STRATCOM-Summit: Türkei will gegen Desinformation vorgehen

Istanbul – Der 4th International Strategic Communications Summit 2024 (STRATCOM), der am 13. und 14. Dezember in Istanbul stattfindet, ist eine der führenden Veranstaltungen im Bereich globaler Kommunikation.

Der diesjährige Gipfel widmet sich dem aktuellen und kontrovers diskutierten Thema „KI in der Kommunikation: Trends, Fallen und Übergang“. Die Bedeutung von Künstlicher Intelligenz in der Kommunikationsbranche steht dabei im Mittelpunkt, wobei sowohl ihre Potenziale als auch mögliche Risiken und Herausforderungen beleuchtet werden.

Fahrettin Altun, Leiter des Präsidialamts für Kommunikation in Türkei, hat auf die wachsenden Herausforderungen der „Wahrheitskrise“ im digitalen Zeitalter hingewiesen und die Bedeutung ethisch geführter strategischer Kommunikation hervorgehoben.

Von Fahrettin Altun

Das gegenwärtige Zeitalter bietet der Menschheit nicht nur neue Chancen, sondern bringt auch erhebliche Herausforderungen mit sich. In einer Zeit, in dem es immer schwieriger wird, mit der Geschwindigkeit der Informationsproduktion und Informationsverbreitung Schritt zu halten, durchläuft das Kommunikationsökosystem einen tiefgreifenden Wandel.

Dieser Transformationsprozess umfasst nicht nur positive Fortschritte, sondern bringt auch moralische, kulturelle und menschliche Prüfungen mit sich. In dieser rasch fortschreitenden und herausfordernden Ära, in der Künstliche Intelligenz und Algorithmen zu einem Bestandteil des täglichen Lebens geworden sind, sind diese Technologien nicht mehr nur Instrumente, sondern auch Akteure, die die Machtverhältnisse neu definieren.

In unserer heutigen Zeit, in der die Grenze zwischen Wahrheit und Lüge zunehmend verschwimmt und die Menschheit mit einem Netz von Unsicherheiten kämpft, das als ‚Wahrheitskrise‘ bezeichnet werden könnte, stehen wir vor großen Herausforderungen. Wir wissen, dass der einzige Weg, diese Problematik zu überwinden, darin besteht, effektive Kommunikationsstrategien zu entwickeln.

Es sollte unsere Priorität sein, die Chancen und Risiken des sich durch Technologie wandelnden Kommunikationsökosystems zum Wohle der Gesellschaft effektiv zu analysieren und zu steuern. Die Entwicklungen verändern die Kommunikationsgewohnheiten der Gesellschaften und digitale Medien treten als wichtiger Bestandteil unseres Lebens in den Vordergrund. Der auffälligste Aspekt dieser Veränderung zeigt sich im Einfluss der Künstlichen Intelligenz auf Kommunikationsprozesse.

Künstliche Intelligenz Instrumente veränderten unsere Welt und auch alle Branchen rasant. Heute steht KI als eine bahnbrechende Kraft im Bereich der strategischen Kommunikation im Mittelpunkt. Die Möglichkeiten, die Künstliche Intelligenz in den Bereichen Datenanalyse, Inhaltserstellung und Krisenmanagement bietet, liefern eine Geschwindigkeit und Effizienz, die vor einigen Jahren noch unvorstellbar waren.

Vor nicht allzu langer Zeit konnten bestimmte Ideen nur in Science-Fiction-Filmen vorgestellt werden, aber heute sind sie für jedermann leicht zugänglich geworden. Leider birgt dieser positive Fortschritt der Technologie das Potenzial, sich in eine digitale Waffe zu verwandeln, wenn er nicht für die richtigen Zwecke genutzt wird.

Künstliche Intelligenz, die Deepfakes erzeugen kann, macht es schwierig, Originalinhalte von gefälschten Inhalten zu unterscheiden, was das Vertrauen der Gesellschaft untergräbt und die Wahrheitskrise verschärft. Dies steigert die verheerenden Folgen von Desinformation, Manipulation und ethischen Verstößen erheblich.

In einer Welt, die von Algorithmen kontrolliert wird, führt die Gefangenschaft der Individuen in Echokammern zu einer Verstärkung der gesellschaftlichen Polarisierung, und Manipulation ersetzt die Wahrheit. Diese Situation verdeutlicht erneut die Notwendigkeit, dass Künstliche Intelligenz durch ethische Prinzipien gelenkt werden muss. Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz im digitalen Bereich bringt auch Themen wie Rechenschaftspflicht, Transparenz und Ethik in den Vordergrund.

Wir haben kürzlich miterlebt, wie während der Tragödien in Gaza KI-gestützte Desinformation genutzt wurde, um die internationale Öffentlichkeit zu täuschen. Die Desinformation in den sozialen Medien verbreitete sich schnell durch Algorithmen, während der Zugang zu verlässlichen Informationen blockiert wurde. Infolgedessen wurde es schwierig, der Öffentlichkeit echte Informationen über die Entwicklungen und Menschenrechtsverletzungen zugänglich zu machen.

Die großen Vorteile, die technologische und digitale Möglichkeiten der Menschheit bieten, sind zweifellos nicht zu leugnen. Ebenso wenig wie die Tatsache, dass die Existenz von Personen, die diese Möglichkeiten für böswillige Zwecke nutzen, eine Bedrohung für die globale Sicherheit und Stabilität darstellt. Angesichts solcher zerstörerischen Auswirkungen bemüht sich die Türkei mit ihrer strategischen Kommunikationsmechanismen intensiv darum, Fehlinformationen zu verhindern, die Wahrheit zu verteidigen und der internationalen Öffentlichkeit den Zugang zu verlässlichen Informationen zu ermöglichen.

Die Sensibilisierung für digitale Bedrohungen und die Förderung der Medienkompetenz gehören zu unseren Prioritäten im Kampf gegen die vielfältigen Risiken der heutigen Zeit. Die Bedeutung globaler Zusammenarbeit zur Bewältigung des umfassenden Wandels im digitalen Bereich wird täglich deutlicher. Als Türkiye setzen wir unsere Aktivitäten fort, die internationale Zusammenarbeit im Kampf um die Wahrheit zu unterstützen.

Im Rahmen der Vision des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan für das Jahrhundert der Türkei, nehmen wir in dieser Ära des Wandels eine strategische Haltung ein. Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, die Technologie in den Dienst der Menschheit zu stellen, das gesellschaftliche Wohl in den Vordergrund zu rücken und eine Kommunikation zu fördern, die auf der Wahrheit basiert. In dieser neuen Ära betrachten wir strategische Kommunikation als den Schlüssel zur Bewältigung von Unsicherheiten und zur Schaffung von Vertrauen.

Die Türkei übernimmt sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene eine aktive Rolle in diesem Bereich. Unsere Bemühungen im Bereich der Bekämpfung von Desinformation, die wir als präsidiale Kommunikationsamt durchführen, arbeiten seit langem mit Entschlossenheit gegen die Wahrheitskrise und entwickeln in diesem Rahmen effektive Lösungen.

Wir betrachten die Krisenkommunikation als einen der wichtigsten Anwendungsbereiche KI-gestützter strategischer Kommunikationsprozesse. Der schnelle Zugang zu verlässlichen Informationen und die effektive Information der Öffentlichkeit spielen in Krisenzeiten eine lebensrettende Rolle.

In dieser Zeit, in der wir den Wandel des digitalen Zeitalters hautnah erleben, wird das von uns am 13. und 14. Dezember 2024 veranstaltete STRATCOM: Internationales Forum für strategische Kommunikation‘ eine wegweisende Plattform sein, auf der all diese Chancen und Risiken auf globaler Ebene eingehend diskutiert werden.

Das Forum, das Vertreter des öffentlichen Diensts, der Medien, der Wissenschaft, der Zivilgesellschaft und des privaten Sektors aus der ganzen Welt zusammenbringt, ist ein Zentrum, in dem Ideen, die die Zukunft des strategischen Kommunikationsökosystems gestalten, miteinander verschmolzen werden.

Es wäre jedoch nicht richtig, STRATCOM nur als ein Forum zu betrachten. Das ‚STRATCOM: Internationales Forum für strategische Kommunikation‘ ist zugleich ein globaler Aufruf, der die Möglichkeit bietet, einen gemeinsamen Willen im Kampf gegen die Herausforderungen des digitalen Zeitalters und die Wahrheitskrise zu schaffen.

Wir sehen die Bedeutung dieses globalen Aufrufs in der Tatsache, dass die Revolutionen in den Bereichen KI und strategische Kommunikation auch große Verantwortungen mit sich bringen. Wir sind uns der Tatsache bewusst, dass wir für die gemeinsame Zukunft der Menschheit auf der Grundlage der Prinzipien der Wahrheit, des Gewissens und der Gerechtigkeit handeln müssen Unter der Führung dieses Verständnisses wird Türkiye nicht nur in ihrer eigenen Region, sondern auch auf globaler Ebene weiterhin ein Modell sein.

