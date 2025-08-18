Bericht: Sexuelle Gewalt Teil israelischer Kriegsstrategie

Der Bericht dokumentiert eine Vielzahl von Verstößen gegen palästinensische Frauen, Männer, Mädchen und Jungen in den besetzten palästinensischen Gebieten

Genf – Israel hat zunehmend sexuelle, reproduktive und andere Formen geschlechtsspezifischer Gewalt gegen Palästinenser eingesetzt, um deren Recht auf Selbstbestimmung zu untergraben, und durch die systematische Zerstörung von Einrichtungen der sexuellen und reproduktiven Gesundheitsversorgung Völkermord begangen.

Dies geht aus einem Bericht hervor, der von der Unabhängigen Internationalen Untersuchungskommission der Vereinten Nationen für das besetzte palästinensische Gebiet, einschließlich Ostjerusalem, und Israel veröffentlicht wurde.

Der Bericht dokumentiert eine Vielzahl von Verstößen gegen palästinensische Frauen, Männer, Mädchen und Jungen in den besetzten palästinensischen Gebieten seit dem 7. Oktober 2023, die einen wesentlichen Bestandteil der Misshandlung von Palästinensern darstellen und Teil der rechtswidrigen Besetzung und Verfolgung der palästinensischen Bevölkerung als Gruppe sind.

„Die von der Kommission gesammelten Beweise zeigen einen bedauerlichen Anstieg sexueller und geschlechtsspezifischer Gewalt“, sagte Navi Pillay, Vorsitzende der Kommission. „Es lässt sich nicht leugnen, dass Israel sexuelle und geschlechtsspezifische Gewalt gegen Palästinenser einsetzt, um sie zu terrorisieren und ein System der Unterdrückung aufrechtzuerhalten, das ihr Recht auf Selbstbestimmung untergräbt.“

Die Veröffentlichung des Berichts wurde von einer zweitägigen öffentlichen Anhörung begleitet, die in Genf stattfand. Dabei hörte die Kommission Opfer und Zeugen sexueller und reproduktiver Gewalt sowie medizinisches Personal, das ihnen geholfen hatte, aber auch Vertreter der Zivilgesellschaft, Wissenschaftler, Juristen und medizinische Experten an.

Der Bericht kam zu dem Schluss, dass sexuelle und geschlechtsspezifische Gewalt – deren Häufigkeit und Schwere zugenommen hat – in den besetzten palästinensischen Gebieten als Kriegsstrategie Israels zur Unterwerfung und Vernichtung des palästinensischen Volkes eingesetzt wird.

Bestimmte Formen sexueller und geschlechtsspezifischer Gewalt – wie erzwungenes öffentliches Entkleiden und Nacktheit, sexuelle Belästigung einschließlich Vergewaltigungsdrohungen sowie sexuelle Übergriffe – sind Teil der Standardvorgehensweise der israelischen Sicherheitskräfte gegenüber Palästinensern.

Andere Formen sexueller und geschlechtsspezifischer Gewalt, darunter Vergewaltigung und Gewalt gegen die Genitalien, wurden entweder auf ausdrücklichen Befehl oder mit stillschweigender Billigung der obersten zivilen und militärischen Führung Israels begangen, heißt es in dem Bericht.

Auch in Bezug auf sexuelle und geschlechtsspezifische Verbrechen, die von israelischen Siedlern im Westjordanland begangen werden, herrscht ein Klima der Straflosigkeit, mit dem Ziel, die palästinensische Bevölkerung einzuschüchtern und zu vertreiben.

„Die entlastenden Aussagen und Handlungen israelischer Führer und die mangelnde Wirksamkeit des Militärjustizsystems bei der Verfolgung von Fällen und der Verurteilung von Tätern senden eine klare Botschaft an die Mitglieder der israelischen Sicherheitskräfte, dass sie solche Handlungen weiterhin begehen können, ohne Rechenschaft befürchten zu müssen“, sagte Pillay.

„In diesem Zusammenhang ist die Rechenschaftspflicht durch den Internationalen Strafgerichtshof und nationale Gerichte, durch ihr innerstaatliches Recht oder die Ausübung der universellen Gerichtsbarkeit, von entscheidender Bedeutung, wenn die Rechtsstaatlichkeit gewahrt und den Opfern Gerechtigkeit widerfahren soll.“

Die Kommission stellte fest, dass israelische Streitkräfte systematisch Einrichtungen für sexuelle und reproduktive Gesundheitsversorgung in ganz Gaza zerstört haben. Gleichzeitig haben sie eine Belagerung verhängt und humanitäre Hilfe verhindert, darunter die Bereitstellung notwendiger Medikamente und Ausrüstung zur Gewährleistung einer sicheren Schwangerschaft, Entbindung und Nachsorge sowie Neugeborenenversorgung.

Diese Handlungen verletzen die reproduktiven Rechte und die Autonomie von Frauen und Mädchen sowie ihr Recht auf Leben, Gesundheit, Familiengründung, Menschenwürde, körperliche und geistige Unversehrtheit, Freiheit von Folter und anderer grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung sowie Selbstbestimmung und den Grundsatz der Nichtdiskriminierung.

Frauen und Mädchen sind aufgrund von Komplikationen im Zusammenhang mit Schwangerschaft und Geburt gestorben, weil die israelischen Behörden ihnen den Zugang zu reproduktiver Gesundheitsversorgung verweigert haben – Handlungen, die einem Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Form von Ausrottung gleichkommen.

Die Kommission stellte fest, dass die israelischen Behörden durch die systematische Zerstörung der sexuellen und reproduktiven Gesundheitsversorgung einen Teil der Fortpflanzungsfähigkeit der Palästinenser in Gaza als Gruppe zerstört haben, was zwei Kategorien von Völkermordhandlungen im Römischen Statut und in der Völkermordkonvention entspricht, darunter die vorsätzliche Schaffung von Lebensbedingungen, die auf die physische Vernichtung der Palästinenser abzielen, und die Verhängung von Maßnahmen, die Geburten verhindern sollen.

„Die gezielten Angriffe auf Einrichtungen der reproduktiven Gesundheitsversorgung, darunter direkte Angriffe auf Entbindungsstationen und die wichtigste Klinik für künstliche Befruchtung in Gaza, in Verbindung mit dem Einsatz von Hunger als Kriegsmittel haben sich auf alle Aspekte der Fortpflanzung ausgewirkt“, sagte Kommissarin Pillay.

„Diese Verstöße haben nicht nur Frauen und Mädchen unmittelbar schweren körperlichen und seelischen Schaden und Leid zugefügt, sondern auch irreversible langfristige Auswirkungen auf die psychische Gesundheit und die Reproduktions- und Fruchtbarkeitsaussichten der palästinensischen Bevölkerung als Ganzes.“

Die Kommission stellte einen steigenden Anteil weiblicher Todesopfer in Gaza fest, die in beispiellosem Ausmaß infolge einer israelischen Strategie zu beklagen sind, bei der gezielt Wohngebäude angegriffen und in dicht besiedelten Gebieten schwere Sprengstoffe eingesetzt werden.

Die Kommission dokumentierte auch Fälle, in denen Frauen und Mädchen jeden Alters, darunter auch Schwangere, gezielt angegriffen wurden – Handlungen, die das Verbrechen gegen die Menschlichkeit des Mordes und das Kriegsverbrechen der vorsätzlichen Tötung darstellen.

