tränen und fügte hinzu, dass sie ihn ins Kuwaiti Hospital in Rafah gebracht hätten. Er wurde später in das Nasser-Krankenhaus in Khan Younis gebracht, wo er für tot erklärt wurde.

Das Nasser-Krankenhaus bestätigte den Vorfall und teilte mit, dass al-Zamili kurz nach dem Unfall seinen Verletzungen erlag. Der Luftabwurf, der wichtige Hilfsgüter zur Linderung der weit verbreiteten Hungersnot liefern sollte, führte stattdessen zu weiteren zivilen Opfern in dem vom Krieg zerrütteten Gebiet.

„Das ist keine sichere Methode, um Hilfsgüter zu verteilen – weder die Luftabwürfe noch die amerikanischen Hilfslieferungen oder die Lastwagen“, sagte sie gegenüber MEE.

„Das ist Grausamkeit gegenüber dem palästinensischen Volk. Was sie uns antun, ist ungerecht … Das ist keine Art, das palästinensische Volk zu ernähren, sondern eine Methode der Demütigung und Unterdrückung.“

Diese Tragödie reiht sich ein in eine Serie tödlicher Vorfälle durch Luftabwürfe in Gaza. Anfang dieses Monats, am 9. August, wurde ein 14-jähriger palästinensischer Junge, Muhannad Zakaria Eid, in der Nähe des Netzarim-Korridors im Zentrum von Gaza von einer herabfallenden Hilfsgüterpalette erschlagen, wie Al Jazeera berichtete.

Im Oktober 2024 wurde ein 3-jähriger Junge, Sami Ayyad, in Khan Younis getötet, als ein Hilfspaket auf dem Zelt seiner Familie landete. Diese Vorfälle verdeutlichen die tödlichen Risiken von Luftabwürfen, die oft unter chaotischen Bedingungen stattfinden, wenn verzweifelte Menschenmengen um knappe Vorräte kämpfen.

