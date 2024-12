Türkei-Auswanderin wird Ministerin für Frauenangelegenheiten

In einem Interview mit der türkischen Tageszeitung Yeni Şafak sagte al-Dibs, sie werde in Syrien die Frauenpolitik der türkischen Regierungspartei AKP umsetzen

Damaskus – Die Abteilung für politische Angelegenheiten Syriens teilte in einer Erklärung mit, dass die aus der Türkei ausgewanderte Syrerin Aisha al-Dibs in der Übergangsverwaltung zur Leiterin des Büros für Frauenangelegenheiten ernannt wurde. Das Büro wurde nach dem Sturz des Assad-Regimes eingerichtet.

In einem Interview mit der türkischen Tageszeitung Yeni Şafak sagte al-Dibs, sie werde in Syrien die Frauenpolitik der türkischen Regierungspartei AKP umsetzen. Al-Dibs lebte Medienberichten zufolge viele Jahre in der Türkei und ist auch türkische Staatsbürgerin.

Sie sei sehr froh, an der neuen syrischen Regierung mitzuwirken und werde ihre in der Türkei gesammelten Erfahrungen in Syrien einbringen.

„Die Erfahrungen der türkischen Frauen in der AKP sind, ehrlich gesagt, großartig. In der AKP haben die Frauen ihren Platz im Staat eingenommen und prestigeträchtige Positionen erreicht, und sie haben ihre türkische und islamische Identität bewahrt. Sie haben ihren Glauben und ihr Kopftuch behalten. Es stand den Frauen frei, ein Kopftuch zu tragen oder nicht. So wird es auch hier sein, wir werden das meiste von dem, was wir gesehen haben, umsetzen. Es wird keinen Zwang geben“, so al-Dibs weiter.

In einem Interview mit Al Jazeera sagte Aisha al-Dibs, die Regierung sei entschlossen, syrische Frauen in soziale, kulturelle und politische Einrichtungen einzubinden und qualifizierte Frauen im Gesundheits- und Bildungsbereich einzustellen.

„Die syrischen Frauen müssen wieder gestärkt werden“, sagte al-Dibs und fügte hinzu: “Sie haben eine uralte Zivilisation und Geschichte und sind von Grund auf talentiert. Syrische Frauen haben eine lange Geschichte der sozialen Teilhabe, der politischen Arbeit und der kulturellen Arbeit, und sie sind im Bildungssektor und im medizinischen Bereich sehr aktiv. Aber unter dem Regime, vor allem in den letzten 14 Jahren, wurden sie weitgehend gezwungen, sich in ihre Häuser zurückzuziehen.“

Ende des Assad-Regimes

Syriens neue Machthaber kamen Anfang des Monats an die Macht, nachdem die Oppositionskräfte unter der Führung von Hayat Tahrir al-Sham (HTS) im November von der nordwestlichen Provinz Idlib aus eine Blitzoffensive gestartet hatten, bei der sie eine Stadt nach der anderen von den Regierungstruppen ohne großen Widerstand einnahmen.

In den frühen Morgenstunden des 8. Dezember erreichten die Oppositionskräfte Damaskus und verkündeten das Ende der mehr als 50 Jahre währenden eisernen Herrschaft der Familie Baschar al-Assad über Syrien.

Die westlichen Länder ringen mit ihrer Haltung gegenüber der HTS, einer ehemaligen Al-Qaida-Mitgliedsorganisation. HTS wird von vielen westlichen Regierungen als „terroristische“ Gruppe eingestuft, obwohl die Gruppe ihre Rhetorik in den letzten Monaten abgemildert hat.

Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen drängte in einer Erklärung Anfang dieser Woche auf die Umsetzung eines „inklusiven, von Syrien geführten und in syrischer Hand befindlichen politischen Prozesses“, der den legitimen Bestrebungen aller Syrer gerecht werden, sie alle schützen und sie in die Lage versetzen sollte, „friedlich, unabhängig und demokratisch über ihre eigene Zukunft zu bestimmen“.

