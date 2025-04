Teilen

Tokio – Ein Hotel in Japan hat einen diplomatischen Feuersturm ausgelöst, nachdem es von einem israelischen Touristen verlangt hatte, eine Erklärung zu unterschreiben, in der er bestätigen musste, dass er während seines Militärdienstes keine Kriegsverbrechen begangen habe.

Der Tourist, ein ehemaliger Sanitäter der israelischen Marinereserve, checkte gerade im Wind Villa Hotel in Kyoto ein, als ihm das Personal ein Formular mit der Überschrift „Erklärung über die Nichtbeteiligung an Kriegsverbrechen“ vorlegte.

In dem Dokument musste er bestätigen, dass er keine Handlungen wie Angriffe auf Zivilisten, Vergewaltigungen oder Folter begangen hatte, wie sie im Römischen Statut des Internationalen Strafgerichtshofs aufgeführt sind.

„In diesem Dokument steht unter anderem, dass ich weder vergewaltigt noch Menschen ermordet habe, die eine weiße Fahne gehisst haben, noch ein Kriegsverbrechen begangen habe“, sagte der Tourist. „Das ist absurd und lächerlich. Ich habe ihm gesagt, dass wir keine Frauen und Kinder töten, warum sollten wir das tun?“

Der Tourist verwies den Vorfall an den israelischen Botschafter in Japan, Gilad Cohen, und richtete ein Schreiben an den Gouverneur von Kyoto, Takatoshi Nishiwaki, in dem er seine Besorgnis über die diskriminierenden Praktiken zum Ausdruck brachte, berichtet die israelische Tageszeitung Jerusalem Post.

Zunächst verweigerte der Tourist seine Unterschrift mit der Begründung, er wolle sich nicht „in die Politik einmischen“. Der Hotelangestellte bestand jedoch darauf, dass jeder israelische und russische Gast dies tun müsse.

Schließlich stimmte der Tourist zu und erklärte: „Ich habe nichts zu verbergen. Diese Erklärung ist wahr, denn ich habe keine Kriegsverbrechen begangen, und kein IDF-Soldat begeht Kriegsverbrechen. Ich habe unterschrieben, weil ich keine Schwierigkeiten bekommen wollte und weil dieses Formular wertlos ist.“

Das Wind Villa Hotel verteidigte seine Politik mit der Begründung, dass es sich um eine persönliche Entscheidung handele, um die Sicherheit der Gäste zu gewährleisten, da das Hotel „weit entfernt von den Realitäten des Krieges“ sei. Das Hotel stellte auch auf X klar, dass die Verpflichtung von „allen Gästen, die verdächtigt werden, Kriegsverbrechen begangen zu haben“ verlangt werde und nicht nur auf Israelis abziele.

Der Vorfall ereignet sich in einer Zeit, in der die israelischen Militäraktionen im Gazastreifen international verstärkt unter die Lupe genommen werden und der Internationale Strafgerichtshof Haftbefehle gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und den ehemaligen Verteidigungsminister Yoav Gallant wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen ausgestellt hat. Ein ähnlicher Fall wurde im Juni 2024 in einem anderen Hotel in Kyoto gemeldet.

