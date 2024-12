In einem bedeutenden Schritt in Richtung religiöser Inklusivität hat die neu gebildete syrische Regierung Weihnachten offiziell zum Feiertag erklärt

Damaskus – In einem bedeutenden Schritt in Richtung religiöser Inklusivität hat die neu gebildete syrische Regierung Weihnachten offiziell zum Feiertag erklärt, an dem die Regierungsbüros am 25. und 26. Dezember geschlossen bleiben sollen.

Diese Entscheidung markiert einen bemerkenswerten Politikwechsel, der darauf abzielt, die christliche Minderheit in dem Land anzuerkennen und zu respektieren, das mit den Nachwirkungen des lang anhaltenden Konflikts zu kämpfen hat.

Die Ankündigung erfolgt zu einer Zeit, in der Syrien nach dem kürzlichen Sturz des von Unterdrückung und Konflikten geprägten Präsidenten Baschar al-Assad einen politischen Wandel erlebt.

Die neue Regierung, die von der Rebellengruppe Hayat Tahrir al-Sham (HTS) angeführt wird, hat versprochen, eine integrativere Gesellschaft zu fördern. Diese Ankündigung des Feiertags war jedoch nicht unumstritten. Jüngste Vorfälle wie die Verbrennung eines Weihnachtsbaums in Hama durch mutmaßliche Ausländer, die mit der HTS in Verbindung stehen, haben Proteste in der christlichen Gemeinschaft ausgelöst, die den Schutz religiöser Minderheiten fordert.

Trotz dieser Spannungen wird die Geste, Weihnachten zum Feiertag zu erklären, als Olivenzweig für die Minderheiten gesehen, der darauf abzielt, das Vertrauen und die Einheit in einer zerrissenen Nation wiederherzustellen. Die einheimischen Christen haben Widerstandskraft bewiesen, indem sie den zerstörten Baum durch ein Kreuz ersetzten, das Hoffnung und Kontinuität des Glaubens symbolisiert.

Diese Entwicklung ist Teil der Bemühungen der neuen syrischen Machthaber, sich in der komplexen soziopolitischen Landschaft des Landes zurechtzufinden und ein Gleichgewicht zwischen den verschiedenen ethnischen und religiösen Gruppen herzustellen.

New Syrian authorities officially declare Catholic Christmas a public holiday, with government offices closed on December 25 and 26. pic.twitter.com/BBlPnJ7o0W — NEXTA (@nexta_tv) December 24, 2024

