Tagesschau: Deutschlands meist gesehene Nachrichtensendung

Hamburg – Die tagesschau bleibt auch 2024 Deutschlands meistgenutzte Nachrichtenmarke -linear wie digital. Der Marktanteil der 20 Uhr-Ausgabe lag bei 40,5 Prozent.

Im Schnitt schalteten im vergangenen Jahr täglich 9,549 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die tagesschau um 20 Uhr ein. Das sind deutlich mehr als bei allen vergleichbaren Nachrichtensendungen.

Spitzenreiter ist die tagesschau auch bei den Jüngeren: Im Schnitt schauten täglich 1,368 Millionen 14- bis 49-jährige die tagesschau. Das entspricht einem Marktanteil von 30,0 Prozent. Die tagesthemen haben mit 12,0 Prozent Marktanteil den besten Wert seit 2002 erreicht.

Auf den Socialmedia-Kanälen konnte die tagesschau bei Instagram, Youtube, TikTok und X eine Steigerung der Followerzahlen von 11 bis 17 Prozent verzeichnen. Der Instagram-Kanal ist mit durchschnittlich 27,84 Millionen Interaktionen pro Monat (Quelle: Quintly) der meistfrequentierte, 2023 lagen die Interaktionen im Durchschnitt bei 23,23 Mio.

Auch die Videos auf TikTok wurden in 2024 deutlich häufiger geklickt: im Schnitt gab es 2024 pro Monat knapp 12 Mio. Videostarts, im Jahr 2023 waren es durchschnittlich 6 Mio. pro Monat.

Die Online-Angebote tagesschau.de und tagesschau-APP wurden täglich durchschnittlich 6,006 Millionen Mal besucht, was einer Steigerung von 14 Prozent entspricht (Quelle: Piano).

Zusätzlich hat die tagesschau neue Formate entwickelt: Mit tagesschau together bietet die Redaktion das erste Nachrichtenformat auf Twitch für jüngere, gamingaffine Nutzer an.

Seit Mitte des Jahres gibt es auch eine tagesschau in Einfacher Sprache, die komplexe Inhalte vereinfacht. Die Sendung richtet sich an ein Publikum, das Deutsch nicht als Muttersprache hat, und an Menschen, die aus kognitiven Gründen komplizierte Inhalte nicht erfassen können.

NDR Intendant Joachim Knuth: Im Kern unverändert und gleichzeitig mutig weiterentwickelt: Die tagesschau ist und bleibt die Nachrichtenquelle für alle Menschen in Deutschland – ob jung oder alt, ob im Fernsehen oder im Netz. Das gelingt der Redaktion durch die Nutzung neuer Ausspielwege bei gleichbleibend hoher journalistischer Qualität. Die enormen Reichweiten sind ein schöner Vertrauensbeweis für die tagesschau und Ansporn, diesen Weg konsequent fortzusetzen.“

Marcus Bornheim, Erster Chefredakteur ARD-aktuell: „Unser Ziel ist es, auch für jüngere Menschen Nachrichten auf verschiedenen Ausspielwegen anzubieten. Mit neuen Projekten wie der tagesschau in Einfacher Sprache oder tagesschau together auf Twitch ist es uns auch in 2024 gelungen, neue Zielgruppen anzusprechen. Wir freuen uns, dass wir für alle Menschen in Deutschland die Nachrichtenmarke Nr. 1 sind.“

Die tagesschau wird von der ARD-Gemeinschaftsredaktion ARD-aktuell in Hamburg produziert, die beim Norddeutschen Rundfunk angesiedelt ist.

