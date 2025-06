Teilen

Zu diesem Zeitpunkt berät die Regierung Italiens über eine grundlegende Reform hinsichtlich der Glücksspielbranche des Landes.

Durch die geplante Reform soll das illegale Angebot ausländischer Online Portale eingedämmt werden, transparente Rahmenbedingungen gelten und der Schutz der Spieler verstärkt werden. Der Fokus der italienischen Regierung liegt besonders auf dem digitalen Segment der Glücksspielbranche des Landes. Die bevorstehende Reform wird jedoch auch kritisch betrachtet.

Einige Vertreter der italienischen Online Glücksspielbranche befürchten, dass durch die Einführung der geplanten Reformen eine Halbierung des legalen Online Casino Angebots in Italien unausweichlich ist. Längst nicht alle derzeit legalen Betreiber von Online Casino Portalen in Italien werden die Regulierungen, welche mit den neuen Reformen verbunden sind, einhalten können.

Das legale Online Casino Angebot des Landes würde drastisch schrumpfen, was dazu führen könnte, dass mehr italienische Spieler auf illegale Angebote ausweichen würden. Es steht das Argument im Raum, dass sich die geplante Reform der italienischen Regierung eher kontraproduktiv als förderlich gestaltet, um die geplanten Ziele zu erreichen.

Ist die wachsende Beliebtheit illegaler Online Casino Portale eine Reaktion auf eine schlechte Regulation?

Insbesondere ein bestimmtes regulatorisches Thema beschäftigt die italienische Regierung und sorgt für reichlich Kopfschmerzen. In Italien ist das internationale Lizenzregister LUGAS nicht aktiv und die Nutzung illegaler Online Casino Portale, welche ohne italienische Glücksspiellizenz operieren, nimmt zu.

Diese Online Casino Portale weisen teilweise eine Lizenz eines anderen EU Landes auf, oder besitzen gar keine gültige Glücksspiellizenz. In beiden Fällen wird durch die Nutzung dieser Online Casino Portale jegliche regulatorische Maßnahme der zuständigen Behörden Italiens umgangen. So zum Beispiel die Beschränkungen hinsichtlich Glücksspielwerbung, Verifikationsprozesse der Identität und Limits hinsichtlich Spielzeit sowie Einsätzen.

Innerhalb der vergangen Jahre hat die Nutzung solcher Anbieter durch die Online Glücksspielgemeinde Italiens stark zugenommen. Manche Spieler aus Italien wissen nicht, dass Sie auf einem illegalen Online Casino Portal spielen, während wiederum andere gezielt nach diesen unseriösen Angeboten suchen. Zweites unter Vorbehalt der strengen Regulierungen, welche in Italien für Betreiber von lizenzierten Online Casino Portalen gelten.

Laut einer professionellen Analyse, welche durch einige völlig unabhängige Fachportale durchgeführt wurde, spielen mehr als ein Viertel der Glücksspielfreunde Italiens wissend oder nicht wissend auf einem illegalen Online Casino Portal ohne gültige Lizenz.

Der Trend bewegt sich aufwärts und liegt bereits heute (Juni 2025) bei ungefähr 27 % der aktiven Online Casino Spieler des Landes. Experten erkennen hier einen klaren Zusammenhang und warnen davor, die regulatorischen Maßnahmen des italienischen Online Glücksspielmarktes noch weiter zu verschärfen. Der Reiz, auf illegale Online Casino Portale auszuweichen, wird nach deren Meinung zu einem großen Teil durch zu strenge Gesetzgebungen befeuert.

Die Regierung Italiens möchte durch neue Regulierungen der italienischen Glücksspielbranche genau das Gegenteil erreichen. Kritiker befürchten jedoch, dass aufgrund zu strenger Regulierungen noch weniger Lizenzen als bis dato vergeben werden könnten. Sollte dieser Fall eintreffen, so würde der illegale Online Casino Markt weiter wachsen.

Die wirtschaftliche Bedeutung des italienischen Online Glücksspielmarkts

Italiens Glücksspielbranche ist eine der größten in ganz Europa. Im Jahr 2023 belief sich der GGR (Bruttospielertrag) laut der italienischen Steuerbehörde auf beachtliche € 19 Milliarden. Knapp ein Viertel davon ist auf die Nutzung legaler Online Casino Portale zurückzuführen.

Italienische Betreiber nahmen stolze € 4,5 Milliarden durch ihre Online Casino Dienstleistungen ein. Seit 2023 wächst der Online Glücksspielmarkt in einem rasanten Tempo. Auftakt dieser Entwicklung war die Coronapandemie. Menschen weltweit blieben gezwungenermaßen daheim und nutzen seitdem vermehrt Online Dienstleistungen. Italien ist hier keine Ausnahme.

Aus wirtschaftlicher Sicht ist der Online Glücksspielsektor von sehr großer Bedeutung für den italienischen Staat. Jedes Jahr profitiert Italien erheblich durch die Einnahmen in € Milliardenhöhen, welche durch diesen Wirtschaftszweig generiert werden. Dazu gehören zum einen die Steuerabgaben, welche lizenzierte Betreiber leisten müssen und zum anderen die Lizenzgebühren, welche für diese belastend hinzukommen.

Falls durch die geplanten neuen Regulierungen eine Verkleinerung des Online Glücksspielmarktes in Italien stattfinden sollte, so ist mit starken Einbußen hinsichtlich Steuereinnahmen und Lizenzgebühren zu rechnen. Denn italienische Spieler könnten sich vermehrt dazu entscheiden, das illegale Angebot aus dem Ausland aufgrund fehlender legaler Vielfalt zu nutzen.

Der Schutz der Spieler steht der Verkleinerung des Marktes gegenüber

Die Regierung Italiens plant, die italienische Bevölkerung durch die neue Glücksspielreform besser vor der Entwicklung einer Spielsucht schützen, oder bereits betroffene Spieler vom Spielen abzuhalten.

Ungefähr 2 % der erwachsenen Italiener weisen laut einer Studie ein riskantes Spielverhalten auf. Als gefährdet gelten insgesamt 1,3 Millionen Spieler. Es sind Maßnahmen wie noch strengere Werbebeschränkungen, striktere Limits und eine Sperrdatei in der Planung.

Experten bezweifeln, dass der Plan der Regierung aufgehen wird. Denn wenn das Angebot legaler Online Casino Portale eingeschränkt wird, könnten Spieler logischerweise eher mit dem Gedanken spielen, auf den nicht regulierten Markt auszuweichen. Dort existiert kein Spielerschutz und die Risiken würden immens ansteigen.

Ein Blick auf die Nachwirkungen der Glücksspielregulierung in Nachbarländern

Die internationale Erfahrung hinsichtlich der Reformen von Glücksspielbranchen verschiedener Länder zeigt, dass diese oft unerwünschte Nebeneffekte haben. In Deutschland und in Schweden konnte der illegale Markt trotz strenger Regulierungen weiter an Fahrt zulegen. Italien weist ein ähnliches Maß an politischer Spannung, wirtschaftlicher Sorge und Datenschutzbedenken auf.

Die geplante Glücksspielreform Italiens zwischen Chaos und Kontrolle

Die Regierung Italiens verfolgt mit der geplanten neuen Glücksspielreform ehrgeizige Ziele. Übermäßige Regulierungen könnten den legalen Markt jedoch schwächen und unkontrollierte Anbieter stärken.

Ob der geplante Balanceakt gelingt, bleibt abzuwarten. Es könnte schon bald dazu kommen, dass die EU Kommission eingreift und allgemeingültige Regulierungen für Gesamteuropa verabschiedet. Der entsprechende Gesetzesentwurf wird aktuell im EU Parlament diskutiert.

AUCH INTERESSANT

– Rüstungsnews –

Milliarden-Deal: Indonesien bestellt 48 türkische KAAN-Kampfjets

Indonesien hat einen Vertrag über den Kauf von 48 KAAN-Kampfflugzeugen der fünften Generation aus der Türkei im Wert von 10 Mrd. USD unterzeichnet