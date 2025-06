Teheran – Nahid Poureisa, Analystin bei Press TV (Iran), erklärte in einem Video, das am 22. Juni 2025 auf dem X-Kanal „AlAqsaRevolt“ veröffentlicht wurde, dass der amerikanische Angriff auf iranische Atomanlagen dem Iran einen „sehr guten Vorwand“ geliefert habe, um die USA und Israel zu zerstören.

Sie sagte, dass die iranischen Befehlshaber seit Jahrzehnten auf die Gelegenheit gewartet haben, das zu tun, was sie „heute oder morgen“ tun werden – das „zionistische Gebilde zu beenden“ und die „Yankees aus der Region zu entfernen“, und fügte hinzu: „Genug ist genug.“

Poureisa warnte, dass die Angreifer die verheerenden Folgen ihres Handelns verstehen müssten. Sie sagte, die USA hätten es gewagt, in den iranischen Luftraum einzudringen, und erklärte, der Krieg werde mit einem vollständigen Sieg des Iran enden. Danach, erklärte sie, werde der Iran zu einer großen Weltmacht aufsteigen – und sie warnte die Amerikaner, sie sollten „zu Gott für Ihre Existenz beten“.

Sie beschuldigte die USA mit der Tötung des iranischen Kommandauers Qasem Soleimani im Januar 2020. Die Iraner hätten dies nicht vergessen und warteten seitdem auf diesen Moment.

„Danke – es war so schwer, diese Wut zurückzuhalten“, sagte sie, „aber jetzt ist die Zeit gekommen.“ Der Iran stehe „an der Spitze der unterdrückten Völker der Welt“ und erlebe den Moment der Islamischen Revolution von 1979 wieder. „Ihr werdet sehen – Tod für Amerika!“

US-Piloten warfen am Sonntagmorgen 30.000-Pfund-Bomben auf zwei wichtige unterirdische Urananreicherungsanlagen im Iran ab und versetzten damit einem Atomprogramm den Todesstoß, wie die amerikanische Militärführung glaubt. Amerikanische Marines unterstützten die Überraschungsmission, indem sie von einem U-Boot aus Dutzende von Marschflugkörpern auf mindestens eine weitere Anlage abfeuerten.

Unter dem Namen Operation Midnight Hammer (Mitternachtshammer) bezeichneten US-Beamte den Plan als „Präzisionsschlag“, der „das iranische Atomprogramm zerstörte“, auch wenn sie einräumten, dass eine Bewertung noch im Gange sei. Der Iran bestritt seinerseits, dass nennenswerte Schäden entstanden seien, und die Teheran versprach, Vergeltung zu üben.

Vom amerikanischen Kernland aus starteten B-2-Tarnkappenbomber mit insgesamt 420.000 Pfund Sprengstoff, unterstützt von einer Armada von Tankflugzeugen und Kampfjets, von denen einige ihre eigenen Waffen abfeuerten. US-Beamte erklärten, der Iran habe weder den ankommenden Beschuss bemerkt, noch einen Schuss auf die getarnten amerikanischen Jets abgegeben.

Die Operation stützte sich auf eine Reihe von Täuschungstaktiken und Täuschungsmanövern, um die Geheimhaltung aufrechtzuerhalten, sagten US-Beamte Stunden nach dem Angriff, dem neun Tage israelischer Angriffe vorausgegangen waren, die die militärische Führung und die Luftabwehr des Iran schwächten.

Noch bevor die Flugzeuge abhoben, waren bereits Elemente der Irreführung im Spiel. Nachdem er Teile des Plans in Gang gesetzt hatte, kündigte Trump am Donnerstag öffentlich an, dass er innerhalb von zwei Wochen eine Entscheidung darüber treffen werde, ob er den Iran angreifen werde – angeblich, um zusätzliche Zeit für Verhandlungen zu gewinnen, in Wirklichkeit aber, um den bevorstehenden Angriff zu verschleiern.

Eine Gruppe von B-2 Tarnkappenbombern flog am Samstag von Missouri aus nach Westen und zog die Aufmerksamkeit von Amateurflugzeugbeobachtern, Regierungsbeamten und einigen Medien auf sich, als sie sich auf einen US-Luftwaffenstützpunkt im Pazifik zubewegten. Zur gleichen Zeit flogen sieben weitere B-2 mit je zwei „Bunker Buster“-Bomben ostwärts, wobei die Kommunikation auf ein Minimum beschränkt wurde, um keine Aufmerksamkeit zu erregen.

Luftwaffengeneral Dan Caine, der Vorsitzende der Vereinigten Stabschefs, sagte bei der Besprechung am Sonntag, dass dies alles „Teil eines Plans zur Aufrechterhaltung der taktischen Überraschung“ war und dass nur „eine extrem kleine Anzahl von Planern und wichtigen Führungskräften“ in Washington und Florida, wo das US-Zentralkommando seinen Sitz hat, davon wusste.

